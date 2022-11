Complément alimentaire : quelle est son utilité ? Comment le choisir ?

Cheveux soyeux et brillants, teint lumineux, résistance à la fatigue, gain musculaire rapide, rajeunissement…, la liste est longue en ce qui concerne les effets des différents compléments alimentaires proposés sur le marché. Ces produits sont vantés comme de véritables alliés pour avoir une meilleure santé. Mais de quoi s’agit-il exactement ? A quoi sert un complément alimentaire ? Comment le choisir ? Voici ce qu’il faut savoir à propos de ce produit.

Complément alimentaire : c’est quoi ?

Le complément alimentaire est défini officiellement comme une denrée alimentaire riche en nutriments ou autres substances actives. Grâce à ses composants, il peut avoir un effet nutritionnel ou physiologique ou les deux à la fois.

Ces produits ont été conçus pour compléter les aliments consommés au quotidien et non pas pour les remplacer. Ils sont disponibles sous différentes formes galéniques incluant, entre autres, des gélules, des ampoules liquides, des pastilles, des poudres en sachet ou des capsules.

La prise d’un complément alimentaire doit respecter un dosage précis vu qu’il s’agit d’un concentré d’ingrédients actifs ou de nutriments. En général, les doses quotidiennes et le mode d’emploi sont indiqués sur l’étiquette.

Comme il a été mentionné auparavant, les compléments alimentaires ne peuvent pas remplacer les aliments. Il faut aussi souligner que ce ne sont pas des médicaments qui peuvent apporter la guérison. En réalité, ils se situent entre les deux.

Quels sont ses composants des compléments alimentaires ?

La formulation des compléments alimentaires doit respecter des règles strictes mentionnées dans le décret n°2006-352 du 20 mars 2006. Ainsi, ils doivent comporter des nutriments incluant notamment des vitamines et des minéraux comme le magnésium, le chrome, le calcium ou encore la vitamine D.

Les compléments alimentaires peuvent aussi comporter des substances actives à effet nutritionnel ou physiologique. C’est le cas de la caféine, des acides aminés et de l’Oméga-3. Les plantes ou extraits de plantes comme le thym, la fleur de camomille ou la valérienne ainsi que les aliments comme les fruits et légumes peuvent aussi faire partie des composants d’un complément alimentaire.

Il faut ajouter au lot les ingrédients d’origine animale comme les huiles de poisson ou la gelée royale et les ferments et levures comme les probiotiques. En revanche, les substances ayant des propriétés exclusivement pharmacologiques ne doivent pas figurer sur la liste des composants des compléments alimentaires.

Quel type de compléments alimentaires choisir ?

En fonction de ses composants, un complément alimentaire peut avoir une fonction nutritionnelle ou physiologique. En général, le produit agit de trois manières. Avant de découvrir quel est le meilleur complément alimentaire pour soi , il convient de déterminer ses besoins : nutritionnel et/ou physiologique.

Régler les carences nutritionnelles

La plupart des compléments alimentaires regorgent de nutriments. Ils constituent donc une solution contre les carences nutritionnelles. Ce genre de produits a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques de certains individus comme les personnes âgées ou les femmes enceintes. Il faut rappeler que ce sont des suppléments diététiques et ils ne peuvent en aucun cas remplacer un régime alimentaire équilibré.

Atténue certains inconforts au quotidien

Au quotidien, beaucoup de gens font face à des problèmes qui peuvent devenir une source d’inconfort. Il faut citer, entre autres, la difficulté à s’endormir, les problèmes digestifs, les inconforts articulaires ou encore le stress. Certains compléments alimentaires comportent des substances actives pouvant atténuer ces désagréments.

Prévenir les maladies et préserver la santé

Les compléments alimentaires ont aussi pour fonction de prévenir les différents troubles de santé en agissant de façon positive sur le fonctionnement de l’organisme. En effet, bon nombre des composants actifs de ces produits ont le pouvoir de maintenir l’équilibre physiologique.

Ils peuvent par exemple diminuer le taux de mauvais cholestérol dans le sang, maintenir le taux de glycémie à un niveau adéquat, renforcer la densité minérale osseuse ou encore réguler les hormones. La prise de compléments alimentaires permet donc de rester en bonne santé.

Quand faut-il utiliser un complément alimentaire ?

Nombreuses sont les raisons qui poussent les gens à prendre des compléments alimentaires. Si certaines personnes veulent booster leur vitalité et leur système immunitaire, d’autres souhaitent améliorer le sommeil, lutter contre le stress, améliorer la digestion ou le transit intestinal.

Mais il existe aussi des compléments alimentaires conçus pour lutter contre le surpoids, améliorer la santé articulaire, les voies respiratoires, la vision, la circulation sanguine, la santé des femmes, la mémoire ou les appareils génito-urinaires. Certains produits sont destinés aux sportifs et d’autres sont destinés à des fins cosmétiques.

Les plantes comme principaux composants des compléments alimentaires

Actuellement, 64% des compléments alimentaires sont composés de plantes. Le recours à des végétaux pour améliorer la santé est une pratique ancestrale en France. En effet, ils sont reconnus pour leurs effets physiologiques et leurs propriétés thérapeutiques. Les fabricants de compléments alimentaires se sont inspirés de cette tradition.

Pour améliorer le sommeil et lutter contre le stress par exemple, ils misent sur l’aubépine, la camomille, le houblon, la mélisse ou encore la valériane. Pour améliorer la circulation, la vigne rouge, l’hibiscus et le ginkgo biloba sont les plus utilisés. Afin d’améliorer la santé articulaire, les fabricants de compléments alimentaires utilisent le curcuma, l’ortie ou encore la prêle.