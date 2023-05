Comment décorer sa maison avec des plantes d’intérieur ?

Les plantes d’intérieur sont l’un des moyens les plus économiques et les plus efficaces de décorer votre maison. Ils sont décoratifs, purifient l’air de votre maison et créent des atmosphères agréables et chaleureuses. Mais, même si vous êtes un fan inconditionnel de leurs charmes, vous devez savoir que toutes les espèces ne se plaisent pas dans toutes les maisons. Même s’ils sont protégés des intempéries, le climat de votre région (plus sec ou plus humide) et l’orientation de votre maison peuvent influer sur leur développement. Nous vous donnons plusieurs conseils pour que vous puissiez choisir les espèces qui conviennent le mieux à votre maison et obtenir le coin vert le plus feu.

Où placer mes plantes ?

Lorsque vous obtenez une plante pour décorer votre maison, réfléchissez bien à l’endroit où vous allez la placer. Il n’est pas conseillé de changer constamment d’emplacement, car cela a tendance à les stresser. En fait, rappelez-vous que lorsque vous achetez une plante, elle a tendance à se faner un peu jusqu’à ce qu’elle s’adapte aux conditions de votre maison, mais après plusieurs semaines, et avec les bons soins, elle a tendance à prospérer, en s’adaptant au climat de votre maison. C’est pourquoi vous devez bien réfléchir à la fois aux espèces que vous choisissez et à l’endroit de votre maison où vous les placerez.

Tenez compte de l’orientation de votre maison

L’orientation de votre maison est fondamentale pour choisir les meilleures plantes d’intérieur. Selon le moment de la journée où votre maison reçoit les rayons du soleil, ceux-ci seront plus ou moins forts, ce qui vous obligera à choisir une espèce ou une autre pour qu’elles puissent réaliser leur potentiel maximal.

Orientation nord : votre maison recevra plus de lumière en été qu’en hiver, vous devrez donc choisir des plantes très résistantes.

votre maison recevra plus de lumière en été qu’en hiver, vous devrez donc choisir des plantes très résistantes. Orientation sud : ils recevront du soleil toute l’année, mais surtout en été, lorsque le soleil est fort, il faudra peut-être les protéger et changer leur emplacement.

ils recevront du soleil toute l’année, mais surtout en été, lorsque le soleil est fort, il faudra peut-être les protéger et changer leur emplacement. Exposition à l’est : le soleil frappera votre maison directement le matin et indirectement l’après-midi, idéal pour les plantes à fleurs qui n’ont pas besoin d’un soleil très intense.

le soleil frappera votre maison directement le matin et indirectement l’après-midi, idéal pour les plantes à fleurs qui n’ont pas besoin d’un soleil très intense. Orientation ouest : votre maison recevra une lumière indirecte le matin et une lumière directe l’après-midi, vous devrez donc choisir des espèces résistantes au soleil, vertes ou fleuries.

Apportez aussi du vert dans votre chambre à coucher

Oui, il existe de nombreuses plantes que vous pouvez placer dans la chambre à coucher. Et les avantages sont nombreux, puisqu’ils contribuent à améliorer la qualité de votre sommeil, purifient et oxygènent l’environnement, vous aident à mieux respirer et augmentent le taux d’humidité.

En outre, contrairement à ce que l’on croit, les plantes n’absorbent pas tant d’oxygène de l’environnement et n’émettent pas tant de dioxyde de carbone qu’elles soient nuisibles à la santé. Les plantes aromatiques et médicinales constituent un très bon choix. Parmi les espèces les plus recommandées, citons la lavande, le jasmin, le sansevieria, le lierre, les gardénias ou les rubans. Disposez-les avec élégance dans un coin de votre chambre sur une étagère solide de qualité.

Autres facteurs qui déterminent la santé de vos plantes

De nombreuses espèces que nous appelons « plantes d’intérieur » sont en fait des plantes tropicales qui, en raison de leur lieu d’origine, sont parfaitement adaptées aux environnements intérieurs. C’est pourquoi vous devez faire particulièrement attention à l’endroit où vous les placez. Ainsi, vous devez toujours éviter les courants d’air, ainsi que les températures extrêmes fournies par le chauffage et les climatiseurs. De même, bien qu’elles puissent être très jolies dans un coin du hall d’entrée ou à l’entrée du salon, évitez de placer des espèces peu rustiques dans des zones où elles sont fréquemment traversées.

Un conseil : ne changez pas les plantes de la pièce au gré de vos envies, car chaque pièce a tendance à avoir une température spécifique. Si vous le faites, faites-le en pensant au long terme.

L’humidité, plus importante que vous ne le pensez

De nombreuses espèces d’intérieur ont besoin de fortes doses d’humidité dans l’environnement. Ainsi, dans les climats secs, vous devrez leur fournir l’humidité dont ils ont tant besoin. Comment ? Si vous êtes constant, essayez de les vaporiser tous les jours et vous verrez à quel point ils l’apprécient.

Une autre solution consiste à placer une assiette avec des cailloux à la base du pot et à la remplir d’eau. L’évaporation de l’eau contribuera à améliorer le taux d’humidité. Si vous avez un humidificateur à la maison et que vous le branchez régulièrement, cela peut être suffisant.

Des plantes près de la fenêtre, oui ou non ?

Eh bien, cela dépendra beaucoup du climat de votre région. Dans les régions où le climat est doux toute l’année, vous n’aurez aucun problème, car elles ne subiront pas de grands changements de température.

Mais si vous vivez dans une région où les variations de température sont importantes, le fait de les placer près de la fenêtre peut leur causer beaucoup de stress. C’est pourquoi il est préférable de les placer dans un endroit de la pièce où ils pourront bénéficier de la lumière, mais sans être affectés par une chaleur ou un froid excessif.

Vous en savez maintenant sur les manières de bien décorer votre espace de vie avec des plantes. Par où allez-vous commencer ? Dites-le-nous en commentaire !