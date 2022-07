Domotique : c’est quoi et comment ça marche ?

Imaginons que vous vous réveilliez un matin d’hiver et que, sans sortir du lit, vous puissiez demander à votre maison d’effectuer une certaine action, comme monter le chauffage, allumer les lumières ou lancer la lecture de votre programme radio préféré.

Imaginez la même situation, mais avec une simple commande programmable, vous pouvez faire en sorte que tout cela se produise dans votre maison, même quelques minutes avant votre réveil.

Ce sont là quelques-unes des fonctionnalités que peut vous offrir la domotique, un concept que vous allez découvrir dans la suite de cet article.

Qu’est-ce que c’est la domotique ?

Pour le grand public, la domotique est souvent liée à la notion de maison robotisée. Bien que cette vision soit en partie vraie, la définition est en fait un peu plus complexe.

Le terme domotique dérive de l’union du mot latin domus (maison) et du mot grec ticos (se référant aux applications) et indique l’étude et l’application des technologies visant à améliorer la qualité de vie, le confort et l‘efficacité dans les maisons, les bureaux et les lieux fréquentés par l’homme. Il s’agit d’une science à laquelle contribuent plusieurs disciplines, parmi lesquelles on peut citer : l’ingénierie, l’informatique, l’électronique, l’architecture et les télécommunications.

Généralement, ces technologies visent à automatiser certains processus au sein de la maison en fonction de certains événements, à optimiser la consommation et à assurer un meilleur confort aux personnes qui y vivent.

Quel est le rôle de la domotique ?

La domotique pour les maisons apporte des réponses aux besoins des personnes à travers l’utilisation d’éléments matériels et logiciels qui donnent lieu au développement de plateformes personnalisées pour contrôler et gérer votre maison de la manière la plus efficace.

Les applications de la domotique sont multiples, bien qu’à l’origine ces systèmes automatisés étaient principalement utilisés dans les grandes entreprises et industries, ainsi que dans les maisons des utilisateurs à fort pouvoir d’achat. Cependant, cela a changé.

Aujourd’hui, il est possible d’automatiser votre maison à un prix beaucoup plus abordable. En fait, les possibilités d’automatiser sa maison sont plus nombreuses, il suffit d’appliquer l’architecture domotique à la conception de la maison avant de la construire, ou d’y intégrer un système domotique.

La domotique rend donc votre maison « intelligente » : des serrures qui s’ouvrent d’une simple pression sur votre smartphone, des appareils que vous pouvez activer/désactiver à distance, des thermostats qui peuvent être programmés en fonction de vos besoins ; tout peut être contrôlé et géré à distance via un smartphone ou une tablette, depuis le gymnase ou le bureau.

Comment la domotique fonctionne t-elle ?

Le fonctionnement de la domotique repose sur certaines caractéristiques dont l’automatisation et la technologie qui, ensemble, permettent de réaliser des économies d’énergie, de fiabilité et de sécurité. Un exemple classique est l’installation d’un système de capteurs et d’actionneurs capables de communiquer après que le premier a détecté un mouvement d’ouverture de la porte et que, après échange de signaux, le second a activé l’éclairage.

La domotique permet d’augmenter considérablement les performances des systèmes installés à l’intérieur des maisons et des bâtiments en général, en optimisant les consommations grâce à une gestion intégrée et coordonnée des différentes fonctions telles que le contrôle, le confort, la sécurité, l’économie d’énergie et la communication.

Le moyen de contrôle du système domotique est intégré aux réseaux domestiques tels que les réseaux électriques, Wi-Fi et téléphoniques, les technologies de l’information en général, entre autres. De cette manière, la gestion des différents processus et tâches dans le foyer sera favorisée.

Applications domotiques

Parmi les premiers appareils technologiques à faire leur apparition dans nos foyers, on trouve les haut-parleurs intelligents tels qu’Alexa, Google Home et Xiaomi. Il s’agit de haut-parleurs intelligents qui ne se contentent pas de diffuser de la musique ou de nous lire les nouvelles, mais qui peuvent répondre à nos questions et effectuer des actions en interagissant avec d’autres appareils connectés au réseau.

En l’espace de quelques années, la domotique a donc élargi son champ d’applications, qui touche désormais pratiquement tous les aspects de la vie domestique.

Système d’éclairage.

Appareils ménagers.

Chauffage et climatisation.

Service et sécurité.

Arrosage et entretien du jardin.

Les portes, portails, volets et fenêtres sont automatisés et s’ouvrent et se ferment en fonction de vos besoins, où que vous soyez.

Les 3 avantages au sujet de la domotique

La domotique de la maison englobe diverses solutions technologiques qui se distinguent par leurs particularités et qui sont réunies au profit de l’utilisateur et du fonctionnement des systèmes. La combinaison de la technologie et de ses caractéristiques permet de bénéficier des avantages du système.

Améliorer le confort de sa maison

La domotique est avant tout un confort. Elle nous permet en effet de gérer toutes les fonctions et activités quotidiennes d’un simple geste ; avec un seul bouton, activé en peu de temps où que vous soyez, vous pouvez par exemple allumer la télévision, le chauffage, les lumières, activer l’alarme ou lever les volets.

Faire des économies d’énergie

Un autre gros avantage de la domotique est l’économie d’énergie qu’elle permet de réaliser. Une maison domotique est économe en énergie car elle est capable de s’autoréguler et de démarrer ou d’arrêter les systèmes de chauffage, de climatisation et d’éclairage en fonction de la température ambiante ou des horaires prédéfinis par l’utilisateur.

Toutes ces fonctions conduisent à une optimisation maximale des dépenses énergétiques de la maison et au maintien d’un environnement thermique toujours optimal pour les êtres humains. En bref, une maison domotique n’est pas seulement une maison confortable et pratique, c’est aussi une maison écologique.

La sécurité de son domicile

Un autre avantage de la maison intelligente est la possibilité d’une sécurité accrue, qui peut être obtenue grâce à des systèmes d’alarme intelligents. En plus d’avertir de la présence d’un étranger, les systèmes de sécurité domotique sont également capables d’avertir d’une éventuelle fuite d’eau, de gaz ou de filmer votre maison avec des caméras de surveillance.

Quels sont les types de systèmes de domotique ?

En fonction du mode de transmission du signal, il est possible de distinguer les installations domotiques sans fil, à câble dédié ou Bus et à courant porteur en ligne.

Systèmes sans fil

Les systèmes sans fil, qui ne nécessitent pas de travaux de construction et sont relativement faciles à installer. Toutefois, il faut noter qu’ils fonctionnent avec des fréquences radio qui peuvent subir des interférences.

Systèmes à câble dédié

Les installations de câbles ou de bus dédiés nécessitent généralement de nombreux travaux de construction, mais sont également plus stables, plus sûres et plus efficaces. Cette option permet d’obtenir une très bonne qualité de signal.

Système de courant porteur en ligne

Dans les installations de câble partagé ou de courant porteur en ligne, le câble d’alimentation d’autres appareils électriques est partagé. Cela peut présenter certains avantages en termes d’installation, mais réduit la fiabilité du système.

Enfin, il convient de noter que des systèmes mixtes sont également disponibles. Vous serez peut-être également intéressé de savoir que les installations domotiques sont généralement composées de plusieurs éléments : un système de contrôle, des capteurs, des actionneurs…

Combien coûte un système de domotique ?

Le prix varie évidemment en fonction du type de système et du nombre de systèmes concernés. Cela commence à partir d’environ 600-700 euros pour les kits de bricolage pour arriver jusqu’à 7 000 euros pour ceux réalisés par des professionnels, qui ont toutefois l’avantage d’être plus complets et de prévoir déjà d’éventuelles extensions futures. Cependant, pour obtenir un prix précis, il est essentiel de solliciter un devis auprès de plusieurs professionnels afin de procéder au meilleur choix.

En général, on peut dire que l’installation d’un système domotique dans une maison coûte environ 20% de plus qu’un système traditionnel, mais les avantages en termes d’économies compensent l’investissement. Par ailleurs, n’oublions pas que des déductions fiscales sont disponibles pour toutes les interventions visant à améliorer l’efficacité énergétique des habitations.

Comment installer la domotique dans sa maison ?

Les avantages d’une maison intelligente sont certainement nombreux. Mais pour profiter pleinement des avantages d’une Smart home, vous devez vous assurer de mettre en place la domotique la plus intelligente pour votre propriété. Suivez ces 8 étapes afin de vous mettre sur la bonne voie.

Sachez ce dont vous avez besoin pour votre maison intelligente

Avec tous les gadgets sophistiqués qui existent aujourd’hui, vous pouvez vous laisser emporter par le choix de produits intelligents pour votre maison. Demandez-vous si vous avez vraiment besoin de cette cafetière coûteuse qui vous prépare une tasse lorsqu’elle détecte que vous êtes réveillé.

Ou, peut-être, votre argent serait-il mieux dépensé dans un assistant IA à commande vocale ? Déterminez ce que vous voulez mieux contrôler dans vos espaces de vie et réduisez les choses à partir de là. L’éclairage, les thermostats et la sécurité sont les trois principaux systèmes auxquels la plupart des propriétaires donnent la priorité. D’autres vont au-delà en incluant les appareils pour la cuisine, la salle de bain, le divertissement à domicile, et même des gadgets pour le jardinage.

Fixez un budget

Déterminer le montant que vous êtes prêt à dépenser peut vous guider dans le choix du dispositif de maison intelligente à acheter. En sachant combien vous pouvez réellement vous permettre de dépenser, vous vous concentrez sur l’essentiel. En outre, de nombreux spécialistes du marketing apposent une étiquette d’économie d’énergie sur leurs produits. Vérifiez que ces appareils peuvent effectivement vous aider à réduire vos coûts énergétiques. N’oubliez pas non plus de prendre en compte les coûts de maintenance.

Assurez-vous que votre maison est connectée

Comme vos appareils doivent communiquer entre eux, vous devez vous assurer qu’ils restent connectés. Veillez à ce que le signal Wi-Fi soit fort et fiable tout autour de votre propriété. Pour le cas où votre réseau Wi-Fi serait saturé ou rencontrerait des problèmes, installez des câbles Ethernet dans votre maison. L’Internet sans fil est peut-être plus pratique, mais l’Internet filaire est définitivement plus fiable.

Choisissez un seul protocole

Il existe plusieurs réseaux domotiques disponibles aujourd’hui. Il s’agit notamment de Zigbee, Z-Wave, X10, Thread, Wi-Fi et Bluetooth. Lorsque vous trouvez un fabricant qui vous plaît, renseignez-vous sur le protocole qu’il utilise, puis tenez-vous-en à ce type de réseau lorsque vous choisissez vos futurs appareils supplémentaires. En effet, tous les types de protocoles ne peuvent pas se connecter les uns aux autres.

Travaillez avec des experts

Si une amélioration implique un câblage électrique, il est préférable de confier le travail à un professionnel. Vous éviterez ainsi les risques de vous blesser ou de blesser votre propriété.

Quelle box domotique choisir ?

La plupart du temps, il n’est pas facile de s’y retrouver parmi toutes les box domotiques disponibles. Cependant, si faire le meilleur est votre principale préoccupation, vous pouvez choisir entre les suivantes.

Homey : Tout son attrait tient au nombre de protocoles et de bande de fréquence que ce dispositif intègre à la base : Z-Wave, Wifi, Bluetooth, Zigbee, Infrarouge, fréquence 433MhZ et 868Mhz. Par ailleurs, il est doté d’une approche délibérément tournée vers la facilité d’accès. Le paramétrage est le plus simple possible et il fonctionne depuis une application mobile.

Eedomus : Il s’agit d’une box domotique assez complète destinée à ceux qui exploitent principalement le protocole Z-Wave. Ce dernier est nativement intégré à la box Eedomus. Il est possible de rajouter d’autres protocoles à la Eedomus à titre optionnel selon vos besoins. Elle est plutôt facile à paramétrer et à utiliser et propose de multiples applications adaptées aux particularités du marché français.

Jeedom : C’est une box domotique ayant la particularité d’être open source. De ce fait, elle est pérenne dans le temps. Un avantage lorsque l’on cherche à équiper sa maison sur plusieurs années.

Fibaro : En tant que précurseur de Z-Wave, Fibaro ne se limite pas à produire des modules Z-Wave et des appareils connectés. La société Fibaro conçoit aussi son propre boîtier domotique. Avec une interface épurée, cette box domotique a le mérite d’intégrer à la perfection tous les produits de la marque éponyme.

En conclusion, la domotique facilite incontestablement la vie à la maison aujourd’hui. Par conséquent, de plus en plus de personnes s’intéressent à ces systèmes et environ 35 % de la population française opte déjà pour au moins un gadget connecté.