L’huile de CBD agit contre le stress et les troubles anxieux

Le nombre de personnes souffrant de crises d’angoisse et d’attaques de paniques à travers le monde connaît une progression ces dernières années. Le plus grave, beaucoup finissent par développer une anxiété chronique et permanente. Néanmoins, des traitements thérapeutiques à base de CBD peuvent aider à lutter efficacement contre ces troubles d’anxiété.

L’anxiété : Manifestations et conséquences sur l’organisme

L’anxiété représente un état psychologique et aussi physiologique. En effet, elle résulte de la combinaison des composants émotionnels, cognitifs, et comportementaux inhabituels. De plus, elle se manifeste par une peur soudaine ou une inquiétude qui vous envahissent en situation de stress. Cependant, certaines personnes peuvent développer de l’anxiété sans l’intervention de facteurs externes, et ce de manière excessive. Divers niveaux sont donc considérés.

Crises d’angoisse

Certains symptômes peuvent vous aider à identifier une crise de panique. En effet, tremblements, augmentation du rythme de respiration, sensation de grande peur en sont les symptômes récurrents. Aussi, vous pouvez avoir des sensations de transpiration, d’étourdissement ou d’essoufflement. Notez aussi que les crises d’angoisse peuvent ne pas avoir d’élément déclencheur. Elles peuvent donc arriver à tout le monde.

Les phobies

Les phobies peuvent aussi entraîner des crises d’angoisse. Ces dernières peuvent se déclencher lorsque vous affrontez vos plus grandes peurs. Pendant ces instants, plusieurs symptômes peuvent se remarquer comme les nausées, les maux de tête ou une peur terrifiante et écrasante.

Les troubles permanents d’anxiété

Les personnes qui souffrent de troubles permanents d’anxiété peuvent à tout moment déclencher des crises d’angoisse. Elles sont tout le temps nerveuses et cet état permanent provoque un manque de concentration, des maux de tête et des tensions musculaires. Leur vie se transforme en un véritable cauchemar quotidien. Elles sont limitées dans leurs interactions en société et n’arrivent pas à contrôler les moments de stress.

Cependant, l’huile de CBD peut agir efficacement contre les crises d’angoisse. Découvrez pourquoi.

Le CBD : fonctionnement et effet sur l’organisme

Le cannabidiol encore appelé CBD est un phytocannabinoïde bicyclique. C’est l’un des constituants majeurs présents dans le cannabis. L’étude de ce composé du chanvre remonte au milieu du XVIIIe siècle. En effet, elle a montré que le CBD possède plusieurs applications thérapeutiques. C’est ainsi que ce composant du chanvre se retrouve dans la composition de plusieurs médicaments.

De plus, il ne faut pas confondre le CBD et le THC (tétrahydrocannabinol). En effet, si le premier n’a pas d’effets psychoactifs sur le consommateur, c’est l’inverse chez le second. Par ailleurs, la consommation du CBD n’entraîne pas de dépendance. Cela étant, on peut s’en procurer sans craindre des poursuites judiciaires contrairement au THC.

Comment fonctionne le CBD sur l’organisme ?

Le CBD peut lutter contre l’anxiété chronique et celle passagère. En effet, la sérotonine encore appelée «?l’hormone du bonheur?» influence positivement notre bien-être et notre santé. Grâce à elle, nous ressentons plus de sensations positives et sommes aptes à mieux affronter les épreuves du quotidien. Cependant, quand viennent les moments d’anxiété, le taux de sérotonine dans notre organisme baisse de façon vertigineuse. Nous sommes alors en proie à toutes sortes de crises d’angoisse. C’est là qu’intervient le CBD.

Les bienfaits du CBD

Le cannabidiol active les récepteurs de sérotonine. Cette activation entraîne l’augmentation de sécrétion de la sérotonine. Par conséquent, le CBD a un rôle apaisant et relaxant sur notre organisme et ce n’est pas tout.

L’hippocampe est la partie du cerveau qui régule l’humeur. Le CBD favoriserait aussi la formation de nouveaux neurones dans cette partie du cerveau. En plus de son effet ponctuel, ce dernier aurait alors, un effet positif à long terme sur notre bien-être.

Par ailleurs, plusieurs études scientifiques ont confirmé la valeur thérapeutique du CBD.

L’avis des spécialistes

Certaines études scientifiques viennent étayer les avis positifs des consommateurs sur les vertus thérapeutiques du CBD. En effet, une étude de 2011 réalisée au Brésil a démontré l’effet relaxant du CBD chez des patients atteints d’anxiété sociale. Une autre étude en Grande-Bretagne a révélé une sensation d’indifférence en situation de peur simulée, chez des personnes traitées au CBD. Il est donc clair que ce composant lutte efficacement contre les troubles d’anxiété et les phases de dépression. Comment se traiter alors avec le CBD??

Sous quelle forme et comment prendre le CBD ?

Pour un effet ponctuel et automatique lors des crises d’angoisse, vous devez privilégier l’huile de CBD. Quelques minutes après emploi, vous irez mieux. Vous pouvez aussi adopter la technique de vaporisation ou en ingérer. Pour ce faire, vous pouvez vous procurer des fleurs de CBD en ligne sur JustBob.

L’huile de CBD se présente dans un flacon fermé par une pipette. Lorsqu’une crise d’angoisse vous envahit, n’hésitez pas à en déposer quelques gouttes sur votre langue. Vous irez mieux et pourrez continuer votre chemin.

Le dosage recommandé

À date, aucune étude ne permet d’établir une posologie définitive. Cependant, vous pouvez ajuster votre dose de CBD en fonction de l’ampleur de vos crises de paniques. Commencez déjà par quelques gouttes. Ensuite, en fonction du degré de soulagement, ajustez la dose.

Cependant, plusieurs sociétés associent le THC qui est un composant psychotrope au CBD. Cela pourrait avoir l’effet inverse et augmenter vos troubles anxieux. Afin d’éviter cette situation, vous devez faire confiance à des fournisseurs reconnus.

Vers qui se tourner pour l’achat d’huile de CBD??

Spécialisée dans les guest posts, l’agence JustBob assure la fourniture d’huile de CBD à ses clients. Ses produits vous soulagent contre les crises d’angoisse et contre la dépression. Que vous résidez en Espagne, en Italie, en France, au Royaume-Uni ou en Angleterre, vous pouvez les contacter pour des huiles de CBD de qualité. Les produits proposés par cette firme respectent les normes en vigueur sur le marché européen.

À présent, vous pouvez préparer avec sérénité vos journées. Grâce à l’huile de CBD, vos crises d’angoisse se dissiperont pour votre plus grand bonheur.