Sac : les avantages du cuir vegan

Le mouvement militant « vegan » qui prône la protection et la défense des droits des animaux compte de plus en plus d’adeptes, dont les fashionistas. Dans la foulée, les personnalités comme Nathalie Portman ne cessent de promouvoir cette philosophie. La star a d’ailleurs créé sa ligne de chaussures vegan, d’où notamment l’engouement pour le cuir vegan. Gros plan sur cette alternative artificielle au cuir animal.

Le cuir vegan ou la tendance Cruelty free

Vous l’aurez compris, le cuir vegan qui se veut éthique et écologique a le vent en poupe. À l’instar de la préservation de l’environnement, la cause animale est particulièrement revendiquée à travers le monde, particulièrement aux États-Unis. De même, de plus en plus de Français adhèrent au « véganisme » qui consiste à consommer exclusivement des produits végétaux. Exit la chair animale, les œufs, le miel et autres produits laitiers, la tendance vegan gagne également le secteur de la mode.

À ce propos, le sac en cuir vegan est aussi une façon d’exprimer ses principes au travers de son style. Cet accessoire de mode se décline dans divers designs : original, chic, feutré, discret ou bohème. Le seul fait de porter un sac vegan est un acte écologique, idéologique et responsable. Cette philosophie tournée vers la nature met la lumière sur le respect de l’espèce animale et des conditions humaines.

Le cuir vegan : une démarche responsable

Comme vous le savez, les sacs à main réalisés à partir de cuir vegan répondent à une démarche de consommation éthique. Pour celles qui ont décidé de bannir le cuir animal, les créateurs proposent des sacs à main tendance en cuir 100 % vegan. Alors, de quoi s’agit-il ? Ce sont des accessoires de mode dépourvus de produits animaux. Attention, le cuir se vegan qui se veut aussi biodégradable n’a rien à envier au cuir traditionnel. Ainsi, il est tout à fait possible de trouver des accessoires de mode vegan résistants, esthétiques et qui durent longtemps.

Les sacs à main vegan : des produits certifiés respectueux des animaux

L’émergence des marques spécialisées dans les sacs vegan en cuir végétal prouve que la philosophie contre la maltraitance animale est en passe de changer nos habitudes de consommation. La législation sur le statut de l’animal semble aller dans ce sens. Il en est de même de grandes marques de luxe qui surfent sur la tendance vegan. Quoi qu’il en soit, la certification Peta Approved vient souligner l’engagement des marques pour le respect des animaux.

Mais ce n’est pas nouveau, les alternatives au cuir traditionnel sont déjà présentes dans notre quotidien. Il s’agit entre autres de fibres naturelles ou synthétiques requises pour réaliser de beaux sacs à main écoresponsables. Autrement, vous avez le polyuréthane (PU), la cuirette ou encore le latex.

De même, l’Alcantara sert de revêtement aux canapés et aux habitacles des voitures de luxe. Vous avez aussi le textile technique dont l’aspect est similaire au cuir vieilli. Mais saviez-vous que le cuir vegan provient également de bouteilles en plastique recyclées ? De belles matières 100 % vegan permettent ainsi de concevoir de beaux sacs à prix abordables.

Le cuir vegan : une matière pratique et résistante

Le choix de porter un sac en cuir vegan n’est pas un acte anodin. Comme cet accessoire vous sera utile au quotidien, il doit être à la fois pratique et résistant. Aussi, la matière doit être à l’épreuve des éléments extérieurs comme la pollution, la pluie voire l’abrasion. Le but étant de disposer d’un sac à main de qualité et durable. Le cuir vegan permet d’ailleurs de réaliser des sacs vintage, ce qui n’enlève en rien le caractère éthique. Il n’y a rien de mieux pour ajouter une touche nostalgique à vos looks tout en préservant les animaux et l’environnement.

Quel avenir pour le cuir vegan ?

Certes, le cuir traditionnel est réputé pour sa qualité et sa longévité. Seulement, la demande grandissante d’accessoires plus green n’est pas à négliger. Les marques misent de plus en plus sur des alternatives aux peaux animales. Elles se tournent davantage vers les fibres végétales (cactus, ananas, champignons…). Les créateurs exploitent même la peau des poissons.

Parmi les pionniers de la mode vegan, vous trouverez la maison Stella McCartney qui propose des pièces réalisées dans le respect de l’environnement et des animaux. Cette créatrice de renommée internationale est connue notamment pour ses sacs et pour ses chaussures en alter-nappa. Il s’agit d’une matière solide composée de polyuréthane et de polyester recyclé. Ainsi, le cuir vegan tend à prendre le relais face à une perte de vitesse du cuir animal. C’est un fait, la tendance pour le veganisme a de beaux jours devant elle.