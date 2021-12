Comment choisir ton t-shirt idéal ?

As-tu déjà rêvé d’un t-shirt idéal ?

Un t-shirt fétiche qui tombe à la perfection !

Un t-shirt qui peut s’associer à plusieurs tenues !

Un passe-partout qui te sauve la mise chaque fois que tu dois te préparer vite fait bienfait avant de partir à un rendez-vous pour le boulot ou avec les copines.

Un top qui même dans les mauvais jours où rien ne te va trouve grâce à tes yeux !

Ce fameux trésor, malheureusement à un moment ou autre va se décrépir, victime des lavages en chaînes, des crocs du chien, d’une vilaine tâche qui ne part pas !

Pire, il t’attend peut-être quelque part mais n’a jamais croisé ton dressing.

Afin de t’aider dans ta quête, choisir LE t-shirt grande taille idéal, celui qui ira avec tout et pour toute occasion, lis ce qui suit :



1. Une couleur pour la bonne mine et facile à associer :

Avant-tout fais le tri dans ta garde-robe entre les vêtements que tu mets peu et ceux que tu mets tout le temps et trouve les couleurs qui pourraient s’associer avec la plupart des tenues.

On a toutes nos couleurs préférées qui se reflètent dans notre dressing, à toi de trouver celle qui pourra s’associer à un max de vêtements. Si le t-shirt idéal doit pouvoir s’associer avec « presque tout » il doit aussi être un t-shirt qui te plaît et qui te donne bonne mine. Tu devras donc choisir un t-shirt avec une couleur dominante qui mette ton visage en valeur.

Tu peux bien sûr toujours te retrancher sur le noir, le gris ou le blanc, mais un peu de couleur apportera toujours plus de lumière et donc un meilleur teint !

2. Selon tes goûts : imprimé, uni, accessoirisé

Avoir choisi la couleur de ton t-shirt va déjà faire le tri parmi tous les modèles disponibles dans les rayons.

C’est maintenant à toi de voir si tu préfères un t-shirt uni passe-partout, basic qui se mariera avec tout le reste et passera toutes les modes au risque d’être un peu morose ou un t-shirt imprimé ou accessoirisé plus gai, peut-être plus difficile à assortir mais qui t’habillera quand tu le porteras seul.

Fais ton choix aussi en fonction de ce que tu as dans ton dressing et ta facilité à porter des vêtements discrets, classiques, flashy, habillés…

3. L’encolure mettra en valeur tes atouts

En hiver, sous une veste, le col est l’un des seuls détails du t-shirt que l’on verra. Col rond, en V, bateau, décolleté ou ras de cou, cela dépendra de ta morphologie. Si tu as une grosse poitrine que tu souhaites valoriser alors choisis les cols V ou les décolletés mais évite les cols bateaux reservés aux petites poitrines ou à celles qui souhaitent valoriser les épaules.

Décolleté Col bateau

4. Des manches pratiques

Classiques, trois-quart ou longues, le choix se fera avant tout selon tes préférences.

Si tu trouves que les manches courtes font trop « décontractées » alors opte pour les manches trois-quart mais pense que cet élément ne fait pas tout et peut-être compensé par les autres pour faire d’un t-shirt manches courtes un t-shirt habillé.

Les manches longues ne pourront être portées qu’en hiver ou à la mi-saison mais c’est aussi là que l’on porte plusieurs couches à assortir.

Si tu ne veux pas montrer tes bras, tu peux aussi choisir une coupe qui dénude les épaules sans montrer les bras, ou encore des manches frisottées, papillons et volantées qui n’apportent pas de volume mais au contraire créent une diversion dans le regard.

Méfie-toi des manches bouffantes qui au lieu de dissimuler ajoutent un volume souvent inutile !

Le t-shirt sans manche peut s’avérer ton meilleur allié car en hiver il se portera sur des t-shirts manches longues et en été il fera office de débardeur.

Sans manche Manche 3/4

5. Une matière agréable et résistante

Coton, synthétique, soie, mixtes, stretch, il existe mille matières.

Pour choisir une matière c’est d’abord tes préférences qui comptent mais en touchant le tissus tu devras déterminer sa qualité et sa résistance aux lavages et aux mouvements.

Attention, ce t-shirt fétiche sera porté souvent, il devra donc ne pas se déformer, ni boulocher ou encore garder les odeurs imprégnées.

Astuce : A l’essayage n’hésite pas à le frotter dans un angle pour voir si des fibres s’échappent ou pas, test révélateur de matière qui bouloche.

Si le coton à la réputation de ne pas garder les odeurs rappelle-toi que s’il n’est pas de qualité il boulochera et qu’en revanche les matières synthétiques sont aujourd’hui plus facilement lavables et gardent moins les odeurs qu’auparavant.

Enfin le stretch et les tissus froissés sont de grands amis de celles qui n’aiment pas le repassage !

6. Court ou long, près du corps, droit ou large ?

Si tu es grande alors tu pourras opter pour les t-shirt longs, sous les fesses, couvrant les hanches, portés sur un jean ou legging.

Si tu es petite opte plutôt pour les courts qui ne tasseront pas ou les longs près du corps qui allongeront ta silhouette.

Les t-shirts près du corps mettront en valeur les belles poitrines et les droits ou évasés donneront de l’harmonie à un buste plus fin.

La coupe empire, légèrement resserrée sous la poitrine ravira celles qui ont du ventre, tout comme la taille haute qui souligne la poitrine, camoufle une taille peu marquée.

Pour les hanches larges, on opte pour une coupe droite.

Dans tous les cas, la meilleure longueur c’est celle qui arrive non pas en dessous, mais juste au milieu du ventre. Cela casse la rondeur et apporte un certain chic, même en taille basse.

7. Essaye-tout !

Une fois que tu auras fais le tri dans tous les t-shirts possibles tu auras les idées plus claires pour trouver Ton t-shirt idéal.

En boutique, ne t’arrête pas à l’effet que te fais le t-shirt sur le cintre, même si le top que tu as repéré ne répond pas à tous les critères. C’est le moment de faire des essayages.

Un essayage n’engage à rien, c’est gratuit !

N’écoute pas un seul mot provenant des vendeuses, ne fais confiance qu’à tes sensations !

Si tu as le moindre doute repose tout simplement le t-shirt en rayon et passe au suivant.

Ne regarde pas les prix, tu recherches Ta coupe parfaite, alors profites-en pour t’amuser.

Sors des sentiers battus et ose essayer aussi les t-shirts que tu n’achèterais pas forcément. Cela te donnera une idée de ce qui te va ou pas, ce qui te plaît ou non. Tu risques d’avoir de mauvaises surprises sur ceux qui te plaisent et de bonnes avec ceux qui te vont et auxquels tu ne pensais pas.

Voilà, maintenant c’est à toi de partir en quête pour trouver ton t-shirt idéal, celui qui te collera à la peau, et quand tu l’auras trouvé n’hésite pas à le prendre en plusieurs exemplaires !

Tu as trouvé ta perle rare, le t-shirt que tu aimes et qui te le rend, décris-le pour donner encore plus d’idées !