Tuto masque de protection DIY

On en voit de toutes les couleurs, de tous les styles : LES MASQUES !

Pour pallier le manque d’organisation de l’état à propos des masques. Des centaines de bénévoles se réunissent dans toute la France pour essayer d’apporter des masques aux personnes qui sont dans l’obligation de travailler. Ce sont des masques en tissus, que l’on peut donc tous faire nous même.

Bien entendu, on peut voir sur internet, des tutos de toutes sortes, avec des chaussettes, un serre-tête et une fiche plastique ou encore une couche (vide), mais ce sont des solutions éphémères, non valable et parfois peu confortable d’ailleurs. Les masques en tissus proposés sur ce tuto sont lavables et donc plus durables. En revanche, il ne s’agit que d’une protection « mieux que rien », il est interdit de les vendre en tant que dispositifs de protection sanitaire, et ils ne dispensent pas des gestes barrières imposés par ce foutu virus !

Le tissu

Il faut que vous ayez du tissu à portée de main. Pas de panique, on fouille dans les placards et on trouve !

Tout le monde a du tissu a du tissu à la maison, ne serait-ce que de vieux draps.

Au passage, on fait de la récupération de tissu : de l’upcycling et ça c’est super chouette. Puis, ça nous rend écolo. Non seulement c’est bien pour la nature mais c’est bien aussi pour nous !

On va aussi avoir besoin d’élastique, c’est pareil, on en a toujours chez nous :

Des bretelles de vieux soutiens-gorges.

De l’élastique dans des draps housses.

Découper de vieux collants.

Découper de vieux tee-shirt.

Laissez parler votre imagination, vous allez voir, je suis sûre que vous êtes pleines de ressources.

La coupe

On repart en cours de géométrie et c’est parti, on coupe 3 morceaux de tissu : 3 carrés de 20 x 20 cm.

Une fois le tissu coupé, on coupe de l’élastique : 2 x 20 cm.

Tout est coupé ? Incroyable, vous êtes pleines de talent, je le savais !

La couture

On se lance ensuite dans la couture, on empile nos 3 morceaux de tissus en les mettant bien bord à bord.

On coud au point zig-zag le long des 4 côtés. Si on a la chance d’avoir une surjetteuse, on peut surjetter les 4 côtés.

Vous allez ensuite faire un pli. Le pli fait 5 cm en tout.

On plie donc notre masque en deux, on met une épingle à 5 cm puis au milieu du pli.

On rabat une épingle sur l’autre.

On épingle notre pli.

Les finitions

Nous allons maintenant épingler au dessus et en dessous du pli nos élastiques sur l’envers du tissus.

Coudre le long des deux côtés.

Faire un retour de tissus (de 1 cm) et le coudre, en haut et en bas du masque.

Mettez les élastiques derrière vos oreilles, vous êtes maintenant protégée pour sortir faire vos courses.

Des dizaines de tuto existent sur internet, j’ai sélectionné ce blog couture, En Couture Simone, que je trouve très clair et qui pourra vous aider dans vos créations. Si vous n’avez pas de machine, pas d’inquiétude, elle y a aussi pensé !

En attendant, prenez soin de vous et de vos familles.