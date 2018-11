Collants grande taille, bas grande taille et leggings : Le guide des boutiques

Toutes les couleurs possible et imaginable de collants sont ici , 51 couleurs !

Et aussi des collants rayés en noir ou blanc, des collants sans pieds et même des collants résille de toutes les couleurs.



Violaine nous dite : "Je les prends chez We Love Colors et c'est parfait. Les miens ont 3 ans et nickel ! Un grand choix de couleurs et des tailles même parfois grandes (donc faut bien regarder les mesures !). Pour mon 50-52 c'était parfait (bon, j'ai perdu une bonne taille depuis, sont devenus grand)"

Du choix

Le site est en anglais