Barbie Ferreira est Kat dans la nouvelle série d’HBO Euphoria qui va faire du bruit

Attention, c’est la nouvelle série d’HBO et cela promet d’être la série dont tout le monde va parler.

Pour une fois, une série qui parle sans filtre de ce que les adolescents affrontent aujourd’hui avec la drogue, les rapports sociaux, le sexe et les nouvelles technologies…

Parmi les personnages principaux, il y a une très bonne surprise avec Kat, Kat Hernandez qui est joué par la mannequin, influenceuse et maintenant actrice Barbie Ferreira.

Kat c’est l’ado ronde, complexée, solitaire, une ado qui ressemble à certaine d’entre nous à 16 ans.

Kat c’est d’un côté une jeune fille ignorée et qui s’en prend plein la tête (spoiler alert, je ne peux pas en dire plus), mais c’est aussi une jeune fille intelligente, avec du talent qui est devenu une star anonyme d’internet avec des fans hardcores.



Déjà, moi je suis contente de découvrir Barbie Ferreira autrement que dans son rôle de mannequin. C’est toujours bon de voir des femmes comme elle aussi en dehors des campagnes body positive et des magasins grande taille.

Par ailleurs, je trouve bien de voir une série qui montre les ados autrement qu’avec le fard lissé des séries pour ado.

Euphoria aborde aussi le côté obscur de ce qu’il peut se passer aujourd’hui, notamment avec les réseaux sociaux, l’accès facile au contenu sexuel, des sujets qui sont souvent oubliés pourtant ce n’est pas en ignorant les choses qu’elles disparaissent, il est plus que temps que le discours s’ouvre sur de nombreux sujets traités ici.

SPOILER ON

Je suis fan de comment Kat, la jeune ronde qui vient de voir sa sexualité balancé sans contrôle sur le net, alors que sa confiance et son pouvoir viennent d’être totalement bafoués, au lieu de s’effronder, décide de reprendre le pouvoir.

Évidemment, j’adore que l’actrice soit pulpeuse, mais ce qui est bon ici, c’est que son histoire ne tourne pas vraiment autour de sa ligne, mais plus de ce qui lui arrive indépendamment de son poids.

SPOILER OFF

Pour info Barbie a 22 ans, elle fait une taille 42 (Oui, c’est la taille moyenne des françaises et aussi des américaines), elle c’est inspiré de sa propre adolescence pour construire son personnage. Barbie a posé pour American Apparel, H&M, Outdoor Voices, Adidas et bien d’autres.

Alors oui c’est une série pour ado, mais une série qui va ouvrir des conversations et qui vaut sans doute la peine d’être vue même par les adultes.

Avez-vous pu voir Euphoria ? Cela vous a touché, choqué, plu ?