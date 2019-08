La même mode pour toutes les tailles : La Redoute Collections évolue …

« Je veux la même mode que pour toutes les tailles !«

Depuis 18 ans que Vivelesrondes existent, j’ai entendu ce souhait des milliers de fois !

Les rondes réclament de la mode, pas une mode spéciale, juste une mode bien pensée, coupée avec les mêmes vêtements que nos consoeurs minces.

Alors quand ex-Taillissime/ex-Castaluna annonce que désormais Castaluna rejoint La Redoute Collections avec la même mode dans toutes les tailles, cela semble une superbe nouvelle, youpi !

« Une cliente qui aime notre univers stylistique doit pouvoir y trouver ses coups de cœur, quelle que soit sa taille. C’est pourquoi la mode en grandes tailles est désormais intégrée au vestiaire La Redoute Collections. Vous y trouverez une partie de l’offre disponible dans un large choix de tailles : une démarche inclusive importante pour nous, afin d’étendre notre collection à toutes les femmes, quelles que soient leur silhouette et leur morphologie. » (Source)

Oui, mais pour l’instant, il y a 592 articles allant jusqu’au 52 sur 2890 articles… ce n’est pas vraiment ce que j’appelle « la même mode pour toutes« .

9 articles en 64, cela se passe de commentaires.

Comme vous pouvez le voir, je reste dubitative face à cet effet d’annonce qui est très bien pour obtenir de la visibilité dans la presse, mais concrètement pour l’instant c’est la collection Castaluna qui se fait absorber.

Quid des photos avec des mannequins grande taille ? En tout cas elles ne se bousculent pas sur l’instagram de La Redoute collections

La nouvelle collection a cependant en effet des jolies pièces qui suivent la tendance de la rentrée.

À suivre, on verra si cette fusion de la collection La Redoute collection Plus avec les tailles « standards » nous apportera effectivement plus de choix, ou pas …

Le site : La Redoute