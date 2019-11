Pulls de noël : Oui c’est bientôt la saison !

Les pulls de noël, cela peut se porter durant tout le mois de décembre et même plus si on en a envie.

Alors comme la saison est vraiment au coin de la rue et qu’il fait un froid de canard, voici comment apporter un peu de bonne humeur et de chaleur dans nos tenues.

En plus c’est parfait pour faire une soirée à thème entre amis avec des cadeaux de l’ami invisible ;)