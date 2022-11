Le thé blanc : notre guide sur cette boisson originaire de Chine

Autrefois réservé aux empereurs de Chine, le thé blanc est une boisson rare caractérisée par un goût unique et un arôme délicat. Originaire du Fujian, ce thé est essentiellement produit à partir de bourgeons et de feuilles non oxydées. Sa fabrication nécessite un grand savoir-faire qui permet de faire ressortir son côté subtil. Découvrez quelques informations essentielles sur le thé blanc et sur ses variétés.

Le thé blanc : les différences avec les autres thés

Par rapport aux autres thés et notamment au thé vert, le thé blanc bio a un goût plus fleuri, mais aussi une couleur plus claire. Il est généralement composé de jeunes bourgeons à peine éclots, de jeunes feuilles et de duvet. Pour vous en procurer, vous pouvez vous rendre dans une boutique de thé bio de qualité. Le thé blanc contient très peu de théine, car il n’est soumis ni à l’oxydation ni à la fermentation. Les feuilles sont cueillies en début de saison, puis séchées durant un certain temps pour leur permettre de flétrir naturellement.

La couleur du thé blanc, également appelé thé argenté, ne change pas même lorsque les feuilles deviennent sèches. À cause de son traitement plus court (flétrissement, séchage puis éventuellement cuisson), le thé blanc contient plus d’antioxydants. La production du thé blanc, contrairement aux autres thés, est toutefois extrêmement faible. Elle nécessite des connaissances poussées essentielles à la fabrication d’un produit savoureux de haute qualité. Il est aujourd’hui cultivé dans plusieurs pays, mais en très petites quantités.

L’histoire et la culture du thé blanc

Le thé blanc est fabriqué à partir de la plante Camellia Sinensis. Cette boisson existait déjà vers la fin du 18e siècle, bien avant la mise en place de la méthode moderne de fabrication en 1857. Les bourgeons utilisés à cette époque étaient cependant moins longs et duveteux. De plus, plusieurs livres du 16e siècle font référence à un thé obtenu à partir du procédé de fabrication traditionnelle du thé blanc. Il semble alors que ce thé soit connu depuis l’époque de la dynastie Ming.

Cette boisson s’est ensuite exportée vers l’Asie du Sud-Est et en Europe. À partir des années 1960, de nouvelles méthodes de fabrication du thé blanc ont vu le jour. La culture de ce type de thé se fait essentiellement dans la région du Fujian et quelques autres provinces de Chine. Des sites de fabrication de cette boisson sont également présents à Taïwan, en Inde, au Sri Lanka, au Népal et sur l’île de la Réunion.

Les bienfaits du thé blanc pour la santé

Savoureux et sain, le thé blanc est très bénéfique pour l’organisme. Il contribue tout d’abord à la prévention de l’acné et favorise une peau saine. C’est un puissant antioxydant qui réduit le taux de cholestérol dans le sang et renforce les défenses immunitaires. Considéré comme un remède naturel, il contribue à l’amélioration de la santé cardiaque et favorise la circulation sanguine. Le thé blanc possède par ailleurs des propriétés anti-inflammatoires et aide à prévenir les maladies cardiovasculaires.

C’est un stimulant qui agit de manière efficace pour empêcher le développement des cellules cancéreuses et des radicaux libres dans l’organisme. Il est également connu pour ses capacités à faire baisser la fièvre, soulager les maux de dents et calmer la rougeole. Riche en fluor, il évite la formation de plaques dentaires et minimise le risque d’apparition de caries. De plus, le thé blanc a des vertus anti-âge qui permettent de combattre le vieillissement des cellules. Ses principes actifs ont des effets diurétiques qui favorisent la perte de poids. Enfin, cette boisson diminue l’absorption de fer non héminique au sein de l’organisme.

Les différentes variétés de thé blanc

Il existe aujourd’hui de nombreuses variétés de thés blancs dans le monde. La plus populaire est le Bai Hao Yin Zhen ou « aiguilles blanches ». Il s’agit du thé blanc le plus prestigieux et le plus rare. Issu d’une cueillette du bourgeon et de la première feuille, il est apprécié pour son arôme subtil et frais, sa texture veloutée et ses notes plus fleuries. Le Paï Mu Tan ou Bai Mu Dan est une autre variété de thé blanc célèbre. Il est constitué uniquement de bourgeons et des deux premières feuilles de la plante et est également appelé pivoine blanche à cause de sa saveur qui ressemble au parfum de la pivoine.

Il offre une légère astringence et des notes zestées et fleuries à la dégustation. La sous-variété Gong Mei, originaire du Fujian et de Guangxi en Chine, est récoltée plus tard que le thé aiguilles blanches et possède une saveur plus vive et fruitée. Elle est plus foncée que les autres thés blancs. Le thé blanc au jasmin dragon pearls, quant à lui, est remarquable par ses feuilles roulées à la main pour former de petites boules caractéristiques. Le thé blanc de Ceylan, le thé blanc africain, le thé blanc de Darjeeling et le thé blanc de l’Himalaya impérial sont d’autres variétés courantes du thé blanc que vous pouvez retrouver sur le marché.

Comment préparer une tasse de thé blanc parfaite ?

La procédure de préparation du thé blanc est similaire à celle du thé vert et du thé noir, à la différence que ce dernier ne doit pas être infusé à plus de 70-80 degrés. Autrement, vous risquez de brûler les arômes. Pour commencer la préparation de cette boisson, vous devez faire chauffer de l’eau à la limite de l’ébullition. Déposez ensuite quelques feuilles du thé au fond d’une tasse avec un couvercle et versez de l’eau chaude dessus pour rincer les feuilles.

Vous devez par la suite jeter l’eau de la tasse avant d’à nouveau verser de l’eau chaude sur les feuilles. Fermez la tasse et laissez infuser la boisson pendant 5 à 8 minutes environ, selon la variété du thé blanc utilisée. Lorsqu’il est prêt, vous pouvez verser votre thé blanc dans une tasse tout en prenant soin de filtrer les feuilles. Il est prêt à être dégusté.