Robes de mariées grande taille pour un budget plus doux !

Parfois on veut se marier, porter une robe, sans casser la tirelire avec une robe à 3000€.

Après tout ce qui compte, c’est le moment, la personne avec qui on s’engage, le symbôle, la fête avec ses amis … la robe c’est super chouette mais entre vous et moi, cela ne vaut pas la peine de s’endetter.

Alors pourquoi un mariage moderne, un robe en ligne et un plus petit budget ou plus de sous pour organiser une belle fête, pour le voyage de noce, pour se construire un futur ou encore pour donner à une association.

Alors pour les pulpeuses qui veulent se marier autrement, voici des robes de mariées grande taille :