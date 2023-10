Quelle alternative aux sacs à main de grandes marques?

A priori, personne ou presque n’ignore que les sacs à main sont le dada de la plupart des femmes. Chacune à sa manière s’adonne à cette passion toute féminine qui peut s’avérer raisonnable avec un achat occasionnel mais également parfois ruineuse pour les plus fashion d’entre elles. En effet, de grandes marques de luxe dominent ce secteur depuis quelques années, donnant l’illusion d’une certaine exclusivité, grâce à des campagnes médias bien orchestrées et avantageusement relayées par de nombreuses influenceuses Instagram ou autres réseaux sociaux de grande audience pour la mode. Mais cette surenchère du « must-have » met parfois à rude épreuve le budget de madame « toutlemonde » qui cherche alors ailleurs son petit bonheur …

Quel prix pour un bon sac en cuir ?

Pour un peu, on pourrait croire qu’il n’y a pas le choix dans ce domaine : les marques ou rien ! En fait, c’est tout le contraire ! Le luxe fait beaucoup de bruit et d’images mais le vrai marché est celui du sac à main à prix abordable, souvent autour de 100€ et parfois moins. La vraie question pour les femmes que cela intéresse est donc bien de savoir si on peut trouver un sac vraiment sympa et de qualité dans cet ordre de prix, de marque ou pas, connue ou pas. Si possible un joli sac en cuir parce que c’est quand même mieux, en termes de style autant qu’en matière de robustesse. A l’instar des chaussures, on aimerait bien le garder quelque temps ce fameux sac, histoire de ne pas avoir à en racheter trop souvent…

Où trouver son sac à main pas trop cher ?

La bonne nouvelle pour celles qui se le demandent, c’est qu’il existe dans ce domaine pas mal de possibilités favorable à votre pouvoir d’achat. Le boom de la vente en ligne de sacs à main vient à la rescousse de celles qui ne trouvent plus leur Graal en centre-ville, souvent envahi par les enseignes cheap ou les boutiques de luxe aux tarifs inaccessibles. Sur la toile, vous avez un large choix de petites et grandes boutiques qui vous offrent un choix intéressant de sacs féminins à tous les prix. Si vous ne cédez plus au snobisme des marques, comme pour vos dernières sneakers ou votre récente doudoune pas chères, votre prochain achat de sac à main sera sûrement à un prix raisonnable, si ce n’est déjà fait. On ne peut pas vraiment donner d’adresses tant les attentes et les budgets sont différents d’une personne à l’autre. La recherche image ou les bons mots-clés correspondants à votre idée viendront facilement à votre secours.

Pour avoir le choix des sacs: allez sur internet !

C’est d’autant plus vrai pour celles qui ont encore un peu de cervelle disponible pour échapper au rouleau compresseur du main stream. Internet est le royaume du commerce indépendant en matière de sacs de créateurs de tout poil. C’est « the place to be » pour dénicher le sac original ou classique qui fera vibrer votre silhouette sans trop vous ruiner. Si certains d’entre eux sont un peu cher car le talent se récompense, d’autres boutiques spécialisées dans la maroquinerie ou le prêt à porter et tout à fait connectées aux tendances du moment offrent la possibilité d’acheter un sac à main au goût actuel, d’un très bon rapport qualité/prix ou en promo, accompagné d’une bonne garantie ou d’une livraison et retour gratuits. De quoi satisfaire les plus exigeantes !

Un beau design pour votre sac

Et ne pensez pas que le design de votre sac ne sera pas au rendez-vous. Evidemment, cela dépend beaucoup de vos exigences personnelles. Mais, même si ces articles ne sont pas signés par de prestigieux designers, la plupart de ces sacs en cuir pour femme n’ont rien à envier aux sacs de marques. Au contraire, bien moins contraints par les dictats de la mode du moment, ils offrent une certaine liberté de ton et un éclectisme de style qui séduiront la plupart des femmes parce qu’ils ne cèdent pas ou peu à l’ostentatoire hégémonie des derniers codes de l’époque. C’est notamment le cas pour les sacs vintage, pas ceux de seconde main mais les neufs, au look très apprécié pour son côté indémodable plein de charme. Les fabricants italiens sont depuis longtemps les maitres dans ce domaine (comme dans le design d’ailleurs) et le sont restés encore aujourd’hui. Cherchez le made in Italy !

Juste un sac à main classique et pratique

Ne sombrons pas dans la caricature pour autant. Les femmes ne sont pas toutes intéressées par la mode et les sacs rock, bohème ou hippie-chic. Beaucoup d’entre elles ont une approche classique et souhaitent juste un bon sac pratique et discret, bien conçu pour l’usage quotidien et assez robuste pour résister à l’usure du temps. Un sac qui présente bien mais n’en fait pas trop, d’une couleur qui va avec tout. Le classique sac besace bandoulière, la petite gibecière à rabat dans laquelle mettre l’essentiel, le simple sac à dos de ville, le grand fourre-tout souple, l’éternel cabas porté main ou à l’épaule ou enfin le petit sac en croco ou matelassé façon Chanel mais à prix discount. Pas de problème, ce sont des indémodables que vous trouverez toujours facilement parce qu’ils sont encore très appréciés.

Un sac sans marque = bonne qualité ?

Oui, dans bien des cas, à prix comparable, la qualité est au rendez-vous pour un sac à main sans marque ou direct fabricant. Bien entendu, il faudra regarder attentivement les informations concernant le produit et surtout les garanties qui l’accompagnent. Comment l’expliquer ? Les marques prennent en général une marge avantageuse, les articles sans marque connue se positionnent justement dans un créneau plus concurrentiel. D’autre part, nombre de ces articles pas trop chers sont fabriqués par les mêmes qui produisent pour les marques. Un peu comme les marques distributeurs de votre hypermarché. Les bons plans sont là!

On ne saurait donc trop vous conseiller de délaisser les chemins battus des market place de la mode pour aller explorer un peu plus avant ces intéressantes boutiques en ligne de sac ou de vêtements qui ne manquent vraiment pas d’intérêt et vous réservent de belles surprises ainsi que de bonnes affaires en perspective.