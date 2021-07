Repassage : les astuces pour les pièces difficiles

Vous avez beau consacrer beaucoup de temps au repassage de certaines pièces, le résultat n’est jamais satisfaisant. Pour vous faciliter la tâche et parvenir à repasser les pièces les plus difficiles de votre garde-robe, comme les chemises ou encore les jupes plissées, entre autres, il faut simplement adopter les bons gestes et surtout avoir le bon matériel à disposition. Découvrez nos astuces pour vous aider à adopter les bonnes techniques de repassage et le matériel nécessaire pour obtenir un résultat impeccable facilement.

Un repassage soigné avec la table à repasser

La table à repasser est un matériel indispensable pour un repassage optimal. Le résultat ne sera pas le même que si vous repassiez sur une table quelconque. De plus, l’utilisation d’une table à repasser de qualité aura un impact important sur le confort d’utilisation. Selon vos besoins, votre budget et l’espace dont vous disposez, vous avez l’embarras du choix entre les modèles proposés. L’idéal est d’utiliser une grande table à repasser molletonnée. Si votre appartement est assez exigu, vous pouvez dans ce cas adopter une mini-table pour le repassage.

Quelle que soit sa taille, la table à repasser idéale est robuste et stable. Elle doit avoir des finitions soignées et un design moderne. Optez pour un modèle de table à repasser livré avec un plateau ergonomique. Son repose-fer doit s’adapter à tous les fers à repasser et à la majorité des centrales vapeur. L’avantage est que vous allez pouvoir garder la même table, quel que soit le fer à repasser que vous utilisez. Vous devez également être attentif(ve) aux détails comme la présence d’un grand repose-linge pour encore plus de praticité.

La table à repasser pour gagner du temps

Le premier avantage de l’utilisation d’une table à repasser de qualité est le gain de temps. Elle permet de bien disposer le tissu, sans que vous ayez à recommencer le repassage de la manche, car des plis s’y sont formés pendant que vous repassiez le dos. De plus, en étant confortablement installé(e), vous ne verrez pas le temps passer. La table à repasser empêche également votre linge de glisser lors du repassage.

La table à repasser réglable pour éviter d’avoir mal au dos

La hauteur d’une table à repasser varie généralement entre 70 et 90 cm. Vous devez choisir une table à repasser réglable pour adopter la posture que vous souhaitez. Vous allez pouvoir repasser en étant assis(e) ou debout. Si la hauteur de la table à repasser n’est pas adaptée, le repassage risque d’être pénible. Si elle est trop basse, vous risquez d’avoir des douleurs qui apparaîtront sur le long terme. Par contre, si elle est trop haute, vous allez avoir les bras engourdis. Pour éviter d’avoir mal au dos et dans les bras, nous vous conseillons de :

régler la hauteur de la table à repasser à environ 10 cm au-dessus des coudes,

installer votre table à repasser dans un endroit dégagé pour bouger librement,

changer régulièrement de position et vous lever toutes les 30 minutes si vous avez une quantité importante de linge à repasser.

La table à repasser, un matériel design et très pratique

La table à repasser est un accessoire compact et très facile à utiliser. Vous pouvez en effet la déplacer et la plier plus facilement. Vous pouvez notamment la ranger dans un placard ou une buanderie, ou même l’accrocher au mur. De plus, un modèle de table à repasser de haute qualité est généralement livré avec une housse moderne et design. Non seulement elle va protéger la table à repasser, mais elle la rendra également bien plus esthétique.

La jeannette

La jeannette est une mini-table à repasser qui peut être utilisée toute seule ou être montée sur votre table à repasser. Cette mini-planche à repasser est indispensable pour repasser les manches, les cols ou encore les jambes des pantalons, etc. Vous pouvez également vous en servir pour repasser les petites pièces comme les cravates, les shorts, les broderies ou encore la lingerie. La jeannette est une petite table à repasser très pratique qui peut être installée n’importe où, sur un meuble, par exemple.

Le choix du fer à repasser

Pour bien repasser, il faut, bien évidemment, un bon fer à repasser. Un modèle de qualité vous permettra d’avoir un résultat optimal, sans trop d’effort. Aujourd’hui, le fer à repasser à vapeur est le modèle le plus utilisé. Il offre en effet une meilleure efficacité et s’adapte à tous les types de tissus, notamment les pièces difficiles à repasser. La plupart des fers à repasser sont dotés d’un réglage de température, ce qui vous permet d’adapter la chaleur au type de textile. Il est conseillé de commencer le repassage par les tissus les moins résistants et d’augmenter la température au fur et à mesure. Voici quelques accessoires pour fer à repasser qui vont vous aider à améliorer le repassage et à prendre soin de vos vêtements.

La semelle de fer à repasser protectrice pour le linge délicat

Pour le linge le plus délicat, même la température la plus basse peut les abîmer. C’est notamment le cas de certaines matières comme la soie, le satin, le lin et même le coton. Pour éviter de les brûler, l’utilisation d’une semelle protectrice s’avère nécessaire. Vous allez ainsi pouvoir repasser votre linge délicat en toute sérénité.

Le tapis pour nettoyer le fer à repasser

Avec le temps, des saletés peuvent s’accumuler sur la semelle de votre fer à repasser. Pour ne pas avoir à essayer des astuces qui ne sont pas toujours efficaces, vous pouvez simplement acheter un tapis nettoyant pour fer à repasser. Avec cet accessoire, votre fer à repasser retrouvera sa splendeur facilement. Pour ce faire, vous devez simplement frotter énergiquement la semelle du fer sur le tapis. Le fer doit être froid au moment du nettoyage. Ensuite, pressez sur le bouton vapeur du fer pour éliminer la saleté qui s’est accumulée dans les trous de la semelle. Terminez par un essuyage de la semelle avec un chiffon humide.

Le défroisseur vapeur

Pour rendre le repassage de vos vêtements encore plus facile, vous devez acheter un défroisseur. Grâce à la vapeur, cet appareil permet de détendre les fibres du tissu et d’éliminer facilement les plis. Le défroisseur est indispensable pour repasser facilement le linge qui a beaucoup de plis ou qui est très froissé. Le principal avantage du défroisseur vapeur est qu’il permet de prolonger la durée de vie de vos habits. Il est d’ailleurs recommandé pour repasser les tissus les plus fragiles comme le lin, la soie et le velours.

De plus, la vapeur qu’il dégage va éliminer les bactéries et les virus sur le linge. Vous pouvez également l’utiliser sur différentes surfaces en textile comme le canapé, les chaises… Il existe d’ailleurs des défroisseurs qui peuvent nettoyer et repasser les tissus en même temps.

Des astuces supplémentaires pour repasser les pièces difficiles

Maintenant que vous avez tout le matériel adéquat pour un repassage impeccable, voici quelques astuces supplémentaires qui pourront vous aider, notamment avec les pièces les plus difficiles à repasser.

La technique de repassage qui marche pour une jupe plissée

Repasser une jupe plissée ou un autre type de vêtement avec des plis est toujours assez délicat à réaliser. Vous devez en effet faire en sorte que les plis ne soient pas défaits, auquel cas votre habit va perdre toute sa splendeur. Pour ce faire, vous devez simplement maintenir chaque pli sur la table à repasser avec des pinces à linge au bas de la jupe. Si la pièce que vous repassez contient des motifs ou de la broderie, il est recommandé de la repasser à l’envers.

Comment bien repasser une chemise ?

La chemise est un habit que certains portent tous les jours dans le cadre de leur travail. Pourtant, la repasser a toujours été difficile. Pour avoir un résultat optimal, nous vous recommandons de la repasser quand elle est encore un peu humide. Vous pouvez également utiliser une pattemouille humidifiée. La jeannette s’avère également bien utile pour le col et les manches de la chemise. Commencez par le col, puis les manches, avant de repasser le reste. Dès que vous finissez, il est indispensable d’étendre la chemise sur un cintre. Il ne faut surtout pas la plier. Si vous avez un défroisseur à vapeur, n’hésitez pas à l’utiliser pour repasser la chemise.

Le repassage d’une veste de costume

La veste de costume est également une pièce très difficile à repasser. Pour avoir un rendu parfait, vous devez commencer par lire l’étiquette pour trouver la température de repassage recommandée. Une fois cette précieuse information trouvée, vous n’avez plus qu’à régler le fer à la bonne température.

Place au repassage. Placez la veste de costume à l’avant et projetez de petits jets de vapeur sur le col. Repassez-le sur la planche pour enlever les plis. Puis sortez et repassez les poches de la veste. Ensuite, repassez l’avant et l’arrière de la veste, en prenant soin de bien repasser l’espace entre les boutons. Enfin, étendez la veste sur le dos et repassez les manches.

Vous pouvez lire également : trois choses qu’on fait plus souvent depuis la crise sanitaire