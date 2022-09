Mesdames, conseils pour porter vos pulls avec style

La période de l’hiver rime souvent avec température très basse et il est important de se tenir au chaud pour éviter une hypothermie. C’est donc le moment de sortir les manteaux ou les pulls, surtout si ces derniers sont en cachemire. Pour plusieurs, il n’est pas évident de porter un pull et de demeurer féminine et élégante. Si tel est votre cas, retrouvez quelques astuces et conseils dans ce guide.

Transformez votre pull en robe

Il est souvent difficile d’associer le pull à la féminité à cause de sa difformité lorsqu’il est porté. C’est un vêtement mixte qui a été conçu à l’origine pour, uniquement, garder la personne au chaud. Pour une passionnée de la mode et pour une adepte de l’élégance, il est tout de même possible de composer, avec votre pull cachemire femme, une tenue originale.

La première astuce est de transformer ce type de vêtement en robe. Dans les magasins ou en ligne, il faut dans un premier temps porter votre choix sur un modèle de pull oversize qui a une longueur suffisante. Celui-ci peut avoir un col rond ou roulé. Pour un bon rendu, choisissez une couleur qui s’accorde à votre teint.

Par exemple, les personnes de peau foncée, bronzée ou hâlée doivent prioriser les tons chauds : terra cotta, orange, jaune, etc. Pour styliser le vêtement en cachemire, il faut le porter en robe sans mettre un pantalon ou une jupe en dessous.

Ceux qui ont une morphologie en X peuvent se permettre de le ceinturer pour marquer leur taille. Pour un look plus sophistiqué, vous pouvez l’associer à des collants. Accessoirisez le tout avec des bottines hautes ou avec des cuissardes pour composer le look parfait à l’américaine.

Portez le pull en one-shoulder

Très tendance dans les années 90, le one-shoulder revient aujourd’hui dans tous les défilés de mode et vous pouvez l’adapter aussi à votre pull en cachemire. Il convient de préciser que ce style ne concerne pas toute votre collection de pulls. Seuls ceux ayant un col V peuvent être portés de cette manière. Le principe est de porter normalement votre vêtement et de décaler l’une des manches pour laisser apparaître l’une de vos épaules. C’est une manière de prouver que vous pouvez être toujours à la pointe de la mode.

Lorsque vous portez votre pull, vous devez l’associer avec un pantalon de qualité. Mettez la partie avant du pan du pull dans votre jeans et laissez la partie arrière au-dehors pour plus d’originalité. Composez un style décontracté et streetwear avec des baskets ou restez sophistiqué pour un dîner en portant des escarpins.

Mettez le pull à l’envers

Les pulls en maille douce et décolletés en V et boutonnés à l’avant ont tendance à vous donner le look d’une mamy lorsqu’ils sont portés. Pour ne pas avoir l’air démodé et ne pas dépenser dans l’achat d’autres vêtements pour le prochain hiver, il existe une astuce pour le styliser. Il s’agit de le porter à l’envers. Le principe est d’intervertir la face avant et la face arrière du pull. Ainsi, la partie boutonnée se retrouve sur votre dos.

C’est une manière originale de mettre en avant cette partie du corps et de la féminiser. Grâce à cette nouvelle façon de porter cette tenue, vous pouvez facilement l’associer à une jupe bohème. Si vous avez l’habitude de porter des colliers, vous pouvez aussi les inverser de sorte que la médaille se retrouve sur le dos. Ainsi, vous attirez l’attention sur votre pull.

Faites une superposition avec d’autres vêtements

Par les temps trop froids, il devient vital de porter d’autres vêtements en plus du pull pour être véritablement au chaud. Dans ce cas, vous devez choisir des pulls de couleurs ou à motifs. Ceux-ci doivent être assez originaux pour attirer l’attention. Optez alors pour une combinaison pull-manteau ou pull-jacket.

Les vêtements que vous devez mettre par-dessus doivent être dans des tons plus neutres pour faire du pull la pièce forte. Veillez également à ce qu’ils aient une ouverture devant pour donner plus de peps à votre look final.

Vous pouvez mettre comme un bas, un pantalon, ou une jupe en cuir pour affirmer plus votre style. Dans votre composition, il est nécessaire de respecter la colorimétrie. Un pull bleu électrique peut se porter par exemple avec un manteau beige avec une belle coupe et une simple jupe noire.