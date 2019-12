10 idées de cadeaux de Noël positif à la dernière minute

Il reste moins d’une semaine avant Noël, il vous manque des cadeaux, mais vous ne voulez pas courir dans les boutiques, rester coincé la journée sur le quai d’une gare ou sortir avec une migraine à cause du brouhaha du centre commercial.

Alors voici 10 idées de cadeaux, à commander en exprès pour ravir tout le monde.

1. Donner de la douceur

Parce que parfois, on ne peut pas être là pour faire un gros câlin, une belle écharpe douce et chaude pour donner de l’amour à nos proches même quand on est loin.

Une écharpe en cachemire Kiomo – prix réduit 39,99€*

2. Gater même les vilaines

Le père Noël s’occupe de ceux qui ont été gentils, mais heureusement nous sommes là pour nos adorables vilaines copines.

Villain – Masque pour le visage – Ursula – 4,99€

3. Mettre de la couleur dans nos vies

la vie peut-être triste, alors donner un peu de couleurs c’est comme répandre de la joie

Love you so Mochi – palettes de fards à paupières – 19,90€

4. Sensibiliser et combattre l’ignorance

Parfois, ce sont nos proches qui sont le plus dur avec nous, alors vite on offre le livre de Gabrielle Deydier pour ouvrir les yeux, et on se dépêche de le lire aussi pour soi avant Noël.

On ne naît pas grosse par Gabrielle Deydier

5. Libérer et déculpabiliser

Les fêtes c’est une période d’excès, alors ce livre tombe à pic pour retrouver un rapport sain avec son corps et la nourriture.

Osez manger, libérez -vous du contrôle de Jean-Philippe Zermati

6. Adoucir les moeurs

La musique adoucit les moeurs, Yseult sait comment toucher avec sa voix, en plus un concert c’est toujours une expérience à part. Un cadeau à offrir en double pour aussi en profiter.

Yseult sera en concert en 2019 avec 12 dates

Magny Le Hongre, Besançon, Dijon, Strasbourg, Montréal, Mérignac, Marseille, Laval, Paris, Bruxelles

7. Émouvoir avec humour

Marie Boiseau c’est un regard tendre et drôle sur nos tracas du quotidien, nos angoisses, notre corps… franc éclats de rire garantis

Ni bon ni mauvais ni tout à fait le contraire – Marie Boiseau

8. Faire péter ses barrières

Parce que parfois, pour être bien il faut apprendre à casser quelques murs et que donner ce cadeau c’est dire à l’autre qu’on l’aime

#Fais péter tes barrières – se libérer des blocages qui nous empêchent d’être nous-m’aime de Lisa NASRI

9. Faire de belles jambes

Je suis une fan de ses collants (aucune affiliation ici), celles à qui vous les offrez vous aimera à vie

Un bon d’achat pour des supers collants avec Snagtights, à partir de 10€

10. Répandre de l’amour

Artiste de l’année, celle qui bouleverse le monde et les codes c’est une bulle d’énergie positive à offrir

Cuz I Love You – Lizzo

Et si tout ça ne vous convaind toujours pas, vous pouvez toujours faire des cookies maison ;)

Des idées de cadeaux de dernières minutes ?