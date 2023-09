5 choses à savoir pour bien commencer la cigarette électronique

Débuter dans le monde de la cigarette électronique peut sembler intimidant. Il y a tellement de dispositifs, de saveurs et de termes différents à apprendre. Cependant, avec un peu de connaissances et de conseils avisés, vous serez sur la bonne voie pour vapoter en toute confiance et sécurité. Voici 5 choses essentielles à savoir pour bien commencer la cigarette électronique.

Pourquoi choisir la cigarette électronique ?

L’alternative électronique à la cigarette traditionnelle offre de nombreux avantages, notamment pour ceux qui cherchent à arrêter de fumer ou à réduire leur consommation de tabac.

En premier lieu, il est largement considéré que la cigarette électronique est moins nocive pour la santé que les cigarettes traditionnelles. Les e-cigarettes ne contiennent pas de goudron ni de monoxyde de carbone, deux des substances nocives présentes dans la fumée du tabac.

De plus, elles offrent une large gamme de saveurs et de niveaux de nicotine, permettant aux vapoteurs d’utiliser progressivement des liquides moins concentrés pour réduire leur dépendance.

Le côté pratique de la cigarette électronique est également un avantage important. Fini l’odeur persistante de la fumée sur les vêtements, les cheveux et les biens personnels. La vapeur produite par les e-cigarettes disparaît rapidement et laisse peu ou pas d’odeur derrière elle.

Bien choisir son matériel de vape

Pour bien commencer la cigarette électronique, il faut d’abord trouver le matériel qui convient à vos besoins et préférences.

Il existe différents types de cigarette électronique :

Les kits tout-en-un (AIO), très simples d’utilisation mais moins évolutifs.

Les box mods avec clearomiseurs et atomiseurs interchangeables, offrant des performances et une personnalisation supplémentaires.

Les cigarettes électroniques pod, plus petites et discrètes pour vapoter en toute simplicité.

Pour les débutants, un kit tout-en-un est souvent recommandé, tandis que les vapoteurs plus expérimentés peuvent choisir un mod box ou une cigarette électronique pod selon leurs besoins.

Pour vous aider dans votre choix, n’hésitez pas à consulter le meilleur comparateur de cigarettes électroniques, qui vous permettra de sélectionner le modèle le mieux adapté à vos attentes en fonction du prix, de la marque et des fonctionnalités.

Le choix des e-liquides

Le choix de l’e-liquide est crucial pour bien commencer la cigarette électronique. Les e-liquides sont composés d’un mélange de propylène glycol (PG) et de glycérine végétale (VG), ainsi que de nicotine et d’arômes.

Taux de PG/VG

La composition du e-liquide en PG et VG influence la sensation de vape qui en résulte. Les liquides à base de PG offrent une expérience de vape plus prononcée et permettent de reproduire le « hit » ressenti lors de la consommation d’une cigarette classique. À l’inverse, les liquides riches en VG produisent davantage de vapeur et sont donc adaptés aux vapoteurs recherchant une production de vapeur abondante.

Niveau de nicotine

Le choix du taux de nicotine est également important pour éviter des sensations désagréables ou inefficaces. Le bon niveau dépendra de vos habitudes de fumeur :

Débutant ou fumeur occasionnel : 0 à 3 mg/ml Fumeur modéré (10 à 20 cigarettes par jour) : 6 à 12 mg/ml Gros fumeur (plus de 20 cigarettes par jour) : 16 à 18 mg/ml

Saveurs

Il existe un large éventail de saveurs d’e-liquides sur le marché, ce qui rend difficile le choix pour débuter. Les tabacs, fruits, gourmands et mentholés sont parmi les catégories les plus appréciées, mais il y a aussi du café, des boissons ou du chocolat qui peuvent plaire à votre palais. Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse pour choisir sa saveur, cette étape relève surtout des préférences personnelles. Pour varier les plaisirs, il est conseillé de tester plusieurs saveurs avant de vous en tenir à celles qui vous plaisent le plus.

Apprentissage des techniques d’inhalation

Les débutants auront besoin de temps pour maîtriser la cigarette électronique. Les cigarettes traditionnelles et les e-cigarettes sont utilisées différemment, et l’inhalation ne se fait pas tout à fait de la même manière.

Voici deux techniques courantes :

Inhalation directe : inspirer directement la vapeur dans vos poumons si vous utilisez un dispositif puissant avec une résistance sub-ohm (inférieure à 1 ohm). Cette technique produit un volume de vapeur important.

Inhalation indirecte : aspirer la vapeur dans votre bouche avant de l’inspirer dans vos poumons. Cette méthode convient mieux aux appareils moins puissants et reproduit davantage la sensation d’une cigarette traditionnelle.

N’hésitez pas à expérimenter avec ces deux méthodes pour déterminer celle qui vous correspond le mieux.

Entretien de votre matériel

L’entretien régulier de votre cigarette électronique est essentiel pour garantir sa performance et sa durabilité. Voici quelques pratiques recommandées :

Nettoyer votre clearomiseur à chaque changement d’e-liquide pour éviter les mélanges de saveurs indésirables.

Vérifier et changer régulièrement les résistances de votre atomiseur ou clearomiseur pour empêcher l’apparition du goût de brûlé et prolonger la durée de vie de votre matériel.

Recharger les batteries avec un chargeur adapté et éviter de les laisser à plat pendant une période prolongée.

Stockez vos e-liquides dans un endroit frais et à l’abri de la lumière pour préserver au mieux leurs saveurs et leur composition.

La cigarette électronique permet d’allier plaisir, variété et réduction des risques liés au tabac. En suivant ces conseils, vous serez sur la bonne voie pour découvrir le monde fascinant de la vape et profiter d’une expérience agréable et sécurisée.