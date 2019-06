Nike mets des mannequins grandes tailles dans ses boutiques

À moins d’avoir passé les 50 dernières années sur une île déserte, coupé du monde, vous connaissez forcement la marque Nike.

En 2017, la marque au slogan « Just do it » lançait enfin une collection grande taille jusqu’au 54.

Des vêtements pour le sport, pensés pour nos formes et accompagnés d’une jolie campagne avec entre autre la pulpeuse Paloma Elsesser

La marque a fait tout sa communication sur l’action et les actes, au lieu des grandes discours, et il reste fidèle à cette mentalité, en suivant leur instagram, on peut voir que la marque poursuit sa communication sur la diversité et n’hésite pas à mettre des photos de femmes de toutes les tailles



Ils collaborent aussi avec Chloé Elliot pour une campagne permettant de promouvoir la diversité et oui une ronde qui fait du ballet.

Pas étonnant alors qu’ils aillent plus loin que beaucoup. Là ou d’autres boutiques cachent leur rayon grande taille dans un coin, Nike a décidé de mettre des mannequins grandes tailles bien visible dan sune boutique de Londres.

Une initiative qui devrait être normale dans toutes les boutiques proposant des grandes tailles.

Un exemple qui on l’espère sera suivit.

À noter aussi le hashtag #nikeplussize, à suivre pour beaucoup d’inspiration.

Que pensez-vous de cette initiative ?

Je vais aller faire un tour dans une boutique Nike pour voir si c’est arrivé jusqu’en France aussi.

Si vous voyez ces mannequins en boutiques, dites le nous ;)

Le site : Nike