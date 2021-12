Comment mettre en valeur son décolleté

Si il existe bien une arme que toutes les femmes possèdent, petite ou grande, mince ou ronde, petite ou grosse poitrine … c’est le décolleté !

Que tu fasses un bonnet A, B, C … E ou G, chacune a son charme.

Conseils mode

Un jolie décolleté, c’est une poitrine soutenue, c’est un soutien-gorge dont les seins ne débordent pas de partout, et surtout un beau décolleté n’est pas trop profond.

Le but est d’être jolie et/ou d’éveiller le désir, pas de jouer les panier de fruits en libre service.

Pour les fortes poitrines :

Les tops et robes effet cache coeur sont les grands amis des jolies décolletés. Gros avantage, on peut facilement les ajuster à sa morphologie, créer un décolleté plus ou moins profond selon l’occasion, ou encore mettre un point de couture pour garder toute la journée le décolleté que tu as choisis, au niveau qui te convient.

De plus, ce type de vêtements ont tendance à affiner la taille.

Un top colorée ou avec des motifs attirera le regard sur le haut du corps, attention toutefois au gros motifs qui peuvent écraser la silhouette des petites.

Pour les poitrines discrètes :

Les drapés et autres froufrous créent du volume, super pour donner un peu d’ampleur.

Les couleurs claires donnent du volume aux petites poitrines.

Une encolure en V avantagera un visage rond ou un petit cou.

Une encolure en rond reste très sage.

Le décolleté plongeant lui est à porter uniquement pour les grandes occasions.

3 secrets pour avoir un beau décolleté

Effet d’optique : Les couleurs claires créent du volume, les couleurs sombres creusent.

Un peu de blush dans le creux du décolleté accentuera celui-ci. Tu peux aussi, pour une grande soirée, créer des effets avec un fond de teint un peu plus foncée dans le creux, et un fond de teint un peu plus clair sur le galbe du sein.

Un voile de poudre nacrée ou dorée sur le galbe des seins donnera aussi un effet up !

Pour un jolie décolleté et un vêtement qui ne s’ouvre pas à chaque mouvement découvrant tout tes charmes, il existe une astuce !

Kylie Minogue a d’ailleurs utilisé ce truc avec succès, lorsqu’elle portait cette incroyable combinaison blanche dans le clip « Can’t Get You Out Of My Head » !

Ce truc c’est le « clothing tape« , une sorte de scotch double face, il se pose entre la peau et le tissus pour le maintenir en place.

Envie d’un décolleté plongeant le temps d’une soirée, mais tous tes soutiens gorges dépassent dans le dos ou aux épaules.

Les solutions : Soutien-gorge adhésif en tissus avec effet push-up – Soutien gorge en silicone avec effet liftant.

Efficace pour une soirée, mais peut-être pas à porter une journée entière.

Conseils bien être

Le cou et le décolleté sont souvent des grands oubliés du rituel de la crème. Pourtant, ils sont autant exposés à la pollution, au soleil et au vent que le visage.

Alors pour ne pas se retrouver avec un coup tout plissé, un décolleté tout fripé, et un visage contrastant et à peine marqué par le temps … mets de la crème aussi sur ton cou et ton décolleté, et protèges toi du soleil dès les premiers rayons !

Une fois par mois, offre toi un bon masque hydratant ( et anti-rides après 20/25 ans) visage et utilises le aussi sur ton coup et ton décolleté.

Exercices faciles

Le dos droit ( assise ou debout), les bras le long du corps, les épaules détendues, le regard droit devant prononce 15 fois les lettres X O en tendant le cou. Cette exercice aide à garder une peau tendue et dynamique.

Dans la même position que pour l’exercice précédent, inspire profondément puis presses fermement ta lèvre supérieur contre ta lèvre inférieur, puis toujours bouche fermée et lèvres pressées, fait un large sourire, compte jusqu’à 3 et relâche.

Tu aimes chanter, alors chantes à fond, sous la douche, dans ta voiture, chez toi …

Le chant fait travailler tous les muscles du cou, c’est un moyen vraiment ludique de faire des petits exercices sans en avoir l’air pour une peau plus ferme !

Le truc de Delphine

« Il faut avoir une bonne lingerie, qui met les atouts en valeur et choisir ensuite des vêtements qui montrent ce qu’il y a à montrer !«

Pour en savoir plus sur Delphine, cliques ICI.