Comment transformer une robe toute simple en robe de mariée

Une robe de mariée grande taille ou pas cela peut peser dans le budget d’un mariage.

S’il est vrai qu’on peut, en fouillant, trouver une robe de mariée à moins de 200 euros, le budget moyen consacré à cette robe d’un jour est souvent bien supérieur, pouvant largement dépasser les 3000 euros pour une robe de créateur !

Seulement voilà, pas de gros moyens, pas envie de porter une robe pour un seul jour, envie de simplicité, pas envie de courir les magasins, de faire le parcours du combattant des essayages et j’en passe !

Voici un petit guide avec 3 façons de transformer une petite robe blanche tout simple en robe de mariée :



1. Charme vintage

Le vintage revient à la mode et c’est tant mieux. En ce moment tu peux trouver en boutique à tout petit prix des tonnes de robes qui reprennent le style des années 60…

Et si tu ne trouves pas en boutique tu peux faire un plongeon dans les frippes, jusqu’à la taille 50 voire 52 tu peux trouver des perles de temps à autre (au-dela du 52 il faut aller dans des frippes grandes tailles).

Pour les accessoires, petits escarpins blancs, voile court ou voilette mais traditionnel posé sur un joli chignon banane et pour celles qui veulent jouer le jeu à fond on sort les perles ou les diamants (enfin les strass) !

Astuces : Pour les bijoux c’est le moment de se faire prêter quelque chose par les parents ou par mamie !

Le plus : Un tout petit prix et un look vraiment unique.

2. Tendance champêtre fleurie

Tu n’aimes pas l’effet meringue et tu aimes la simplicité, alors l’esprit champêtre est pour toi.

Trouve une robe simple et fraîche dans une matière naturelle.

Ajoute un petit boléro ou un large foulard pour te couvrir les épaules et couvre-toi de fleurs !

En guise de voile, tu peux donc créer ta couronne toi-même avec un peu d’inspiration comme l’a fait Madame Tartine, où tu peux l’acheter toute faite chez un fleuriste un minimum talentueux.

Si tu as peur que des fleurs fraîches ne restent pas jolies longtemps, les fleurs synthétiques c’est une autre possibilité et il est extrêmement facile de se procurer barrette, couronne et tout une ribambelle d’accessoires pour cheveux qui donneront l’air d’une nymphe, belle et élégante.

Le plus, porter des sandales confortables et dans un esprit nature aussi et pourquoi pas avec un motif floral assorti à ta couronne de fleurs.

Le plus : Tu pourras porter ta robe tout l’été

3. Esprit ethnique

Les robes de mariées c’est bien gentil mais parfois l’envie d’un peu de fantaisie et de couleurs se fait sentir.

Avec l’esprit ethnique, transforme la petite robe blanche de ton choix en oeuvre d’art.

Le principe, coudre des perles multicolores sur le corsage ou porter un plastron ethnique.

Dans tous les cas avant de commencer, dessine sur le papier (ou ordinateur) le résultat que tu souhaites obtenir.

Pour les accessoires, fleurs exotiques dans les cheveux, spartiates multicolores, perles ou plumes dans les cheveux.

Le plus : Tu peux aussi jouer les artistes avec un peu de peinture spécial tissus et ainsi porter une robe vraiment à ton image.

Astuces : Tu peux aussi faire ou acheter un collier plastron tout fait.

Tu peux aussi ajouter des manches ou une ceinture en dentelle, souligner le décolleté avec des paillettes ou juste prendre une jolie robe blanche et simplement l’accessoiriser.

Aujourd’hui tous les looks sont possibles pour une mariée, la seule vraie règle est de porter une tenue qui te plaise, dans laquelle tu te sentes à l’aise et surtout qui soit à ton image !

C’est quoi le look de tes rêves pour ton mariage ?