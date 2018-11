Tendance mode : 10 robes grande taille velours

La mode, c’est un peu comme la danse, on se rapproche, on s’éloigne, on valse, on tourne, on virevolte, on se va se reposer puis on revient sur le devant de la piste …

“La vie est un éternel recommencement; comme la mode d’ailleurs.”

Du coup pas étonnant de voir des tendances comme le velours faire des va-et-vient dans nos dressings.

Déjà de retour depuis 1 ans, la robe grande taille velours est vraiment un incontournable des tendances cet hiver.

On peut la prendre noire, pour apporter une touche de douceur à notre petite robe noire, colorée façon pierre précieuse en rubis, émeraude ou saphir, pour apporter brillance et lumière à nos looks … le velours c’est chic, le velours s’ose avec simplicité et style.

Alors voici 10 robes grande taille en velours :

Plus de 180 Robe en velours à découvrir sur PlusAZ.shop