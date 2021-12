Kit grand froid : 10 trucs pour avoir chaud cet hiver !

Les vêtements

Un pantalon épais, un gros pull, plusieurs couches de vêtements pour adapter ta tenue selon la température et te voilà prête à affronter le froid.

Si en plus tu choisis tes vêtements dans des matières chaude comme l’angora ou le cachemire alors tu as tout bon.

Évidemment, pour avoir chaud tu ne vas pas sortir avec un total look polaire ou des vêtements techniques de ski, ni même une salopette de ski à moins que tu sois à la neige.

Il existe des vêtements plus mettables, plus casuals, spécialement prévus pour les grands froids et les frileuses. Tu les connais, tu les dénigres peut-être, et pourtant c’est vraiment le top, ce sont les thermal top et autre thermolactyl.

Pour l’instant j’en ai vu chez Torrid et Damart.

Bonus : Un caraco Damart ça prend pas plus de 4 centimètres carrés dans un sac à main, et ça s’enfile en 5 secondes dans les toilettes d’un café. Tu portes ainsi moins de couches de vêtements, tout en restant jolie. A méditer !