3 façons de se mettre en valeur avec de jolies rondeurs

Avoir de l’allure quand on est ronde n’est pas un mirage. Toutes les morphologies possèdent des atouts et il est bien sûr possible de les mettre en valeur afin d’oublier tous les éventuels complexes. Si vous êtes ronde et que vous avez une silhouette en O, V, X, A, etc., vous cacher derrière des habits trop amples ne résoudra pas votre problème de style. Décider également de ne pas mettre du maquillage ou de ne pas accessoiriser vos vêtements est une grossière erreur. Toutefois, quand vous devez opter pour ces gestes beauté, vous devez bien vous y prendre. En harmonisant vos tenues et en évitant certains faux pas, vous n’aurez plus l’impression d’être mal vêtue et resterez classe et féminine. Alors, comment se mettre en valeur quand on a des rondeurs ?

Bien se maquiller

De nombreuses femmes rondes ne se maquillent pas. Pas toujours par manque de temps, mais parce qu’elles ont peur de mal s’y prendre. Ce qui est bien dommage, puisqu’un joli makeup aide toujours à rehausser la beauté d’un visage. Alors, même si vous êtes en chair, sachez qu’il existe forcément un style de maquillage qui vous aidera à vous faire plus belle. L’objectif de cette mise en beauté sera de récréer des angles et des ombres de manière naturelle sur le visage afin de l’affiner. En d’autres termes, il faudra assombrir certaines zones stratégiques et en éclairer d’autres.

Avant d’entrer dans les détails, précisons qu’il est essentiel de disposer de produits cosmétiques de qualité pour avoir un beau makeup. Vous n’avez pas besoin de dépenser une fortune pour acquérir du maquillage l’Oreal ou des produits cosmétiques de Gemey Maybelline. Afin d’avoir un makeup qui vous met en valeur, il est tout à fait possible d’acheter du maquillage de qualité à prix discount qui saura faire souligner votre beauté.

Prenez soin de vos sourcils

La première étape pour réussir votre maquillage est l’accentuation de l’arc naturel de vos sourcils. Ces derniers sont très importants pour bien structurer votre visage, mais également pour l’affiner. Épilez donc vos sourcils en dessinant un arc haut, ce qui aura pour effet d’étirer votre visage vers le haut et d’affiner vos traits.

Affinez votre visage grâce au contouring

Pour réussir votre contouring et redessiner vos pommettes, munissez-vous d’un gros pinceau, d’un fond de teint adapté à votre carnation, d’un blush à un ou deux tons plus foncés et d’un enlumineur. Vous pouvez obtenir ces produits lors d’un déstockage de maquillage organisé par de grandes marques telles que L’Oréal, Essie, Gemey Maybelline, Matt ink, etc.

Travaillez votre visage et votre cou en appliquant votre fond de teint de façon uniforme, puis venez déposer le blush plus sombre au pinceau pour redessiner vos pommettes. N’oubliez pas de bien faire fondre la couleur du blush en effectuant des rotations. Enfin, à l’aide de l’enlumineur, éclairez certaines parties de votre visage telles que l’arête du nez, l’arc de cupidon, le centre du menton et la zone juste au-dessus des sourcils.

Les yeux, votre principale arme de séduction

Oubliez les arrondis et les couleurs irisées. Optez plutôt pour un effet « yeux en amande » en étalant votre fard sur la longueur de l’œil jusqu’au bord externe du sourcil et illuminez vos yeux en utilisant de l’anticerne. N’oubliez pas d’allonger votre regard avec un trait d’eye-liner et du mascara pour l’intensifier.

Finir par les lèvres pour sublimer votre makeup

Si vous avez une bouche bien charnue et dessinée à souhait, optez pour un rouge à lèvres mat. Celui-ci rendra votre bouche plus féminine sans doubler son volume. Au cas où votre bouche ne serait pas clairement dessinée, redessinez le contour de vos lèvres au crayon pour empêcher le rouge à lèvres de filer.

Habillez-vous selon votre morphologie

Pour que votre silhouette soit mise en valeur, dites non aux vêtements trop larges. Il est recommandé de privilégier les tailles bien ajustées et les coupes droites. En d’autres termes, vos tenues ne doivent pas être trop serrées, ni trop grandes. Les bombers, les jeans boyfriend et autres pièces du même style sont à éviter car ils peuvent alourdir votre silhouette. Tournez-vous plutôt vers les pantalons ou jeans droits et les vestes cintrées qui permettront de souligner votre taille.

Une taille marquée, des formes voluptueuses et des jambes galbées sont autant d’atouts dont vous pouvez tirer un grand avantage. Pour mettre toutes vos formes en valeur, optez pour des robes taille empire ou des robes portefeuilles, légèrement décolletées afin de flatter votre poitrine. Si vous voulez montrer vos jambes, préférez les jupes aux coupes franches telles que la jupe trapèze ou la jupe crayon. N’hésitez pas à utiliser une ceinture afin de souligner votre taille et de structurer votre look.

Pour avoir instantanément du style et allonger votre silhouette, restez perchée sur des talons. Rien de tel qu’une paire d’escarpins bien hauts pour donner une allure à tomber. Afin de rester tendance dans un style confortable, optez pour des paires à talons compensés pendant la saison estivale et à talons carrés durant l’hiver.

Enfin, n’oubliez pas d’équilibrer les contrastes. Même s’il est vrai qu’un total look noir donne l’impression d’être plus fine, rien ne vous empêche de porter des teintes vives. Vert golf, orange, bleu marine, rouge bordeaux, beige, etc., toutes les nuances sont autorisées à condition de diminuer les combinaisons de couleurs et d’imprimés en privilégiant des teintes unies ou tirées d’un même nuancier. Évitez aussi, surtout en total look, d’arborer des tissus lamés, les habits à sequins et les matières scintillantes. Ces vêtements attirent la lumière et ont tendance à doubler les volumes.

Les accessoires, la touche finale pour harmoniser votre look

Une fois que les bases ont été bien assimilées, il est temps de passer à l’esthétique. Avoir de l’allure ne peut être possible sans les accessoires. Alors, ne faites pas l’erreur de sauter cette étape en vous disant qu’une bonne tenue se suffit à elle-même. C’est comme si vous meubliez votre maison sans la décorer. Ce tableau n’est pas vraiment reluisant. Les accessoires représentent les touches de votre personnalité que vous apporterez à votre look vestimentaire et qui lui donneront tout son charme.

Le principe à respecter à ce niveau quand on est une femme ronde est très simple : optez pour des accessoires en proportion avec votre corps. Dans ce contexte, les bijoux très fins ne vous correspondent pas, car on les distinguera à peine et ils ne mettront pas vos attributs en valeur. Voici les accessoires qu’il vous faut :