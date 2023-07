Apprivoiser et sublimer ses cheveux gris naturellement

Il y a encore quelques années, assumer ses cheveux gris était loin d’être une évidence pour la plupart des femmes. Pourtant, aujourd’hui, de plus en plus d’entre elles décident de laisser libre cours à leur crinière argentée et d’en faire un véritable atout beauté. Dans cet article, l’équipe de vive les rondes vous donne tous les conseils pour entretenir, soigner et magnifier vos cheveux gris naturellement.

Comprendre la transition vers les cheveux gris

Le passage aux cheveux gris est souvent vécu comme un cap difficile à franchir, car il symbolise le temps qui passe et les changements qui s’opèrent dans notre corps. Cependant, avec un peu de patience et d’amour pour soi-même, il est tout à fait possible d’accepter cette nouvelle étape avec sérénité et de l’aborder sous un jour positif.

Les causes de l’apparition des cheveux gris

La première chose à comprendre est que les cheveux deviennent gris lorsque les mélanocytes, responsables de la production du pigment colorant, cessent progressivement de fonctionner. Cela peut être dû à des facteurs génétiques, hormonaux ou environnementaux. Quoi qu’il en soit, ce processus est inéluctable et varie selon chaque individu.

Les soins adaptés aux cheveux gris

Une fois que vous avez accepté l’idée de laisser vos cheveux gris s’exprimer, il est important de leur apporter les soins dont ils ont besoin pour rester en bonne santé et afficher une jolie couleur naturelle.

Privilégier l’hydratation

Les cheveux gris ont tendance à être plus secs et fragiles que les autres. Ils nécessitent donc une attention particulière en termes d’hydratation. Optez pour des shampoings spécifiques aux cheveux secs ou pour des soins naturels riches en huiles végétales, beurres et aloé vera. N’hésitez pas à faire régulièrement des masques maison pour nourrir vos cheveux en profondeur.

Eviter les colorations chimiques

Si vous cherchez à camoufler vos racines grises, évitez autant que possible les colorations chimiques du commerce, qui agressent la fibre capillaire et peuvent rendre vos cheveux encore plus ternes et cassants. Privilégiez plutôt les colorations végétales, douces et respectueuses de la santé de vos cheveux.

Sublimer ses cheveux gris avec des astuces beauté

Pour mettre en valeur votre crinière argentée, quelques astuces simples peuvent faire toute la différence :

Couper régulièrement : un passage chez le coiffeur tous les deux mois environ permettra d’éliminer les pointes abîmées et de donner une meilleure structure à vos cheveux.

: un passage chez le coiffeur tous les deux mois environ permettra d’éliminer les pointes abîmées et de donner une meilleure structure à vos cheveux. Apporter de la brillance : utilisez des soins spécifiques aux cheveux gris pour conserver une jolie teinte et éviter l’effet jaunissant que certains produits peuvent provoquer.

: utilisez des soins spécifiques aux cheveux gris pour conserver une jolie teinte et éviter l’effet jaunissant que certains produits peuvent provoquer. Adapter sa coiffure : choisissez une coupe qui met en valeur votre visage et votre cou, et n’hésitez pas à jouer avec les volumes pour dynamiser votre look. Essayez de temps à autre la coiffure pin-up pour épater votre entourage.

: choisissez une coupe qui met en valeur votre visage et votre cou, et n’hésitez pas à jouer avec les volumes pour dynamiser votre look. Essayez de temps à autre pour épater votre entourage. Jouer avec la lumière : privilégiez les accessoires qui reflètent la lumière (barrettes, chouchous, etc.) pour attirer le regard sur vos cheveux et accentuer leur éclat naturel.

Assumer ses cheveux gris : un choix libérateur

Même si cela peut paraître compliqué au départ, assumer ses cheveux gris est en réalité un choix extrêmement libérateur. En effet, cela vous permet de vous affranchir des contraintes liées aux colorations régulières et de vous révéler telle que vous êtes véritablement. De plus, cela vous offre la possibilité d’adopter un style unique et sophistiqué, qui ne manquera pas d’attirer l’attention et susciter l’admiration.

Le pouvoir du maquillage

Pour parfaire votre look, pensez également à adapter votre maquillage aux nuances de vos cheveux gris. Ainsi, misez sur des couleurs plutôt froides pour les yeux (bleu, vert, violet) et des teintes rosées ou pêche pour les joues et les lèvres. Vous pouvez également jouer sur les contrastes en optant pour un rouge à lèvres vif qui fera ressortir la couleur de vos cheveux.

Faire le choix des vêtements adaptés*

Enfin, n’oubliez pas que vos vêtements peuvent également contribuer à mettre en valeur vos cheveux gris. Privilégiez les teintes harmonieuses qui s’accordent bien avec votre nouvelle couleur, comme le blanc, le noir, le bleu marine, le bordeaux ou encore les tons pastel.

En conclusion, assumer ses cheveux gris demande certes un peu de temps et d’adaptation, mais cela peut se révéler être une véritable source de bien-être et de confiance en soi. Alors, n’hésitez plus et lancez-vous dans cette belle aventure capillaire !

