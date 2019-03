La mode pour les rondes évolue et l’offre de maillots enfin a pris quelques couleurs et quelques risques.

Le maillot de bain une pièce noir de Decathlon nous a sûrement toutes dépanné un jour, seulement s’il est pratique, c’est vraiment le modèle le plus basique qui soit.

Heureusement, maintenant on trouve aussi bien des bikinis que des maillots une pièce, avec de la couleur, des coupes sexy ou couvrantes.

Bref, que vous soyez plutôt look sportif ou sexy, imprimé ou uni, c’est le début de la saison et le moment de penser aux beaux jours avec du choix dans toutes les tailles.

C’est parti :