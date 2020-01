Un hymne pour les hommes ronds par Tom Goss [Clip]

Vous vous souvenez de Mika avec sa chanson « Big girl you’re beautiful«

Voici la version pour ces messieurs avec « Round In All the Right Places » (Rond partout où il faut) par Tom Goss.

La diversité et l’acceptation avancent avec cette ode pour les hommes rondes, 4 minutes 11 de musique douce dans laquelle le chanteur déclare son amour pour les hommes avec des physiques voluptueux.

Même si le body positivisme avance, il reste encore beaucoup de rejet et les hommes ne sont pas épargnés, alors cela fait plaisir de voir une personne casser les clichés et oser dire tout haut ce qu’il pense tout bas, car tous les physiques peuvent avoir leurs attraits, c’est une question de regard.

Ce goût pour les hommes ronds n’est pas nouveau, en 2013 Tom Goss avait déjà sorti une chanson du nom de Bears (Ours), qui est le nom qu’on donne aux homosexuels avec des physiques ronds (et souvent une barbe).