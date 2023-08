Darjeeling, la marque française de lingerie grande taille mode et de qualité

Lorsque l’on fait une grande taille, la recherche de sous-vêtements peut vite se transformer en parcours du combattant. Entre confort, style et prix, pas facile de trouver des marques de lingerie qui conjuguent tous les critères. Pourtant, Darjeeling relève le pari et propose à ses clientes des modèles de soutiens-gorge grande taille variés avec un bon rapport qualité-prix.

La lingerie grande taille proposée par Darjeeling

Darjeeling, marque du groupe Chantelle, est une marque de lingerie née il y a près de 30 ans avec l’ambition de répondre aux besoins de toutes les femmes, quels que soient leur morphologie, leur taille, leur moment de vie et leurs besoins.

Saison après saison, cette marque de sous-vêtements inclusifs et body positive élargit son panel de tailles qui va aujourd’hui du bonnet A au bonnet H, avec des tours de dos allant jusqu’à 110 cm pour les soutiens-gorge et jusqu’au XXL/48 pour les bas du corps. Pour démocratiser l’accès à une lingerie grande taille de qualité, Darjeeling préserve des prix accessibles et investit beaucoup d’énergie dans la conception de produits qui durent longtemps.

En plus d’une offre de lingerie grande taille, Darjeeling propose des collections grande taille de lingerie de nuit, de loungewear et de maillots de bain. L’ensemble des collections Darjeeling sont certifiées Oeko-Tex Standard 100, une norme qui garantit que les matières employées sont exemptes de substances nocives et allergènes pour la peau.

Des soutiens-gorge grande taille mode et confortables au bon rapport qualité-prix

Les femmes payent leurs sous-vêtements grande taille 20% plus cher en moyenne. Grâce au savoir-faire corsetier centenaire hérité du groupe Chantelle, Darjeeling maintient au contraire des prix identiques quelle que soit la taille et démocratise le confort d’une lingerie de qualité. Pour la marque, c’est une façon de redonner du pouvoir d’achat à toutes les femmes mises à l’écart par le secteur de la mode.

Les soutiens-gorge grande taille Darjeeling sont disponibles en bonnet E, bonnet F, bonnet G et bonnet H. Pour les plus grands tours de dos, Darjeeling propose également des accessoires comme les extensions d’agrafages de soutiens-gorge. Une grande variété de formes permet de répondre à tous les besoins : soutien-gorge enveloppant pour un maximum de confort, soutien-gorge corbeille pour un décolleté généreux et même une gamme de soutiens-gorge sans armatures grande taille confortables, avec un bon maintien.

Tous les soutiens-gorge grande taille Darjeeling garantissent un bien aller parfait et un confort éprouvé : les bretelles sont larges pour ne pas marquer ou blesser la peau, les soutiens-gorges ont des dos “cheminées” larges pour assurer un maximum de maintien, les coupes sont spécialement conçues pour les poitrines généreuses et sont systématiquement testées au porté. Cerise sur le gâteau : pour celles qui recherchent du confort sans sacrifier le look et la tendance : les collections Darjeeling sont colorées, délicates et sexy tout en restant accessibles en prix.

Enfin des maillots de bain grande taille flatteurs et stylés !

Pour la piscine ou pour la plage, trouver un maillot de bain mode et confortable quand on fait une grande taille n’est pas si simple. Darjeeling propose des maillots de bain 1 pièce qui vont jusqu’au 48 et des maillots de bain 2 pièces qui vont jusqu’au bonnet H. Matières toniques pour celles qui veulent être légèrement gainées, coupes sexy pour celles qui veulent bronzer, brassières de bain grande taille au look sportif, maillot de bain grande taille menstruel… La marque s’illustre par la diversité de son offre de maillots inclusive.

Encore une fois, le prix accessible des collections de maillots de bain grande taille ne sacrifie pas la qualité : tous les maillots et les matières sont testés à l’eau douce, au chlore, à l’eau de mer, aux UVs… Des produits que vous garderez longtemps !