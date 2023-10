Les deux méthodes d’augmentation mammaire : implants et lipofilling

L’augmentation mammaire est une intervention chirurgicale visant à augmenter la taille et le volume des seins. Il existe actuellement deux principales techniques pour y parvenir, soit les implants mammaires et le lipofilling ou injection de graisse. Dans cet article, nous allons explorer les caractéristiques de ces deux techniques ainsi que les avantages et inconvénients de chacune d’elles.

D’après cet article de CNN, l’augmentation mammaire arrive en 2ème position des opérations de chirurgie esthétique les plus pratiquées dans le monde, derrière la liposuccion.

La pose d’implants mammaires

Il s’agit de l’une des méthodes les plus courantes pour réaliser une augmentation mammaire. Les implants sont insérés chirurgicalement, sous les glandes mammaires ou sous les muscles pectoraux. À ce jour, il existe deux principaux types d’implants :

Implants remplis de silicone : ceux-ci offrent un aspect et une texture plus naturels que les implants salins, et sont également plus confortables pour la patiente.

: ceux-ci offrent un aspect et une texture plus naturels que les implants salins, et sont également plus confortables pour la patiente. Implants remplis de solution saline : dans le cas où l’implant se fend ou se rompt, la solution saline est reabsorbée en toute sécurité par le corps. Toutefois, ils ont tendance à donner un aspect moins naturel que les implants en silicone.

Avantages de la pose d’implants mammaires

Voici quelques-uns des principaux avantages liés à la pose d’implants pour l’augmentation mammaire :

Les résultats sont immédiats et durables, avec un taux de satisfaction élevé pour les patientes. La taille, la forme et le volume des seins peuvent être adaptés en fonction des préférences et de l’anatomie spécifique de chaque femme. Les implants mammaires sont disponibles dans une grande variété de tailles et de formes, offrant aux femmes un large choix pour obtenir l’allure désirée.

Inconvénients de la pose d’implants mammaires

Malgré leurs avantages, il y a aussi des inconvénients potentiels liés à cette technique :

Il existe un risque de complications chirurgicales, comme l’infection, l’hématome ou la réaction du corps à l’implant.

Le coût d’une augmentation mammaire par implants est généralement plus élevé que celui du lipofilling en raison des frais liés aux implants eux-mêmes et au processus chirurgical.

Les implants ont une durée de vie limitée, généralement entre 10 et 20 ans, ce qui signifie qu’il pourrait être nécessaire de procéder à d’autres interventions pour remplacer ou retirer les implants au fil du temps.

Le lipofilling ou injection de graisse autologue

Le lipofilling est une technique plus récente d’augmentation mammaire, qui consiste à injecter de la graisse autologue (c’est-à-dire provenant du propre corps de la femme) dans les seins. La graisse est prélevée par liposuccion sur une zone précise du corps, puis purifiée et réinjectée dans les seins afin d’augmenter leur volume. Certaines des zones couramment utilisées pour le prélèvement de graisse incluent l’abdomen, les hanches, les cuisses et les genoux.

Avantages du lipofilling

Cette méthode présente plusieurs avantages par rapport à la pose d’implants :

Le résultat est plus naturel, car ce sont les propres cellules adipeuses de la femme qui sont injectées. Il y a moins de risques de complications post-chirurgicales, car il n’y a pas de corps étrangers (tels que les implants) introduits dans le corps. Le prélèvement de graisse peut contribuer à remodeler et à améliorer l’apparence d’autres zones du corps, comme les hanches ou les cuisses. Comme le rappelle le Dr Picovski (chirurgien esthétique à Paris 8ème), il existe 2 solutions pour avoir des seins plus gros : la plus répandue est l’ajout de prothèses et l’autre passe par l’injection de graisse.

Inconvénients du lipofilling

Cependant, cette technique comporte aussi certains inconvénients :

L’augmentation du volume mammaire est souvent plus limitée en comparaison avec les implants, en particulier pour les femmes ayant très peu de graisse disponible pour être prélevée.

La procédure nécessite généralement plusieurs séances d’injection pour atteindre la taille de sein souhaitée.

Le coût total peut être plus élevé, surtout si plusieurs séances sont nécessaires pour obtenir les résultats escomptés.

Il y a une possibilité que certaines des graisses injectées soient reabsorbées par le corps, ce qui peut entraîner une diminution du volume des seins avec le temps.

Quelle technique choisir ?

La décision entre la pose d’implants mammaires et le lipofilling dépend en grande partie des préférences personnelles, du budget et de l’anatomie spécifique de chaque femme. Pour certaines femmes, la pose d’implants peut offrir les meilleurs résultats esthétiques, tandis que d’autres peuvent préférer l’aspect plus naturel obtenu avec le lipofilling. Il est essentiel de consulter un chirurgien plasticien expérimenté afin de discuter de vos attentes et de déterminer la meilleure option pour vous.

En résumé, il existe deux principales techniques d’augmentation mammaire : les implants mammaires et le lipofilling ou injection de graisse autologue. Les implants offrent généralement des résultats plus importants et durables, mais peuvent comporter des risques de complications chirurgicales. Le lipofilling offre un aspect plus naturel et moins de risques de complications, mais peut nécessiter plusieurs séances d’injection pour atteindre la taille souhaitée et coûter potentiellement plus cher. Chacune de ces options présente ses propres avantages et inconvénients, qui devront être soigneusement pesés en fonction des objectifs esthétiques, du budget et des caractéristiques individuelles de chaque patiente.