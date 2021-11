Bottes grande taille et mollet large en Angleterre : Le guide !

Si il y a bien un casse tête pour les rondes c’est de trouver des bottes qui aillent aussi bien à des petits 37 qu’à des grands 43 ou 44, jolies et surtout adaptées à nos pieds et nos mollets de rondes !

En fait, il suffit de traverser la manche pour trouver son bonheur niveau bottes. Suivez le guide !

Pour celles qui s’offrent le voyage

Ca se passe chez Evans qui propose bottes en veux tu en voilà avec des tours de mollet allant jusqu’au 51 cm et plus, et jusqu’à un vrai 44 en pointure !

Profitez en pour relire notre guide du shopping grande taille à Londres et éventuellement y ajouter vos bons plans.

Lâchez vous vous êtes dans l’un des paradis des rondes !

Pour celles qui aiment faire leur shopping les doigts de pied en éventails devant leur ordi

Vous trouverez votre bonheur sur eBay.co.uk .

Vous parlez pas ou peu anglais ? Pas de panique. Voilà la marche à suivre :

Tapez tout simplement « boots evans » ou encore « boots essence » dans le moteur de recherche ebay !

Les pointures

Les mesures : convertisseurs cm/inch (inch = pouce)

inch

cm

Ebay.fr affiche automatiquement les prix convertis en euro.

Convertisseur

£

€

Vocabulaire :

Wedge –> Talon

Lenght –> Longueur

Width –> largeur

Adjustable insert for extra width –> Soufflet de confort au niveau du mollet

Inner side zip –> fermeture éclair sur l’intérieur de la jambe

Wide fitting –> elles sont larges !

Height from bottom of heel to top of leg –> hauteur totale (inclu talon)

Width round top of leg –> largeur tout en haut

Knee high boots –> bottes jusqu’au genoux

No oversees bidder –> Ne vend pas à l’étranger : laisser tomber

Les frais de port :

En général pour une paire de bottes vous en avez selon le poids entre 6 et 8£, (= entre 8 et 11€), à voir selon les sites ou les vendeurs.

Ca vous fait encore des bottes neuves pour moins de 40 € TTC frais de ports compris !!!

Avant d’enchérir demandez toujours les frais de port au vendeur !

Il est déjà arrivé que certains vendeurs doublent voir triplent ces frais ! Donc toujours demander pour savoir ce que vous vous engagez à payer.

Pour demander les frais de port

« Hello,

I am interested in your [nom de l’article].

I would like to know the shipping price for France.

Thank you for your answer.

Cordially

Pseudo ebay«

Pour le paiement : paypal

Une solution standard, sécurisée et très largement utilisée s’offre à vous (c’est d’ailleurs votre seule possibilité !): PayPal

Avant d’enchérir vérifiez bien que le vendeur accepte les paiements via paypal.

Une fois l’enchère gagnée, appuyez sur « Payer maintenant » et laissez vous guider.

PayPal

Les boutiques Uk

Evans – Dorothy Perkins – BananaShoes Limited – Shoesinternational.co.uk – Walktall ( pour homme) – Shudoo – LookAtMyCrazyShoes – Hotter Shoes – Cloggs

Voilà, bon shopping, en espérant que ce guide vous aura été utile.

Vous connaissez une boutique anglaise intéressantes pour les chaussaures, d’autres astuces ? Dites le en commentaire !