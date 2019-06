5 astuces pour éviter le frottement entre les cuisses #MermaidThighs

Les irritations entre les cuisses et frottements qui brûlent c’est vraiment le souci des rondes et franchement c’est le truc qui m’a toujours gonflée voir handicapé en tant que femme ronde.

En effet, avoir les cuisses qui se touchent à des conséquences, on peut marché un peu, mais passé 10 mètres l’échauffement se fait sentir et beaucoup de femmes qui en souffrent gardent leur douleur en silence en évitant de porter jupes, robes et shorts courts.

Pour résumer le problème, il fait chaud, on transpire et la moindre ballade transforme crée un frottement entre les cuisses et très vite, cela brûle, puis donnent des plaques rouges, puis des plaques sombres et une douleur insupportable.

Pendant longtemps on a lu toutes sortes de solutions, depuis le talc, la vaseline, le monoï, jusqu’à l’huile d’amande douce … j’ai testé sur mes cuisses plantureuses et le résultat est assez médiocre voir inexistant.

Alors que faire pour protéger nos cuisses et retrouver le plaisir de porter des jupes, des robes et cela sans s’interdire de marcher ?

Voici 5 solutions pour ne plus avoir de douleurs avec le frottement des cuisses :

1. Bariederm d’Uriage

Alors, je n’ai aucune affiliation avec Uriage et je ne gagne pas un centime en parlant de Bariederm, mais voilà, cette crème c’est la solution miracle pour de nombreuses rondes, et c’est aussi ma solution personnelle, la crème que j’utilise depuis des années et qui a sauvé mes cuisses.

Bariederm d’Uriage est une crème isolante et réparatrice qui agit comme un bouclier et permet d’éviter les irritations dues aux frottements et soulage les peaux déjà « brûlées ».

Je mets la crème le matin avant de sortir et je la garde dans mon sac en cas de besoin.

Certaines d’entre nous ont besoin d’une seule application et pourront partir y compris pour des randonnées, d’autres mettrons de la crème plusieurs fois.

Cette crème grasse est sans odeur, la texture est agréable, mais grasse, attention de bien faire pénétrer la crème avant de s’habiller.

Le prix est entre 9 et 15€ en moyenne, on peut la trouver sur internet et dans toutes les bonnes parapharmacie et pharmacie.

2. Bandelettes

Certaines femmes ne jurent plus que par les bandelettes et je n’ai aucun contact avec la marque, cela semble juste une très bonne alternative.

Sexy pour certaines, libérateur, facile et discret, les bandelettes sont une bande de tissus avec du silicone adhésives à l’intérieur, un peu comme le haut de certains bas auto-fixants.

Les bandelettes protègent les cuisses de tous les frottements et ne glissent pas même si on transpire beaucoup.

Ils existent en uni ou en dentelle, de couleurs chair, noir et même blanc, caramel ou encore rouge.

On peut les porter comme de la lingerie sexy si on a envie ou de façon plus sportive

Attention à bien prendre la bonne taille, car si les bandelettes sont trop grandes elle risque de descendre toute seule.

Ma seule peur est de voir les bandelettes se tortiller sur mes cuisses et se plier sur elles-mêmes, mais il semble que choisir la bonne taille évite ce souci.

On peut trouver plus facilement la version en dentelle, mais ils existent aussi en uni.

Où ? Sur les sites suivant : Bandelettes.com – Amazon.fr – MS mode – Ronde à croquer – Ebay – Chacha’s boutique – Mish …

Prix entre 5 et 25€.











3. Shorts, leggings court et autres pantys

On revient sur la bonne vieille solution, cyclistes, leggings courts, shorts, pantys, shapewear et même collants cyclistes antifrottements.

Le panty, gainant et/ou sculptant est idéal pour porter sous une robe moulante ou une jupe crayon, mais peu tenir un peu chaud, enfin toujours moins chaud qu’un collant.

Le legging court ou short de sport s’il est en coton est plus respirant pour l’été, c’est encore la solution la plus sûre pour profiter de sa journée sans mauvaise surprise si on doit faire une longue marche.

Porter quelque chose sous sa jupe ou sa robe, c’est la solution que j’ai utilisée pendant des années avant de découvrir Bariederm. Cela tient chaud et n’est pas toujours jolie, par contre pas besoin de se poser de questions sur les regards indiscrets et permets de s’asseoir même sur le sol sans se poser de questions.

4. Crème antifrottements

Si Bariederm est ma solution préférée, il existe de nombreuses autres crème antifrottements que l’on peut trouver en pharmacie, mais aussi dans les boutiques de sport.

Crème anti-frottements Aptonia chez Decathlon , Nok de Akileïne, Overstim’s crème anti frottements… et je suis certaine que les boutiques de sport spécialisé pour la course et la marche ont aussi d’autres options.

La crème Aptonia a un effet frais, Overstim-s propose une option sans paraben, Nok contient du beurre de karité pour assouplir et renforcer la peau, bref chaque crème à sa particularité

Si vous testez ces crèmes, venez nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire.

5. Crème bébé anti-chauffements

Il semblerait que les crèmes qui aident à lutter contre l’érythème fessier des bébés puissent protéger contre ce frottement entre nos cuisses comme il protège les fesses des petits contre le frottement avec une couche.

Crème pour le change, Bébé, Cattier – Bepanthen Pommade, Bayer HealthCare – Mitosyl Irritations, Sanofi Pasteur …

L’important est de prendre une crème qui répare, mais aussi protège et crée une barrière contre le frottement, une simple crème réparatrice ne sera pas suffisante pour prévenir dans la douleur.

Si vous avez essayé cette solution, partagez vos impressions en commentaire cela aidera.

Avec ces 5 astuces vous voici prête à affronter l’été les jambes nues et libres, sans souffrance !

À côté de ces petits trucs, on ne peut que vous conseiller d’ajouter une activité physique pour aider vos jambes à être plus ferme et peut-être un peu plus fine, la marche, la danse, la natation ou encore le vélo peuvent avoir de véritable effet si on fait une ou plusieurs de ces activités avec régularité.

Quelle solution est la meilleure pour vous pour éviter les brûlures sur les cuisses ?