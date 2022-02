Tout savoir sur les critères pour devenir mannequin grande taille

Un mannequin grande taille est un mannequin spécialisé dont le rôle est de promouvoir les vêtements de taille ample en tour de taille, notamment en prêt-à-porter. De façon générale, les tailles varient entre 40 et 52. Plus souvent, elles oscillent entre 42 et 46. Pour se faire un nom dans le domaine du mannequinat grande taille, il est essentiel de remplir certains critères. Quels sont-ils?? Nous en parlerons dans la suite de l’article.

Une taille idéale

Comme vous le savez, la taille est un critère déterminant dans l’univers du mannequinat. Le milieu de la grande taille ne déroge point à cette règle. De façon générale, on attend des modèles qu’ils soient grands. De ce fait, une taille minimum de 1 m 72 est requise pour espérer percer dans ce domaine.

Une taille de confection

Les modèles plus size, le plus souvent, ne sont pas très ronds. En réalité, il existe une taille au-delà de laquelle très peu de mannequins sont demandés. À partir de la taille 50, voire même de la taille 48, vos chances sont extrêmement réduites de devenir top model grande taille.

Bien évidemment, il existe quelques exceptions comme Tess Munster, avec sa taille 54. Toutefois, il n’existe nul doute que vous ayez plus de chance d’être mannequin grande taille si vous faites une taille de 42, 44 ou 46.

Des rondeurs bien placées

Être mannequin grande taille, c’est également avoir certains atouts physiques. Dans ce cadre, le mannequinat grande taille exige les rondeurs bien placées. Les silhouettes en X ou en 8 sont notamment recherchées. De façon brève, vous devez avoir suffisamment de poitrine, une taille fine et marquée, des hanches rondes et pleines, des fesses rebondies et surtout un ventre plat.

Un très beau visage

Il est connu de tous, au-delà de leurs courbes vertigineuses, les mannequins grandes tailles sont connus pour avoir un très beau visage. Un joli minois avec un truc en plus, voilà ce qu’il faut absolument. En clair, pour se faire une place de choix parmi les top model grandes tailles, il est important de présenter des lèvres charnues, des pommettes prononcées, de jolis yeux, un joli nez et pas de double menton.

Une belle peau et un beau sourire

Outre les critères ci-dessus, vous devez avoir une belle peau et un sourire lumineux pour devenir mannequin grande taille. Par exemple, si vous possédez un beau visage, mais qu’il est ravagé par de l’acné, vous risquez d’avoir des soucis pour vous faire une place dans cet univers.

Il est nécessaire de rappeler que vous devez avoir un physique d’exception. Posséder des qualités physiques que les autres femmes n’ont pas vous donne, sans aucun doute, un avantage certain.

Une belle personnalité

Le fait d’avoir une personnalité agréable est un critère pris en compte pour le choix des mannequins grandes tailles. Si vous êtes invivable, toujours de mauvaise humeur, colérique, extrêmement introvertie et nonchalante, les clients ne voudront plus certainement travailler avec vous.

Un mannequin grande taille doit nécessairement remplir certains critères pour espérer percer dans le domaine. Il est donc important d’avoir une taille idéale, une taille de confection, des rondeurs bien placées, un très beau visage, une belle peau ainsi qu’une belle personnalité.