Transformez votre expérience en diplôme grâce à la VAE

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est une mesure qui permet aux personnes ayant acquis une expérience professionnelle significative de valider un diplôme ou une certification. Cette démarche peut être un véritable atout pour booster sa carrière et valoriser ses compétences auprès des employeurs. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment transformer votre expérience en diplôme avec la VAE.

Pourquoi opter pour la VAE ?

La VAE offre plusieurs avantages pour les personnes souhaitant faire reconnaître leurs compétences et leur expérience professionnelle s :

Obtenir un diplôme sans reprendre les études : La vae permet de valider un diplôme ou une certification sans avoir à suivre une formation classique, ce qui est très pratique pour les personnes ne pouvant pas se libérer du temps pour étudier.

Faire reconnaître son expertise : Valider un diplôme grâce à la VAE, c'est montrer que l'on possède les compétences requises pour exercer un métier ou occuper un poste précis.

Évoluer dans sa carrière : Un diplôme obtenu par la VAE peut aider à décrocher une promotion, changer de poste ou encore obtenir une augmentation salariale.

Changer de domaine : La VAE peut également être utilisée pour valider des compétences acquises dans un autre secteur d'activité et ainsi faciliter une reconversion professionnelle.

Les conditions pour être éligible à la VAE

Pour pouvoir prétendre à une VAE, il faut respecter certaines conditions :

Avoir une expérience professionnelle : Le candidat doit justifier d’au moins un an (soit 1607 heures) d’expérience professionnelle, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le diplôme ou la certification visé . Être âgé de 18 ans au minimum : Il n’y a pas d’âge maximum pour entreprendre une démarche de VAE, mais il faut avoir au moins 18 ans pour être éligible. Respecter les délais : L’expérience professionnelle prise en compte doit avoir été acquise sur une période suffisamment récente (au maximum 10 ans).

Il est important de noter que la VAE est accessible à tous, quel que soit le niveau de formation initiale, et qu’il n’est pas nécessaire de posséder un diplôme pour y prétendre.

Les étapes clés de la démarche VAE

La validation des acquis de l’expérience se déroule en plusieurs étapes :

1. L’information et l’orientation

Avant de débuter votre démarche de VAE, il est essentiel de vous informer sur les différentes certifications et diplômes existants et de vous orienter vers celui qui correspond le mieux à votre profil et vos compétences. Des conseillers en orientation professionnelle peuvent vous aider dans cette démarche.

2. Le choix du diplôme et la constitution du dossier de recevabilité

Une fois que vous avez choisi le diplôme ou la certification que vous souhaitez obtenir, il vous faudra constituer un dossier de recevabilité. Celui-ci doit contenir les pièces justificatives prouvant votre expérience professionnelle (contrats de travail, attestations d’employeur, etc.) ainsi qu’un formulaire détaillant votre parcours professionnel et les compétences acquises en lien avec le diplôme visé.

3. L’accompagnement à la rédaction du dossier de validation

Après avoir obtenu l’accord de recevabilité, vous pourrez constituer votre dossier de validation. Ce document présente en détail votre parcours professionnel et explique comment vos expériences ont permis d’acquérir les compétences requises par le référentiel du diplôme visé. Un accompagnement peut être proposé pour vous aider à rédiger ce dossier.

4. L’évaluation par un jury professionnel

Le dossier de validation sera ensuite examiné par un jury composé de professionnels du secteur concerné. Ceux-ci vérifieront si les compétences présentées correspondent bien aux exigences du diplôme et décideront de valider tout ou partie de celui-ci.

5. La validation partielle ou totale du diplôme

En fonction des compétences validées par le jury, vous pourrez obtenir une validation totale du diplôme (ce qui signifie que vous obtiendrez le diplôme sans avoir à suivre de formation complémentaire) ou une validation partielle (ce qui implique de suivre une formation pour acquérir les compétences manquantes).

Trouver un organisme accompagnateur pour la VAE

Pour mener à bien votre démarche de VAE, il est conseillé de vous faire accompagner par un organisme spécialisé. Plusieurs structures proposent des services d’accompagnement à la VAE, tels que :

Les Points Information Conseil (PIC)

Les centres de bilan de compétences

Les organismes de formation

Les chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, etc.)

N’hésitez pas à solliciter ces organismes pour obtenir plus d’informations sur la démarche de VAE, choisir le bon diplôme ou certification et bénéficier d’un accompagnement personnalisé tout au long du processus.

En résumé, transformer son expérience en diplôme avec la VAE est une opportunité intéressante pour valoriser ses compétences, accélérer sa carrière ou faciliter une reconversion professionnelle. En respectant les conditions d’éligibilité et en suivant les étapes clés de la démarche, vous pourrez obtenir un diplôme adapté à vos besoins et ainsi renforcer votre employabilité sur le marché du travail.