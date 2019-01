Ashley Graham dénonce les régimes de début d’année et c’est hilarant !

Prenez la pulpeuse businesswoman qui monte qui monte, Ashley Graham.

Ajoutez James Corden, animateur du populaire late late show et roi du carlpool, qui a fait chanté toutes les stars ou presque dans une voiture.

Déposez-les sur scène près d’un piano en début d’année.

Cela donne la reprise la plus étonnante de la chanson “Just the Way You Are” (“Tel que tu es”) de Billy Joel, sur fond de body positivity, de message anti-régime et amour de soi, vidéo ci-dessous.

Un véritable message d’amour de soi en ce début d’année, où tant de gens commencent leur premièr régime après les fêtes, et si on n’avait pas de faire de grand changement, et si on essayait d’être heureux au lieu de se torturer

“Don’t go dieting because it’s New Year’s. Don’t feel pressured to lose some weight,”

“Ne commencez pas un régime, parce que c’est Nouvel An. Ne cédez pas à la pression de perdre de poids .” (

Une parodie qui invite à prendre soin de soi, à se remettre en question pour des choses qui ne sont pas de l’ordre de l’apparence, à s’aimer tout simplement et à penser à soi.

“J’aime ton corps, apprécie la nourriture que tu manges. Sois ami avec ton miroir, tu es superbe” ( “I love your body, enjoy the food you eat. Embrace the mirror, you look great.“ )

“Il y a tant de pression pour changer ton corps, mais ne change jamais pour quelqu’un d’autre” ( There’s so much pressure to change your body but never change for someone else.” )

Une performance pleine d’humour qui fait du bien en début d’année, accompagné d’une interview de la belle.

Elle y parle aussi de ce moment, après une bagarre avec son mari, où la bagarre est finie, mais la colère n’est pas totalement partie, il joue le “nice game”.

Le principe, dire à son partenaire une chose gentille qui ne soit pas liée au physique, comme “J’ai vraiment aimé ta façon de me soutenir la semaine dernière”. Ce qui fait tenir un couple ce n’est pas l’apparence alors merci à Ashley pour ce petit rappel.

Psst, vous pouvez aussi partagé le lien de cet article avec vos copines qui doutent, pensent qu’elles devraient changer, juste pour leur dire que vous les aimez comme elles sont maintenant.