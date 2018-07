Robes de cérémonie courte et mi-longue en grande taille

Cette année je vais participer à deux mariages de jour, eh oui les festivités ce sera jusqu’à 22h seulement, mode ou pas, de plus en plus de couples semblent planifier leur mariage pour le jour au lieu de ces soirées qui vont jusqu’au bout de la nuit.

Et vous savez quoi, il paraît que pour les mariages de jours, ce qui se fait c’est de porter une jolie robe courte, pas de maxi.

Chacun fait fait fait, ce qui lui plaît plaît plaît … en tout cas pour celles qui ne veulent pas une robe longue, que ce soit pour une cérémonie de jour ou une célébration de nuit, voici des options en grande taille.

C’est parti pour 10 robes de cérémonies grande taille en versions courtes et mi-longue.