La star Youtube du maquillage Nikkie Tutorials vient d’annoncer qu’elle est transgenre

Nikkie de Nikkie Tutorials, vous la connaissez sans doute déjà, surtout si vous suivez Viveslesrondes depuis longtemps

À chaque fois que vous avez vu des listes thématiques de tutoriel maquillage, elle était présente, pas juste parce qu’elle a un visage rond, mais aussi parce qu’elle est vraiment douée, c’est 12.7M abonnés le prouve.

Hier, la belle a fait une nouvelle vidéo un peu différente de celles dont on a l’habitude. Une vidéo qui je l’avoue m’a surprise, car je ne me doutais vraiment pas, dans laquelle elle confie avec pleins d’émotions qu’elle n’est pas née dans le bon corps, que si on doit lui mettre une étiquette, elle est transgenre (ou transsexuel).

Sa chaîne existe depuis 11 ans, elle y partage son amour pour le maquillage et le pouvoir de la transformation par le maquillage.

Elle a toujours eu peur de confier sa vérité, car elle voulait que sa chaîne tourne autour du maquillage et pas autour de cette partie de sa vie.

Des personnes malveillantes l’ont menacé dans le passé de raconter son secret à la presse, maintenant ce n’est plus possible mouhaha.

Cette vidéo est celle d’une personne qui reprend le pouvoir avec sa vie, qui inspire a être authentique et oser être soi-même

Un beau message d’amour, de respect et d’ouverture qu’on espère que les gens comprendront.