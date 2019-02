Dessins de femmes rondes : 60 dessinateurs à découvrir et à suivre

Les dessins de femmes rondes, cela peu être juste un truc rigolo, un moyen de faire passer un message, de l’art … bref c’est un monde varié qui s’ouvre de plus en plus.

Sur Vivelesrondes, ont a toujours soutenu les artistes qui mettaient en avant la beauté de toutes les femmes et en particulier la beauté des pulpeuses.

En effet, alors que le panorama visuel est toujours sous le joug du diktat de la minceur, il est plus jamais important d’apporter de la diversité dans les exemples de morphologies auxquels notre regard et notre cerveau sont exposés tous les jours.

Alors, si le changement ne vient pas de dehors, on peut le commencer chez soi en suivant, découvrant des dessinateurs et dessinatrices et pourquoi pas en achetant leurs arts pour nos murs.

Heureusement, nous ne sommes plus au temps de Myspace et il est beaucoup plus facile de découvrir de chouettes dessins de femmes rondes.

Sans ordre spécifique, voici 60 dessins de femmes rondes par 60 artistes différents.

Gros coup de coeur pour cette illustratrice française, qui explore le monde des femmes et de leurs complexes avec humour et tendresse.

Son blog vaut vraiment le coup d’oeil, que ce soit pour rire en lisant la dernière histoire, découvrir les différents univers, passer par le shop ou encore lui proposer un contrat pour faire une illustration pour votre site/boutique/entreprise/…

Un monde poétique, coloré ou l’alter égo de Ghida qui a gardé ses rondeurs profite d’un long été qui a commencé en 2013.

Éloge aux femmes pulpeuses, « My fat lady » est une ronde fière d’elle et des ses courbes, sans peur et qui aiment la vie. C’est aussi la façon que Ghida a eue de gérer sa peur de perte d’identité face à son changement de poids.

Les pin up moderne et pétillante de Sexyfation viennent du Brésil, ont peu les trouver sur Etsy, en stickers et en pins.





Le personnage de Marie Grognon est en fait une oeuvre de Marie Boison, mais elle a son propre instagram et son propre site.

Venue du Canada, Hannah Senger se présente comme « queer non binary artist », je vous invite à faire un tour sur le Urban dictionary pour toute explication de ces mots.

Son art est inspiré par sa propre expérience avec son corps, son parcours spirituel, bref un monde à l’imaginaire sans limites.

Bonjour la Belgique avec les dessins de Marie, une fan du chocolat qui sait donner à ses dessins cet côté innocent et doux de l’enfance.

Il n’y a pas que les mannequins qui se revendiquent body positif, c’est aussi le cas d’artiste et illustrateur comme Benjamin Riley.

Voici un autre coup de coeur, une ronde qui a toujours aimé dessiné, en octobre 2015 elle fait son premier dessin pour Full of Freckles, sans savoir qu’elle commençait cette aventure.

Les dessins et le style sont le résultat d’un parcours d’une personne qui a appris à s’aimer, à voir la beauté en soi et dans d’autres personnes.

Des dessins pleins de joies, de liberté, de diversité dans le monde des rondes, et en plus dessinés par une ronde qui connaît donc très bien le sujet qu’elle explore.

Pour la soutenir, il y a aussi une boutique avec des cartes, des livres pour enfants, des dessins à coloriés, calendrier, portrait et même des fonds d’écran.

Andrés ne se définit pas comme un artiste, mais comme un bug. Cela donne une idée de l’univers du personnage et ces comics.

Ici tout n’est pas que courbes, mais quand les courbes sont là c’est en général très sensuel.

De l’art dans la tendance body positive, des corps de femmes de toutes les tailles dans toute la diversité de leurs beautés.

Pour les fans, il y a même une boutique.

Quand une maman un peu nerd se met au dessin, cela donne un monde positif, toujours de bon goût et avec pleins de rondes épanouies et en fleurs.

Troisième super coup de coeur, avec des dessins de rondes baddass, mignons, positifs et pas mal de tatoos aussi.

Oui, les rondes c’est tellement beau qu’on se les tatoue, qu’on se le dise.

Attention, le monde de Theresa Baxter est particulier, femmes rondes à la peau de couleurs vives, certaines illustrations sont justes sublimes, d’autres pourront peut-être choquer pour leurs connotations sexuelles.

Pour les curieuses qui n’ont pas peur de rentrer dans un monde ou l’art pose les pulpeuses en déesse et les femmes libérées.

Maria Cristina fait partie de ceux qui sont tomber dans l’univers du dessing dès le plus jeune âge, et n’ont jamais arrêté. Sa carrière la conduite en 2004 a travaillé à travailler avec plusieurs agences graphiques, dans l’univers des livres d’enfants, en 2006 elle travaille en collaboration dans le monde de l’animation en Italie, puis arrive en France en 2010 où elle participe à de nombreuses publications, plus tard elle est entrée dans le monde des Comics américains. Si quelqu’un arrive à découvrir pourquoi elle a commencé à faire autant de dessins de rondes, on ne va pas s’en plaindre.

Originaire de l’île de Mallorca, Antonio est tombé dans la soupe du dessin quand il était tout petit, après l’unniversité, il a travaillé 3 ans dans le musée de Cologne en Allemagne pour ensuite retourner en espagne et entrer dans l’école supérieur de design. C’est seulement en 2013 que Antonio décide de faire du dessin un travail à plein temps.

À noter qu’Antonio a un second Facebook privé où il partage des dessins érotiques, mais aussi une boutique où l’on peut trouver la version digitale de son livre #ProjectBUM, une ôde aux corps, une invitation à aimer nos corps.

Woohoo, encore une très jolie et talentueuse pulpeuse qui a eu envie de montrer un monde plus variés. Tara utilise ses dessins pour parler de corps et de santé mentale.

Vous la croiserez peut-être du côté de Dublin, et elle a aussi une boutique en ligne où l’on peut acheter des dessins avec ce style si unique.

Mignon, drôle… Olga partage sa vision du monde de femme, pas toujours ronde, mais avec des soucis dans lesquels on a toutes tendances à se reconnaître.

Pin up rondes ultra sexy pour un artiste qui me semble était déjà là quand on a commencé l’aventure Vivelesrondes.

Angela est une artiste visuel qui compte de nombreuses cordes à son arc. Dans son arc on peut trouver de nombreux dessins de rondes, interprétation personnelle de photos avec des pulpeuses.

À noter que la belle a fait des études d’art à l’Université et a déjà exposé ces oeuvres dans différentes galeries. Son sujet préféré ? La féminité évidemment !

Crystal est une artiste en mission, celle d’aider à se sentir bien dans sa peau, digne d’amour et belle tel que l’on est.

De jolis dessins et un regard tendre et positif sur les femmes.

He he, encore une artiste française et qui est basée en Bretagne (à Rennes) qui partage un monde pastel, plein de dessins aux textes motivants et de temps à autre une ronde se glisse dans cet univers body positif qui nous invite à faire la paix avec nous même et à être plus forte.

Amour de son corps, santé mentale, relation, feminisme, nature, LGBTA … voici tous les sujets qu’explore Frances.

En plus vous pouvez trouver des tickets pour utiliser ses illustrations en tatouage, recevoir des impressions de ses dessins et même 2 livres.

Attention, les dessins d’Andrei même s’ils sont dans la vague podipositive, son aussi des images avec beaucoup de nudité et parfois à la limite de la censure. Graphic designer le jour, il aime dessiner des pulpeuses durant son temps libre, pour soutenir son travail vous pouvez le faire par Patron ce qui vous donnera accès à tous ces dessins réservés pour un publique adulte.

Shelby est illustratrice et fan de chat, ses dessins sont supers colorés, vivants, vibrants et tendres à la fois, avec une petite pointe d’humour. Pssst elle est freelance pour ceux qui aimeraient travailler avec elle, on peut aussi trouver ses produits sur etsy.

Un petit côté kawaï, beaucoup de rose pastel, de fraîcheur avec un style unique pour les dessins de femmes rondes de Munrou.

Une artiste qui aime le côté digital de la création, mais garde une romance éternelle avec l’aquarelle. Ah oui, c’est une pulpeuse elle même, qui comme nous toutes a aussi du mal à trouver les vêtements qui lui plaisent à sa taille.

Vous pourrez la croiser du côté de Puerto Rico.

Mel est ronde elle même, ce n’est pas le cas de tous les illustrateurs et illustratrices de cette liste, mais quand c’est le cas il y a toujours une tendresse dans le regard qui s’exprime dans les dessins qu’on en voit pas forcement ailleurs.

Laura est une fervente partisante qui affirme qu’on peut être grosse et jolie, respectabe et sexy.

En quelque sorte, les dessins de Laura Hutton, c’est du Girl Power libre et sans jugement.

Eduardo ou Edull est un jeune designer Brésilien. Son but ? Participez à l’éveil des consciences vers l’acceptation de soi des femmes rondes/grosses/obèses. Aider la société à ouvrir les yeux pour voir ce qui est caché par les grands médias.

L’auteur des dessins de Toni Tails est en fait une maman, maman d’un cool ado autiste, et aussi designer, représente pour les rondes, fan de donuts et geek.

On peut retrouver ces dessins sur des tee-shirts, carnets …

Gally vous la connaissez peut-être, c’était la bonne époque de Cathy avec le blog d’une grosse et la BD Mon gras et moi. Si la première aventure a pris fin, Gally continue a dessiné et c’est toujours aussi drôle même si le sujet n’est plus autant lié au poids. Bref Gally on aime toujours.

Illustratrice publiée en 2018 avec Doorsne, Phaedra est aussi professeur de dessins et illustrations à ColomaPlus, ville de Mechelen en Belgique. Si quelqu’un a lu sa BD ce serait super cool d’avoir vos retours.

Chey est une jolie pulpeuse qui partage non seulement des dessins d’internet babes qu’elles aiment, mais aussi son quotidien en dessin

Brittany c’est tout un univers à découvrir dans ses dessins.

Christina est une peintre originaire de Barcelona et reconnue internationnalement. Elle expose un peu partout dans le monde est notamment à New York. Son travail a des airs lointains de Botero, son regard sur la société moderne nous emmène au coeur de l’intimité de ces sujets.

Laila est une féministe, militante qui tente de changer le monde par son art et d’aider en dessinant des femmes de toutes les tailles, son but, aider pour une meilleure estime de soi et aussi faire des BD.

Illustratice pour enfant, Ramona fait aussi de temps en temps des dessins adorables avec des femmes rondes.

Grande fan du travail de Maya, on peut retrouver ses dessins sur différents suport, depuis le washitape jusqu’au tissus d’une jupe.

Jenn ou Princess Jenn est une Canadienne, amoureuses des chats, elle est l’artiste derrière plusieurs BD et couvertures chez Studios, Valiant Entertainment, et Oni Press.

En plus de son travail à temps plein dans le monde des Comics, Jenn fait pas mal de fanart et portrait juste pour le plaisir, c’est là que l’on trouve nombreux dessins de rondes.

Quand une dessinatrice est engagée, cela se voit tout de suite, quand en plus elle a du talent et vous pouvez la soutenir en passant sur sa boutique Etsy.

Si vous aimez les femmes volontaires, qui s’aiment et s’assument, vous aimerez sans doute son art.

Libby a à peine 17 ans et déjà un talent fou et une opinion et une clarté sur les choses de la vie qu’on aimerait parfois voir sur des personnes plus âgées.

J’ai découvert Christine au travers des dessins qu’elle fait sur son quotidien de femme et de ronde.

Ces trois thèmes préférés, les chats, les pokemons et les femmes.

Si vous aimez son style, vous pouvez soutenir son travail ICI

Gros coup de coeur pour les dessins de Kathleen, de jour elle travaille dans l’industrie de la mode, sous la lune la belle fait des dessins de femmes rondes portant de superbes tenues.

Elle a aussi a une boutique Etsy où l’on peut trouver stickers, illustrations …

Le monde de l’art est tellement vaste, et c’est un pur plaisir de voir une ronde, qui a réussi à surpasser ces moments de douleurs où on l’a pris à partie juste parce qu’elle était grosse, et partage la force et la beauté de se surpassement et de cette libération dans sa peinture.

Lindsay c’est des dessins dans la tendance body positive, avec des rondes jolies et positives qui donne le sourire.

Indiana Dario est freelance à Toulouse, outre les projets professionnels avec la maison d’édition associative et indépendante Doryphores Editions, ce qui nous intéresse ici ce sont les projets personnels avec un monde varié de personnages, plantes, être fantastiques … et jolies rondes.

Rickard aime célébrer le corps sous toutes ses formes, on approuve à 300%

Carolina ce sont des dessins qui sentent bon la douceur de vivre, les embruns, la caresse du soleil.

Quand un homme aime les pulpeuses, cela se voit dans ses dessins.

Un instagram encore un peu léger, mais la véritable patte d’une artiste à encourager.

Tyra c’est un monde fantastique, des femmes, des elfes, des être magiques de toutes les tailles …

Illustratrice de livres pour enfants, Graziella ce sont des dessins super mignons à faire découvrir à toute la famille.

« You’re welcome club » a été crée en 2017 par Hilde Atalanta, une illustratrice d’Amsterdam.

Le but ? Acceptation et amour de tous, dans toutes tailles, couleurs et formes, peu importe le sexe ou les préférences.

Si vous voulez voir la vie en ronde, jetez donc un oeil sur le compte de Michael.

Son art et son inspiration le mènent à créer des pin-up rondes et jouer dans l’univers de la pop culture.

Attention, ces dessins pourront peut-ètre choquer certaine personne, elles ne sont pas à regarder en présence de vos enfants car elles ont un carractère plus que sexy.

Le bon côté, c’est qu’on y voit des dessins de corps réalistes, ventres, bourrelets, cuisses avec de la peau d’orange … et vous savez quoi, c’est beau !

Idéaliste, la trentaine et basée en Suisse, Laetitia defend la diversité avec ses dessins.

Elle a participé à plusieurs publications comme Les Chroniques de Gabriel, Un enfant serein, Projet 17 mai …

Encore un coup de coeur pour cette illustratrice qui defend à travers son art les valeurs de diversité, de beauté de tous les corps et d’égalité. Ces dessins sont adorables et cela fait dejà de nombreuses années qu’elles partagent son art pour faire évoluer les regards.

Dessins et illustrations animées, Gabriele travaille aussi pour Dreamworks

Attention, les dessins, peu importe la taille, présentent des femmes très sensuelles.

C’est fait avec goût, mais ce n’est pas pour le regard des plus jeunes.

Oh la la, les dessins de Stine Greve sont vraiment adorables et ce n’est juste parce qu’il y a beaucoup de roses lol. Pleins de messages body bositif, des rondes trop mignonnes qui semblent vraiment bien dans leurs peaux, des citations et des questions, un compte qui boost le moral.

Voici un compte instagram qui semble en pause mais avec des dessins qui valent le coup d’oeil.

À voir si vos likes peuvent la booster pour continuer.

Un style très différent pour ce compte « Girl power » et body positif fait par Rigina Gilmanova.

Ici les corps sont réalistes et ça fait du bien !

La plupart de ces artistes sont des professionnels qui vivent ou du moins se battent pour vivre de leur art.

Aider les, en les suivants et pourquoi pas travailler avec eux ?

Si vous connaisses d’autres illustrateurs et illustratrices qui se battent pour la diversité, l’amour de soi, le body positif et plus de représentations des rondeurs, dites-le nous en commentaires.