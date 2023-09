Augmenter sa masse capillaire : conseils et astuces pour des cheveux plus volumineux

Vous rêvez d’une chevelure épaisse et volumineuse ? Vous n’êtes pas seul(e) ! De nombreuses personnes cherchent à augmenter leur masse capillaire, que ce soit pour des raisons esthétiques ou pour lutter contre la perte de cheveux. Dans cet article, nous vous proposons quelques astuces pour booster votre volume capillaire en adoptant les bons gestes et en utilisant les produits adéquats.

Adoptez une coupe de cheveux adaptée

La première étape pour augmenter sa masse capillaire est de choisir une coupe de cheveux adaptée à la texture et à la densité de vos cheveux. Les coupes courtes et dégradées sont particulièrement recommandées pour apporter du volume aux cheveux fins, tandis que les cheveux bouclés peuvent gagner en légèreté grâce à une coupe en couches. N’hésitez pas à demander conseil à votre coiffeur pour trouver la coupe idéale en fonction de votre type de cheveux.

Astuce :

Voilà une astuce simple pour sublimer les cheveux fins : Pour donner l’illusion de cheveux plus épais, optez pour une coloration avec des reflets ou un balayage qui ajoutera de la profondeur à votre chevelure.

Prenez soin de vos cheveux au quotidien

Pour augmenter votre masse capillaire, il est essentiel de prendre soin de vos cheveux au quotidien. Voici quelques conseils à suivre :

Lavez vos cheveux avec un shampoing doux et adapté à votre type de cheveux . Évitez les produits contenant des sulfates ou des silicones, qui peuvent étouffer le cuir chevelu et favoriser la chute de cheveux.

. Évitez les produits contenant des sulfates ou des silicones, qui peuvent étouffer le cuir chevelu et favoriser la chute de cheveux. Appliquez un après-shampoing sur les longueurs et les pointes pour nourrir et démêler vos cheveux sans les alourdir.

Séchez vos cheveux délicatement en utilisant une serviette en microfibres, puis laissez-les sécher à l’air libre autant que possible. Évitez les appareils chauffants (sèche-cheveux, lisseur…) qui fragilisent les cheveux et favorisent leur chute.

Brossez vos cheveux avec une brosse en poils de sanglier ou en fibres naturelles pour stimuler la circulation sanguine du cuir chevelu et répartir le sébum sur toute la longueur des cheveux.

Faites des bains d’huile réguliers

Les bains d’huile sont une excellente manière de nourrir et fortifier vos cheveux pour augmenter leur masse capillaire. Vous pouvez utiliser des huiles végétales telles que l’huile de coco, l’huile d’avocat ou l’huile d’argan, qui pénètrent profondément dans la fibre capillaire pour la renforcer et la protéger.

Comment réaliser un bain d’huile ?

Appliquez l’huile végétale de votre choix sur toute la longueur des cheveux, en insistant sur les pointes et les zones abîmées. Massez doucement le cuir chevelu pour bien répartir l’huile et stimuler la circulation sanguine. Laissez poser le bain d’huile pendant au moins une heure, ou toute la nuit si vous le souhaitez. Rincez soigneusement vos cheveux avec un shampoing doux, puis procédez à votre routine habituelle.

Vous pouvez réaliser un bain d’huile une fois par semaine pour obtenir des résultats visibles et durables sur votre masse capillaire.

Privilégiez les huiles pour la repousse si vous avez besoin d’un remède contre la chute des cheveux.

Utilisez des poudres capillaires naturelles

Les poudres capillaires naturelles, telles que la poudre de brahmi ou la poudre d’amla, sont très prisées pour leurs propriétés fortifiantes et volumisantes. Elles peuvent être utilisées en masque capillaire pour renforcer la fibre capillaire et favoriser la croissance des cheveux.

Comment réaliser un masque à base de poudres capillaires ?

Mélangez la poudre capillaire de votre choix avec de l’eau tiède jusqu’à obtenir une pâte homogène. Appliquez la pâte sur vos cheveux humides, en massant doucement le cuir chevelu. Laissez poser le masque pendant 15 à 30 minutes, puis rincez soigneusement vos cheveux avec un shampoing doux.

Vous pouvez utiliser les poudres capillaires une à deux fois par semaine pour stimuler la croissance des cheveux et augmenter leur volume.

Privilégiez les masques cheveux maison pour un effet respectueux de la santé des cheveux et de la peau.

Sélectionnez des produits capillaires volumisants

Enfin, n’hésitez pas à intégrer des produits capillaires spécifiquement conçus pour apporter du volume à votre routine. Vous trouverez notamment des shampoings, après-shampoings et soins sans rinçage enrichis en agents volumisants tels que les protéines de blé ou les acides aminés. Ces ingrédients ont pour effet d’épaissir la fibre capillaire et de lui donner plus de corps, ce qui se traduit par une chevelure plus dense et volumineuse.