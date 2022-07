Marseille, la destination parfaite pour refaire le plein d’énergie

Marseille est l’une des plus belles villes de France. Si vous avez l’opportunité de venir dans la cité phocéenne, sachez qu’il existe diverses activités que vous pouvez y mener seul ou en famille. En voyage d’affaires ou pour faire du tourisme, Marseille vous propose divers atouts culturels, touristiques et économiques.

Ville cosmopolite, fondée par des marins grecs, 600 ans avant J C, Marseille ne vous laissera pas indifférent avec son riche patrimoine historique et touristique. Si vous séjournez à Marseille, vous pouvez apprécier la beauté de la mer, savourer les délicieux repas et visiter les places historiques. Découvrez tout ce que vous pouvez faire dans la cité phocéenne !

Découvrir la ville par les cours d’eau

Plusieurs possibilités s’offrent à vous si vous souhaitez Marseille sur l’eau.

Pour vos activités nautiques, vous pouvez louer un bateau

La ville vous propose diverses activités nautiques. Vous pouvez faire du snorkeling pour explorer les fonds marins. Vous pouvez également faire de la plongée, du flyboard ou du paddle. Le plus intéressant serait d’opter pour la location de bateau à marseille seul ou en famille afin d’explorer la mer, de vous évader sur l’océan et de contempler la beauté de la cité phocéenne.

Vous trouverez sur internet des sites qui vous proposent de la location de bateaux. Vous pouvez renseigner votre localisation géographique à Marseille, choisir la date pour voir les tarifs proposés et les bateaux disponibles. Que vous soyez particulier ou professionnel, vous pouvez louer des bateaux à voilier, à moteur, des yachts, etc. Il est possible également de choisir un accompagnateur pour vous assister dans votre virée en mer.

Découvrir les calanques à bord d’un voilier ou d’un kayak

À Marseille, vous avez la possibilité d’explorer les calanques entre 10 h et 17 h sur un voilier avec un équipage dédié. Vous pourrez plonger ou vous baigner en toute sécurité. Vous avez également le service repas compris à bord avec des snacks, des repas bio et des boissons.

À bord d’un kayak et assisté par un guide, vous pouvez également découvrir la ville et la beauté des calanques. Toutefois, cette activité est proscrite aux personnes qui ont des problèmes cardiaques et qui ne savent pas nager. Elle est également interdite aux enfants de moins de 6 ans.

Effectuer une visite des lieux historiques

Vous ne pouvez pas venir à Marseille sans découvrir certains endroits qui regorgent d’histoires et qui font toute la beauté de la cité phocéenne. Vous pouvez visiter Le Vieux-Port de Marseille qui est situé en plein cœur de la ville. Vous y retrouverez divers restaurants qui vous proposent les délices culinaires du terroir. Lorsque vous avancez, l’ombrière-miroir s’offre à vous. Véritable chef-d’œuvre architectural de Norman Foster, c’est l’endroit rêvé pour faire vos selfies et vos photos de famille.

La basilique Notre-Dame-de-Garde est le lieu le plus visité de Marseille. Elle est tellement imposante que vous pouvez l’apercevoir depuis l’autoroute. Marseille est reconnue pour ses savons d’excellente qualité. Vous avez la possibilité de visiter l’usine de fabrication de la Savonnerie du Midi. Marseille est la ville du foot avec son stade mythique le vélodrome. Vous pouvez vous rendre au stade si l’OM joue un match à domicile pour apprécier la ferveur de plus de 67 000 spectateurs.

Il existe d’autres lieux historiques que vous pouvez également visiter tels que : la cathédrale de la Major, la Friche de la Belle de Mai, le MuCem, etc.

Une immersion dans la culture et la gastronomie marseillaise

Vous pouvez faire une promenade et vous rendre dans le Panier. Il s’agit du plus vieux quartier de Marseille. L’endroit est méconnu des touristes. Vous pouvez y rencontrer des expositions d’artisans locaux. Vous découvrirez les sports populaires tels que la pétanque et vous pourrez déguster le pain local ou la panisse (beignet fait à base de pois chiches et de farine). Pour le plaisir de votre palais, vous trouverez également du vin et du pastis.

Marseille, le lieu idéal pour devenir un guerrier Jedi

Vous ne rêvez pas, il est tout à fait possible pour vous d’apprendre à manier le sabre laser à Marseille. À seulement 40 minutes de Marseille en voiture, vous avez un maître d’armes qui vous enseigne le maniement de cette arme. Vous pourrez ensuite faire des duels ou des chorégraphies avec d’autres passionnés.

Le Quiz Room, pour tester vos connaissances en culture générale

Le concept s’appelle le Quiz Room. Tout se passe dans un décor de plateau télé. Vous pouvez y participer en famille, entre collègues ou amis. Le jeu se déroule en trois manches. Vous aurez à répondre à des questions qui portent sur le sport, la musique, le cinéma, l’art, la société, etc. Les questions sont accessibles donc vous n’avez pas besoin d’avoir des connaissances exceptionnelles, cela reste du divertissement.

La randonnée pour améliorer votre résilience

Si vous êtes de passage à Marseille, sachez que vous avez la possibilité d’apprendre des techniques de base en survie. Vous pouvez apprendre à faire du feu avec les matériaux les plus dérisoires, à vous construire un abri.

Un moniteur sera à votre disposition pour votre randonnée. Vous devrez prévoir votre sac à dos, votre sac de couchage, votre lampe frontale, une gamelle, un couvert, votre gourde, etc.

Marseille et son Bubble foot

Le Bubble foot est un match de foot que vous jouez enfermé dans une grande bulle. Vos mouvements seront limités, mais cela vous procurera des moments de joie et de fou rire intenses entre amis ou en famille. Pour récupérer le ballon, il vous faudra bousculer vos adversaires.

Marseille, la cité ludique par excellence

Vous aimez l’air frais, vous recherchez la liberté, Marseille est la destination idéale pour vous. Avec ses places plus belles les unes que les autres, elle vous permet de vous divertir, de refaire le plein d’énergie et de bonne humeur. Vous pouvez visiter ses lieux historiques, ses belles plages imprégnées de bonheur et de joie de vivre.

Pour les personnes qui ont le goût de l’aventure, elles pourront faire de la randonnée ou de l’escalade. Les plongées sous-marines, le flyboard, le stand-up paddle et la navigation sur bateau sont autant d’activités qui plairont aux passionnés des sports nautiques.

Même en hiver vous pouvez faire des activités d’intérieur telles que le Bubble Foot, les simulateurs de pilotage ou les escapes games. Pour les personnes qui aiment les sensations fortes elles s’essaieront au saut en parachute ou au saut à l’élastique.

Enfin, les passionnés de football pourront se rendre au stade vélodrome pour apprécier la ferveur et la clameur du public marseillais.