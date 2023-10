Les meilleures robes pour femmes rondes avec du ventre

Choisir une robe pour femme ronde avec du ventre peut parfois être un véritable casse-tête. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des astuces et des styles de robes qui mettront en valeur votre silhouette tout en dissimulant subtilement les petites rondeurs au niveau de votre ventre.

Ne désespérez pas dans vos recherches, que vous comptez acheter une robe casual ou même une robe de mariée.

Robe trapèze : la coupe idéale pour camoufler le ventre

La robe trapèze est sans doute l’une des coupes les plus adaptées aux femmes rondes avec du ventre. Son joli décolleté en V attire le regard vers le haut tandis que sa jupe évasée se resserre sur les hanches pour créer une harmonieuse silhouette en forme de A. Cette coupe avantageuse permet de dissimuler le ventre tout en mettant en valeur vos atouts féminins.

Comment porter la robe trapèze ?

Vous pouvez opter pour une robe trapèze à manches courtes ou longues selon la saison et le look recherché. Pour les occasions spéciales, une jolie paire d’escarpins ajoutera de la hauteur et allongera vos jambes. Si vous préférez un style plus décontracté, associez-la à une veste en jean et des baskets pour un look tendance et confortable.

Affinez vos recherches en vous intéressant notamment aux boutiques spéciales grande taille pour dénicher la meilleure robe trapèze.

La robe à taille empire : une option élégante pour masquer les rondeurs

La robe à taille empire est également une excellente alternative pour les femmes rondes avec du ventre. Sa taille haute, située juste sous la poitrine, permet de créer une ligne de séparation entre le buste et le reste du corps, offrant ainsi un effet amincissant. La jupe fluide qui en découle dissimule habilement les courbes du ventre tout en conservant une certaine élégance.

Quelques conseils pour bien choisir sa robe à taille empire

Pour mettre en valeur vos formes, privilégiez les tissus légers et fluides qui épouseront votre silhouette sans trop marquer les rondeurs. Vous pouvez également opter pour une robe à taille empire ornée de dentelle ou de broderie pour apporter une touche de raffinement supplémentaire.

Les autres alternatives pour sublimer sa silhouette

Outre les robes trapèze et à taille empire, d’autres styles de robes sont tout aussi avantageux pour les femmes rondes avec du ventre. Voici quelques suggestions :

La robe portefeuille : Elle est parfaite pour souligner la taille et créer une jolie silhouette en forme de sablier grâce à son côté ajusté sur le haut et évasé sur le bas. De plus, elle offre un décolleté féminin et met en valeur la poitrine.

La robe droite : Optez pour une version légèrement cintrée au niveau de la taille afin de ne pas accentuer les rondeurs du ventre. Les robes droites permettent de maintenir l'harmonie des proportions et de jouer sur la longueur pour allonger la silhouette.

La robe patineuse : Sa coupe évasée à partir de la taille est idéale pour dissimuler le ventre et créer un joli mouvement en marchant. Choisissez-la dans une matière fluide pour plus de légèreté et de confort.

Les astuces pour flatter sa silhouette avec la bonne robe

Pour mettre en valeur votre silhouette, voici quelques conseils qui vous permettront de choisir la robe idéale pour femme ronde avec du ventre :

Jouez avec les couleurs : Les teintes sombres ont tendance à amincir tandis que les couleurs vives attirent l’attention sur une zone spécifique de votre corps. Vous pouvez donc opter pour une robe bicolore ou avec des motifs pour créer l’illusion d’une taille plus fine.

Misez sur les accessoires : Une ceinture large positionnée sous la poitrine ou à la taille peut aider à redessiner la silhouette tout en ajoutant une touche stylée à votre tenue. N'hésitez pas à jouer également avec les bijoux, les foulards et les chaussures pour compléter votre look.

Choisissez la bonne longueur : Pour les femmes rondes, il est préférable d'opter pour des robes mi-longues ou longues qui allongent la silhouette. Évitez les modèles trop courts qui risquent de mettre l'accent sur les rondeurs au niveau du ventre et des cuisses.

En suivant ces conseils, vous pourrez aisément trouver la robe pour femme ronde avec du ventre qui mettra en valeur votre silhouette tout en dissimulant les zones que vous souhaitez camoufler. N’hésitez pas à essayer différents styles de robes afin de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour votre morphologie et vos goûts personnels.