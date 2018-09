10 photos de femmes rondes avec un message

Les t-shirts à message c’est une pièce qui ne se démodera jamais à condition de choisir un message qui a du sens pour soi.

Depuis quelque temps, on trouve de plus en plus de t-shirts avec des inscriptions positives et body positive, des textes qui mettent de bonne humeur et/ou affirment un point de vue.

Aujourd’hui même les pulpeuses peuvent sortir dans la rue et répandre un message sans même dire un mot.

Alors du coup, cela ressemble à quoi qu’on a apporté la révolution positive dans la rue grâce à la mode ?

Voici la réponse en 10 photos et avec des courbes :

Being MissFlo heureuse

MissFlo porte une jupe Ibilola et un t-shirt Zizzi

Stéphanie Zwicky simplement belle

Stéphanie un t-shirt Manon Baptiste (psst, il va jusqu’au 58).

Gaëlle Prudencio souriante

Gaëlle elle a décidé d’afficher son positivisme avec un t-shirt Smile de Junarose.

Nathalie en mode Badass

Nathalie rock avec humour le tee-shirt Fat bitch de Fat girl flow.

Sarah Anne soutien ses consoeurs

Sarah Anne porte le t-shirt Girls support girls de Hello Holiday.

Whitney se fait plaisir avec le t-shirt Fat & Proud de fat girl flow.

Gros coup de coeur pour ce tee-shirt She loved herself

Anita M radieuse

Anita elle nous envoie des bonnes ondes avec le tee-shirt Thick thighs & good vibes de Feminine Funk.

Cassandra activiste

Cassandra porte un t-shirt inspiré par le défilé Dior de 2016 et porté par Rihanna en janvier 2017.

Elle a trouvé ce tee-shirt Boohoo sur Asos mais il est épuisé.

Les mannequins Plus de Bridge Models faisant la promotion de la Uk Plus size fashion week en avril 2018.

Si vous voulez en voir plus, c’est le moment de surveiller le hashtag #frenchcurvesxvousavezunmessage

Les filles de la French curves s’amuse aussi avec les mots en ce moment ;)