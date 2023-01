La gamme de produits sérums by Clarins

Qu’est-ce que le double sérum Clarins??

Le double sérum de Clarins est généralement connu comme un sérum idéal pour tous les types de peau qui ont des signes du vieillissement. En effet, ce sérum est particulièrement caractérisé par sa formule biphasée. Fabriqué à base de 21 plantes naturelles, ce sérum combine une phase hydrique et une phase lipidique. Il intègre dans sa nouvelle formule l’élixir de la jeunesse afin d’offrir à son utilisateur une peau jeune, rayonnante et renouvelée. Il agit la plupart du temps sur les 5 fonctions vitales de la peau. Il offre l’hydratation, la nutrition, l’oxygénation, la protection ainsi que la régénération des cellules. Que savoir sur le double-sérum Clarins pour un traitement anti-âge?? Faisons le point dans cet article.

Le double sérum pour le traitement anti-âge n’est pas un soin anti-ride comme les autres sérums classiques. En effet, la concentration de ce sérum en actifs anti-âge est beaucoup plus importante que dans une crème anti-âge classique. Le double sérum de Clarins a la réputation d’agir sur les couches profondes de l’épiderme, tout en permettant une action ciblée sur certaines problématiques des signes de l’âge comme :

La perte de fermeté?;

Les rides et ridules?;

Le manque d’élasticité.

Toutefois, soulignons que son action peut être aussi polyvalente en répondant à plusieurs besoins. Par ailleurs, contrairement à une simple crème anti-ride, la texture du double sérum est toujours fluide et légère. Cela permet une absorption immédiate des actifs par la peau. De plus, pour joindre l’utile à l’agréable, ce sérum s’applique ultra facilement. D’une manière ou d’une autre, il faut retenir qu’à un certain âge, on note la modification de la structure de votre épiderme. Et dans ce cas, la peau perd sa souplesse ainsi que son élasticité. Elle devient la plupart du temps plus sèche tout en faisant apparaitre les rides. Dès lors, afin de préserver votre peau de façon durable, il est primordial de l’hydrater de façon continuelle et c’est exactement le rôle que joue le double Sérum de Clarins.

Que savoir sur la double formule du double sérum Clarins??

Généralement, le double sérum Clarins comme l’indique si bien son nom dispose en un produit, 02 formules. En effet, comme nous l’avions dit un peu plus haut, ce sérum dispose d’une formule hydrique et l’autre lipidique. Quand ils sont combinés, les composants que dispose ce Serum visage font du bien à la peau d’un vieil homme. Les ingrédients raffermissent le visage à l’image des sérums anti-rides. Ils lissent également le visage tout en renforçant l’éclat de l’épiderme. Ils permettent aussi d’empêcher que les pores soient visibles. Si vous appliquez ce produit pendant 4 semaines ou 6 semaines, votre visage sera sans doute plus lisse qu’avant. Si vous êtes une femme, votre peau deviendra plus éclatante quand vous aurez testé le produit. Avec le double sérum Clarins, votre visage retrouvera la totalité de sa splendeur.

Pourquoi utiliser un double sérum Clarins??

Généralement, Clarins extrait les plus précieux actifs des plantes pour offrir à votre peau des élixirs d’origine naturelle. Étant très enrichi en actifs, le double sérum Clarins est le partenaire de votre crème de jour ou de nuit, de votre soin anti rides ainsi que de votre soin anti-âge. Ce sérum s’utilise la plupart du temps dans une routine de soin, et en complément des propriétés hydratantes, anti-âge et matifiantes de votre crème de soin habituelle. Avec quelques gouttes de ces textures innovantes, votre peau pourra bénéficier de la quintessence d’extraits de plantes, pour booster l’action anti-âge de votre soin.

Comment utiliser le double sérum Clarins pour un traitement anti-âge??

Le double sérum pour un traitement anti-âge peut s’appliquer matin et soir. Il est également possible de l’appliquer uniquement le soir afin de se réveiller avec un joli teint et une peau rebondie. En effet, il faut souligner que la seule étape à ne pas rater avant l’application du double sérum est le nettoyage minutieux de la peau. Après avoir bien nettoyé votre peau, tout en la débarrassant des impuretés et du maquillage, vous pouvez appliquer délicatement votre double sérum Clarins. Pour le faire, il suffit tout simplement de prélever quelques gouttes du sérum et l’appliquer du bout des doigts sur votre visage et votre cou.

Par ailleurs, le double sérum peut aussi s’appliquer sur le contour des yeux pour une action plus complète. Toutefois, il est souvent recommandé d’utiliser un sérum spécifique, anti cernes ou anti poches pour le contour des yeux. Il est également possible de l’utiliser sur les zones à problèmes en tapotant légèrement. Vous devez patienter quelques minutes afin de laisser pénétrer le soin avant d’appliquer votre crème hydratante. Il est possible d’utiliser ce sérum au quotidien pour un effet durable. Vous pouvez aussi l’utiliser en cure pour embellir votre peau avant un événement important.

Quels sont les composants phares du double sérum Clarins??

Le double sérum Clarins dispose de nombreux ingrédients puisqu’il contient généralement plus de vingt extraits de plantes. En effet, la formule a pris le soin de rassembler les meilleurs sérums anti-âge et cela lui offre des propriétés très efficaces pour le corps. En effet, il faut souligner par exemple que l’un des composants phares de ce sérum est l’avoine qui offre un pouvoir tenseur. Quant au bananier, il participe généralement à l’effet particulier qu’offre ce double sérum. Le cacao que dispose cette formule offre un effet d’apaisement.

Dans la formule, il y a aussi le callicarpa qui a pour but d’éclaircir votre visage. La cardère quant à elle agit sur la peau comme un antioxydant. On retrouve également dans la formule le curcuma qui permet de renforcer la cohésion des cellules. Il y a aussi le chardon ainsi que l’edelweiss qui procure un effet antioxydant. Le composant kiwi nourrit les cellules et le kalanchoé permet d’hydrater et de produire de l’acide hyaluronique du corps. Le quinoa est un composant qui offre une amélioration de la barrière cutanée et la janie rouge permet d’éliminer les cellules déjà mortes. D’une manière ou d’une autre, il faut retenir que le double sérum de Clarins offre d’énormes bienfaits pour la peau des adultes.