5 astuces pour éviter les erreurs shopping !

Que celle qui n’a jamais fait d’erreur shopping me jette la première pierre !

Virée shopping entre copines, vendeuse très convaincante, promotion exceptionnelle, soldes ou coup de coeur … il existe 1001 raisons de craquer sur un petit top absolument délicieux en boutique et qui ne sort jamais de l’armoire ou pire !

Je me souviens encore d’un très beau top blanc qui me semblait parfait, et qui baille … dans le dos et attend de rejoindre le vide dressing pour trouver une propriétaire de la bonne taille.

Ma pire erreur, une paire de bottines à talons aiguilles et franges absolument sublime et confortable en boutique pour laquelle j’avais cassé ma tirelire, mais que je n’arrive pas à garder plus de 5 min au pied dans la vraie vie !

A force j’ai fini par trouver des techniques pour éviter les erreurs shopping et j’ai aussi écouter (finalement) les astuces de ma grand mère !



Voici 5 astuces pour éviter les erreurs de shopping !



Un peu de gymnastique tu feras Ca y est, tu as trouvé The fringue et tu es dans la cabine.

C’est le moment de faire quelques petits tests. Lève les bras, bouge tes hanches, accroupie toi … tout reste en place, rien ne craque, le vêtement tombe toujours bien ? Si non alors repose le, si oui alors passe à l’étape suivante. Attrape un peu de tissus dans ta main, ferme ta main pour le froisser légèrement … lâche le !

Si le tissus se remet en place tel quel sans se froisser alors c’est bon signe, sinon repose ce vêtement.

Des miroirs tu te méfieras C’est fou ce qu’on peut faire avec une bonne lumière et un bon miroir !

Légèrement plus fine, plus grande … la plupart des miroirs en boutiques sont choisis pour gommer les défauts, affiner la silhouette et nous donner l’impression que tout nous va.

Et c’est suffisamment subtil pour qu’on ne s’en rende pas compte. Le truc : Viens avec une copine de confiance qui temporisera l’effet magnificateur du miroir, et quand c’est possible approche toi au maximum de la lumière du jour pour avoir une vraie vision d’ensemble !

Le vice caché tu chercheras Couture mal finie, petit trou, tache, nettoyage à sec …. les vices cachés sont une vraie plaie !

Comme leur nom l’indique, ils sautent rarement aux yeux et gâchent tout une fois découvert. Fermer les yeux ne résolvant rien, c’est au contraire bien ouvert que tu devras les avoir. Le truc : Vérifie systématiquement l’étiquette pour être sur que laver ce vêtement sera une chose facile.

Jette un coup d’oeil aux finitions, col, coutures … et un regard d’ensemble recto verso et notamment à l’intérieur du col, là où le fond de teint de certaines se dépose.

Prends toujours une minute pour faire cette vérification avant de passer en caisse, même si tu es pressée car se faire rembourser un vêtement taché ou abîmé c’est l’enfer.

Ton avis seul comptera Copine, soeur, mère, vendeuse …. la présence et l’avis d’une autre personne peut avoir un impact fou et parfois te faire acheter des choses que tu regrettes. Entre la soeur qui te trouve belle dans tous les cas, la mère qui te trouve parfaite dans un style loin du tien, la copine qui n’a pas toujours le meilleur goût pour toi ou encore la vendeuse qui aussi gentille soit-elle est quand même là pour vendre, ce n’est pas toujours évident. Le truc : Ce vêtement est pour toi, c’est toi qui va le porter pas ta soeur ou la vendeuse, non toi !

Alors prends les avis de ton entourage, mais au moment de la décision n’écoute que toi et autorise toi à dire non si au fond tu n’es pas vraiment convaincue.

Ce vêtement c’est toi qui le porteras, c’est tes sous que tu dépenses alors c’est ton avis qui doit primer !

Le test final Ca y est tu es décidé.

Cette petit robe est parfaite aucun défaut elle te met en valeur, tu la veux. Alors voici l’ultime test ! Dois tu changer quelque chose (bronzage, couleur de cheveux, poids, chirurgie … ) pour porter ce vêtement ?

Oui – Non

pour porter ce vêtement ? – Non Peux tu assortir ce vêtement avec ce que contient ton dressing sans rien acheter en plus ?

Oui – Non

Oui – Penses tu pouvoir porter ce vêtements plusieurs fois dans le mois ?

Oui – Non Les mauvaises réponses sont barrées.

Si tu as au moins une mauvaise réponse alors repose ce vêtements.

Si tu as tout bon, alors félicitations tu as trouvé THE vêtement parfait pour toi !

Maintenant avec toutes ces astuces te voilà parée. Alors bon shopping !

Toi aussi tu as des astuces, des trucs pour éviter les erreurs shopping ? C’est le moment de les partager en commentaire ;)