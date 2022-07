Découvrez l’île Rodrigues

À presque 600 km à l’est de l’île Maurice se dresse Rodrigues, la plus petite et la plus isolée des îles des Mascareignes. Elle bénéficie d’une beauté naturelle et authentique à couper le souffle. Son climat est d’ailleurs favorable aux visites touristiques. Un séjour à Rodrigues est l’occasion d’allier détente, et découvertes. Vous rêvez de vacances utiles et agréables ? Voici nos recommandations pour un magnifique séjour sur l’île Rodrigues.

Choisissez un séjour tout compris à Rodrigues

Vous allez en vacances à Rodrigues seul ou en famille ? Nous vous conseillons de choisir un séjour tout compris. De plus en plus plébiscitées, ces options de vacances permettent de voyager sans avoir à s’occuper des contraintes de l’organisation. Vous pourrez donc visiter, et profiter des beautés de l’île, en toute sérénité. Avec un séjour tout compris, vous avez accès à un hébergement, une location de voiture pour vos déplacements et diverses activités.

Avant de partir en voyage à Rodrigues, pensez ainsi à réserver un séjour adapté à votre situation. Les options ne seront pas pareilles selon que vous êtes seul, en couple ou en famille. Un autre avantage de la location de séjour à Rodrigues est que vous avez le choix entre plusieurs options. Vous pouvez alors bénéficier de séjours originaux dans des endroits uniques, à la découverte d’une nature authentique.

Une réservation de séjour tout compris à Rodrigues vous permet de gagner du temps. Cela vous évite de vous éparpiller dans plusieurs réservations. Par ailleurs, les séjours tout compris vous permettent de réaliser de bonnes économies. Les offres sont généralement accessibles. Réserver un séjour tout compris est l’assurance d’un voyage parfaitement organisé et reposant.

Profitez de la mer à Rodrigues

La mer et les plages sont sans aucun doute l’une des attractions les plus intéressantes à Rodrigues. Comme plusieurs autres îles, elle est baignée d’eaux turquoise et émeraude, bordées de rochers et de criques. Vous apprécierez de marcher sur des plages au charme unique et préservé. L’île abrite certaines des plages les plus belles au monde, à l’image de Saint-François ou de l’île aux cocos. Les eaux scintillent au rythme des reflets du soleil, et le blanc immaculé des plages sont un réel délice pour les yeux. Tout autour des plages, des rochers et des falaises forment comme une protection, et apportent une touche rustique à cette ambiance douce et romantique.

Sachez que certaines des plages de l’île Rodrigues sont protégées. L’île Rodrigues abrite ainsi le Trou d’Argent, l’une des plages les mieux préservées au monde. Elle est à découvrir seul ou en famille. Certaines plages de Rodrigues sont ouvertes aux activités sportives ; sur d’autres encore, vous pouvez observer des activités de pêche. Si vous êtes amoureux de la plongée, une immersion au fond de ces eaux limpides vous fera découvrir une population et un environnement marin aux multiples couleurs. Vous êtes un expert du kitesurf ? Vous serez donc ravi de découvrir sur cette île, Anse Mourouk, l’un des spots de kitesurf les plus réputés au monde. Les voyageurs à la recherche d’un cadre paisible pour profiter d’un moment de détente y trouveront également leur compte.

Les visites à faire sur l’île Rodrigues

Bien que Rodrigues soit une petite île, elle regorge d’atouts qui valent réellement que l’on s’y attarde. En dehors de ses belles plages, certains sites incontournables doivent figurer au programme. Que vous soyez passionné d’animaux ou non, nous vous conseillons de faire un tour à la réserve de François Leguat. Cette réserve abrite aujourd’hui quelques rares tortues géantes, pour rappeler aux souvenirs des touristes, l’histoire de l’île telle qu’elle était autrefois. Pour information, Rodrigues était surnommée l’île aux tortues et possédait la plus grande population de tortues terrestres. Cette visite sera aussi l’occasion de visiter la grotte qu’abrite la réserve.

Si vous êtes en famille, nous vous conseillons une balade au cœur du premier Jardin botanique de l’île Rodrigues. Situé au centre de l’île, le jardin des cinq sens se laisse découvrir au cours d’une visite guidée. C’est l’occasion de faire découvrir à vos enfants la flore rodriguaise et sa richesse.

Offrez-vous ensuite un moment de recueillement à la cathédrale Saint-Gabriel, où se situe l’évêque du vicariat apostolique de l’île. Elle rassemble régulièrement plusieurs centaines de Rodriguais. Par ailleurs, rejoignez le grand nombre de visiteurs ayant déjà eu la chance de pénétrer dans la caverne Patate. Elle est la plus longue grotte de l’île et révèle une partie de l’histoire de Rodrigues. Pour finir, n’hésitez pas à faire un détour par Port-Mathurin, l’unique port et capitale de l’île. Vous y découvrez un marché local et différents aspects de la culture rodriguaise. N’oubliez surtout pas de prendre des photos à chaque étape de votre séjour pour immortaliser les moments. Il est essentiel de garder de précieux souvenirs de vos vacances.