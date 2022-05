Pourquoi devriez-vous manger des graines de chanvre tous les jours

Les graines de chanvre font partie des super-aliments locaux, ce qui signifie qu’elles contiennent une proportion très élevée de nutriments importants. Elles contiennent également un grand nombre d’oligo-éléments.

Mais, qu’y a-t-il de si spécial dans les graines de chanvre? Dans cet article, les experts en graines de cannabis de haute qualité, nous expliquent pourquoi elles sont si saines.

Que sont exactement les graines de cannabis?

Comme son nom l’indique, les graines de chanvre sont les graines de la plante de chanvre. Les graines sont, à vrai dire, des noix, c’est pourquoi elles ont un petit goût de noisette. Si les graines de chanvre sont pressées, vous obtenez la précieuse huile de graine de chanvre ou l’huile de noix de chanvre.

Les petites graines contiennent plus de 30% de matières grasses et sont riches en acide linolénique (acide gras oméga-6) et en acide alpha-linolénique (acide gras oméga-3).

Les deux acides gras sont essentiels et doivent être fournis au corps de l’extérieur, car ils ne peuvent pas être produits par le corps lui-même.

Mais, les graines de chanvre contiennent également de l’acide gamma-linolénique, des protéines de haute qualité (tous les acides aminés essentiels), de la vitamine E, des minéraux et des oligo-éléments.

Les graines de cannabis peuvent-elles vous faire planer?

On peut répondre à cette question par un « non » clair. Ceux qui consomment des graines de chanvre décortiquées n’ont pas à craindre qu’elles aient un effet enivrant. Un test de dépistage de drogue peut également être effectué sans aucun problème, car les graines de chanvre ne contiennent qu’une quantité minimale de THC.

La graine de chanvre et ses excellentes valeurs nutritionnelles

Bien que les nutriments des graines de chanvre puissent varier, ils sont assez proches. En qualité de produit naturel, les valeurs sont sujettes à de légères fluctuations et peuvent donc différer légèrement d’un fabricant à l’autre. Néanmoins, les graines de chanvre sont de véritables merveilles nutritionnelles avec un excellent profil en acides gras.

Cependant, les graines de chanvre contiennent également de nombreux acides aminés importants qui sont d’une grande importance ou vitaux pour notre corps.

En raison des nombreux acides aminés, qui sont essentiels, c’est-à-dire qui ne peuvent pas être produits par l’organisme, les graines de chanvre sont un important fournisseur de protéines végétales facilement disponibles. Elles conviennent également aux végétariens et aux végétaliens en tant que source essentielle de protéines.

La graine de chanvre et ses bienfaits pour la santé

Les graines de chanvre ont de nombreux avantages pour la santé, c’est pourquoi elles devraient en fait être consommées quotidiennement. Non seulement elles sont une excellente source de protéines, mais les petites graines sont également très nutritives.

Même en cas d’intolérance alimentaire, les graines de chanvre hypoallergéniques peuvent être consommées sans aucun problème. L’acide gamma-linolénique qu’il contient apporte un soin approprié de l’intérieur aux peaux sèches et irritées et aux névrodermites du cuir chevelu.

Les graines de chanvre sont bonnes pour le corps

Elles contiennent des acides gras, des protéines, des vitamines, du fourrage grossier, des glucides et des minéraux et surtout la composition presque parfaite des acides gras est particulièrement importante ici. Cela signifie qu’elles peuvent avoir des effets anti-inflammatoires et hypotenseurs.

Elles ont également un effet protecteur vasculaire et ont un effet bénéfique sur le taux de cholestérol. Cela est principalement dû aux bons acides gras contenus dans les graines de chanvre.

Les graines de chanvre ont un effet régulateur hormonal

Étant donné que les graines de chanvre contiennent également de l’acide gamma-linolénique, qui a un effet de régulation hormonale, les graines de chanvre peuvent avoir un effet sur la thyroïde et le pancréas.

De plus, des symptômes tels que les sautes d’humeur, la dépression, le syndrome prémenstruel ou les symptômes de la ménopause et les symptômes de fatigue peuvent être évités.

Par ailleurs, l’acide gamma-linolénique joue également un rôle majeur dans la sensation de faim et la prise de poids et peut avoir une influence positive sur ceux-ci. L’acide gamma-linoléique est aussi particulièrement connu pour ses effets nourrissants sur la peau.

Les graines de chanvre assurent une digestion saine

La fibre contenue dans les graines de chanvre est la garantie d’une digestion saine. Elles contiennent autant des fibres solubles qu’insolubles et le rapport est ici de 1:4. La fibre insoluble en particulier est responsable d’une saine colonisation probiotique dans l’intestin, de bonnes selles et prévient la constipation et la diarrhée.

Les graines de chanvre préviennent le diabète de type 2

La fibre soluble, quant à elle, garantit que l’absorption du glucose est retardée et empêche ainsi une augmentation soudaine du taux de sucre dans le sang. De cette façon, le corps peut être ralenti pour produire trop d’insuline, ce qui est important pour réduire le risque de développer un diabète de type 2.

Les graines de chanvre préviennent les maladies cardiovasculaires

Les graines de chanvre ont également l’avantage de pouvoir prévenir les maladies cardiovasculaires, car elles détendent et élargissent les vaisseaux sanguins. Cela abaisse la tension artérielle et réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En même temps, elles ont un effet anti-inflammatoire, qui joue également un rôle majeur dans les maladies cardiovasculaires. Il a également été découvert, par exemple, que les graines de chanvre empêchent la coagulation du sang et peuvent ainsi prévenir la thrombose, les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques.

Les graines de chanvre ont de nombreux avantages qui jouent un rôle important dans le maintien de la santé du corps. Par conséquent, les petites graines doivent absolument être incluses dans le menu du jour afin que toute la famille puisse en bénéficier.

Les animaux domestiques doivent également recevoir des graines de chanvre de temps en temps afin que leur santé soit également influencée positivement.

