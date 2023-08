Les meilleurs masques pour resserrer les pores et retrouver une peau lisse

Avoir des pores dilatés est un problème de peau courant chez de nombreuses personnes. Les impuretés, le sébum et la pollution peuvent obstruer les pores et les rendre plus visibles. Heureusement, il existe des masques pour resserrer les pores, qui permettent de nettoyer et purifier la peau en profondeur. Dans cet article, l’équipe de Vive Les Rondes vous présente plusieurs recettes et conseils pour réaliser ces masques à la maison.

Masque à base de farine d’avoine pour resserrer les pores

La farine d’avoine est un ingrédient naturel aux multiples bienfaits pour la peau. Elle possède des propriétés exfoliantes, hydratantes et apaisantes, idéales pour resserrer les pores et affiner le grain de peau. Voici comment réaliser un masque maison avec de la farine d’avoine :

Mélangez deux cuillères à soupe de farine d’avoine avec un peu d’eau tiède, jusqu’à obtenir une pâte homogène.

avec un peu d’eau tiède, jusqu’à obtenir une pâte homogène. Appliquez cette pâte sur votre visage propre et sec, en évitant le contour des yeux et des lèvres.

Laissez poser pendant 15 minutes, puis rincez à l’eau tiède en effectuant de légers mouvements circulaires pour exfolier la peau.

Séchez votre visage en tamponnant avec une serviette propre, puis appliquez votre crème hydratante habituelle.

Vous pouvez réaliser ce masque une à deux fois par semaine pour resserrer les pores et retrouver une peau lisse et douce.

Masque à base d’argile pour purifier la peau et resserrer les pores

L’argile est un autre ingrédient naturel aux vertus purifiantes et astringentes, idéal pour nettoyer les pores en profondeur et les resserrer. D’ailleurs, privilégiez les produits naturels pour prendre soin de votre peau et éviter d’éventuels effets secondaires.

Voici comment préparer un masque maison à base d’argile :

Choisissez une argile adaptée à votre type de peau : l’argile verte convient aux peaux grasses et mixtes, tandis que l’argile blanche ou rose est plus douce pour les peaux sensibles.

: l’argile verte convient aux peaux grasses et mixtes, tandis que l’argile blanche ou rose est plus douce pour les peaux sensibles. Mélangez deux cuillères à soupe d’argile en poudre avec un peu d’eau, jusqu’à obtenir une pâte épaisse mais facile à étaler.

Appliquez cette pâte sur votre visage propre et sec, en évitant le contour des yeux et des lèvres.

Laissez poser pendant 10 à 15 minutes, sans laisser l’argile sécher complètement (cela pourrait dessécher la peau).

Rincez à l’eau tiède, puis appliquez votre crème hydratante habituelle.

Ce masque peut être réalisé une fois par semaine pour purifier la peau et resserrer les pores.

Gommage naturel à base de grains d’avoine pour nettoyer les pores

En plus des masques, il est conseillé d’exfolier régulièrement la peau pour éliminer les cellules mortes et désobstruer les pores. Voici comment réaliser un gommage naturel avec des grains d’avoine :

Mélangez deux cuillères à soupe de grains d’avoine avec une cuillère à soupe de miel et un peu d’eau tiède, jusqu’à obtenir une pâte granuleuse.

avec une cuillère à soupe de miel et un peu d’eau tiède, jusqu’à obtenir une pâte granuleuse. Appliquez ce mélange sur votre visage propre et sec, en effectuant de légers mouvements circulaires pour exfolier la peau.

Rincez à l’eau tiède, puis séchez votre visage en tamponnant avec une serviette propre.

Appliquez votre crème hydratante habituelle.

Ce gommage peut être effectué une à deux fois par semaine, en alternance avec les masques pour resserrer les pores présentés précédemment.

Conseils pour prévenir la dilatation des pores

En complément des masques et gommages pour resserrer les pores, voici quelques conseils à suivre pour prendre soin de votre peau au quotidien et éviter l’apparition de pores dilatés :

Nettoyez votre visage matin et soir, en utilisant un nettoyant doux adapté à votre type de peau. Hydratez votre peau quotidiennement avec une crème hydratante non comédogène, qui n’obstruera pas les pores. Protégez votre peau du soleil en appliquant une protection solaire à large spectre (SPF 30 minimum). Évitez de toucher votre visage avec les mains sales, pour ne pas introduire de bactéries dans les pores. Adoptez une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et acides gras essentiels, qui contribuent à la santé de la peau.

En suivant ces conseils et en intégrant les masques pour resserrer les pores dans votre routine de soins, vous devriez rapidement observer une amélioration de l’apparence de votre peau. Les pores seront moins visibles, et votre teint sera plus lisse et lumineux.

Et pour aller loin dans la reprise en main de votre vie, apprenez-en plus sur la beauté des femmes rondes.