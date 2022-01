7 trucs pour résister sur des talons hauts toute la nuit !

Halloween, Noël et Nouvel an les fêtes arrivents, ca y est les sorties vont s’enchaîner, ce qui veut dire repas de famille et surtout pour changer d’air et profiter des amis fêtes à gogo !

Pour résister toute la nuit dans nos chaussures, surtout pour celles qui dansent il n’y pas trente mille solutions.

Voici 7 trucs pour tenir debout !



Porter des chaussures qui maintiennent la cheville S’entraîner en faisant des tours de pâtés de maisons avec ses talons hauts Porter des bottes à petits talons Porter des ballerines Rester près du mur Rester assise dans son coin Trouver un chevalier servant auquel s’accrocher

Astuce bonus : Vous saoûler pas « la gueule » ça aide !

Là où le bas blesse (si j’ose dire), c’est en fin de soirée dans nos mignonnes petites chaussures, surtout pour celles qui portent de haut … vertigineux talons.

Vous savez l’échauffement de la plante de pied, le truc anti glamour qui nous fait enlever nos chaussures discrètement en priant que la soirée se termine !

Eureka, Scholl propose des demis-semelles « shopping & dancing », et pour les fêtes en édition limité « shopping et dancing starlight » à 8,15€.

Confort et glamour avec des semelles en gel pailleté pour danser jusqu’au bout de la nuit et être éblouissante de la tête au pied !

Essayez les et venez nous dire ce que vos pieds en ont pensé ?

Quels sont vos trucs pour tenir sur des talons toute la nuit ?