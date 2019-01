7 résolutions en or à suivre pour se construire une année positive

La nouvelle année apporte toujours son lot de nouvelles résolutions, une liste de choses à faire pas toujours réaliste qui consiste souvent à se mettre au sport, arrêter de fumer, ne plus grignoter, se mettre à la diète …

Pour l’année de la réalisation si on se concentrer sur des résolutions qui nous permette de devenir une meilleure version de nous-mêmes, des femmes bien dans leur peau et leur tête.

Voici 7 résolutions pour la nouvelle année afin de faire de nos vies un monde plus positif et serein !

1. Arrêter de se comparer aux autres

La comparaison est une grande source d’insatisfaction, Rachel a de plus beaux cheveux, Karine a des enfants adorables, Marie a un super job, Christelle a un corps de déesse…

On pourra toujours trouver chez les autres une ou plusieurs choses “idéales” qui nous font sentir moins bien, moins belle, moins chanceuse, moins intelligentes, moins …

Si il est positif d’avoir des modèles qui nous donnent envie de nous améliorer, la comparaison à une personne référence pour tel ou tel point de nos vies n’a souvent pour résultat que de nous déprimer et nous abattre.

Prendre la vie des autres pour comparer sa propre vie alors que chaque personne est différente n’a pas toujours de sens et ne fait que nous rendre misérables.

Alors on arrête de se comparer aux autres

2. Se concentrer sur nos points forts et moins sur nos complexes

La beauté de ce monde est dans sa diversité, chaque petite chose qui nous rend uniques nous rend plus intéressants.

Alors plutôt que de se concentrer sur ce qui cloche chez nous, si on cherchait en nous toutes ces choses qui nous rendent spéciales, tout nos atouts et points forts.

Que ce soit sur le plan intellectuel ou physique nous avons tous des points forts, alors autant les mettre en avant, les cultiver, les renforcer.

Si vous ne connaissez pas vos points forts, cherchez-les !

3. Oser être féminine en restant soi-même

Combien de fois j’ai croisé des femmes qui se cachent dans leurs vêtements, même parmi mes amies.

Vêtements trop grands, col roulé le plus haut possible même quand il ne fait pas super froid, pantalon ultra large pour se cacher, cheveux systématiquement triés en arrière et ramassés en mini chignon, toujours habillés dans des couleurs sombres …

Les femmes sont belles, peu importe le poids, alors personne ne dit que pour être féminine il faut des minis jupes et des décolletés profonds, mais entre la robe chasuble longue et large et la robe moulante courte il y a tout un monde, le truc est de savoir trouver le dosage qui correspond à notre personnalité.

Dans tous les cas, arrêtons de nous cacher, cela ne fait que faire ressortir nos complexes et nous fait ressembler plus à de grosses boules que de jolies femmes.

On peut commencer simplement par une belle coupe de cheveux, un peu de couleurs sur nos lèvres, des accessoires de couleurs et des jeux de transparence au lieu du grand décolleté.





4. Introduire plus de diversités visuelles dans son univers

Le diktat du modèle unique est partout, et c’est déprimant et complexant.

En effet, comment peut-on se sentir bien quand 24h sur 24 on subit l’agression visuelle d’un modèle de beauté unique qui nous dit que nous ne sommes jamais assez bien.

Dès le matin on s’en prend plein les yeux juste avec les panneaux publicitaires à l’arrêt du bus, dans les stations de gare et de métro et aussi sur la route, et pour celles qui vont travailler en marchant. Il suffit de passer devant une boutique (pharmacie, coiffeur, vêtements …) et hop qu’on le regarde ou pas on reçoit une dose supplémentaire de propagande du modèle unique.

Et cela continue avec les magazines, les journaux, la télévision … c’est bien simple à moins de vivre couper du monde il est impossible d’y échapper et la campagne Matraquage de Dove le montre tellement bien.

Alors que faire ? Ne pas attendre que le changement viennent des autres, sur internet suivre les blogs et instagram de beautés rondes, sur ses murs mettre de l’art avec des femmes et/ou des hommes représentant d’autres modèles. Bref, rétablir l’équilibre et ainsi petit à petit faire baisser la pression pour soi et aussi pour son entourage.

5. Vivre pleinement sans attendre d’être parfaite

Y-at-il des choses que vous n’osez pas faire aujourd’hui parce que vous êtes rondes ?

Si la réponde est oui, alors il est temps de rebooter votre plan de vie qui ne vous autorise à faire ce qui vous donne envie que quand vous aurez perdu quelques kilos ou que vous serez mince, et commencer des aujourd’hui à bouger et vivre !

Pourquoi ?

Parce que le temps passe et qu’on ne peut pas le récupérer, parce que pendant que vous attendez de vivre et que vous vous torturez en mettant des murs devant vous, vous ne faites que vous rendre malheureuse toute seule et mettre une pierre de plus sur vos épaules.

En plus, si vous prenez votre vie en main dès maintenant, que vous osiez faire les activités qui vous plaisent, il y a de grandes chances que votre corps devienne plus ferme et aussi que vous l’aimiez enfin puisqu’il ne sera plus un frein à votre bonheur.

Alors, bougez, vivez, osez, libérez-vous maintenant.

6. Trouver de nouveaux challenges pour nous booster

Casser la routine, se faire de nouveaux challenges que ce soit des petits ou des grands est une merveilleuse façon de booster son moral, sa confiance en soi et aussi une source puissante d’énergie pour affronter tous les défis du quotidien.

Alors cette année, cassons la routine et essayons de nouvelles choses, cela peut-être un cours de cuisine, un plongeon dans la piscine, une nouvelle activité, un nouveau travail, oser porter une robe … dans tous les cas il faut essayer de nouvelles choses pour continuer à s’améliorer et devenir jour après une meilleure version de soi, plus confiante et sure de sa valeur !

7. Soutenir les démarches positives qui valorisent toutes les femmes

Il n’y a parfois pas pire pour une femme qu’une autre femme. Critiques, jugements, attaques, attitudes sournoises, hypocrisie … on a toute vu ça !

Pourtant si on commençait à se soutenir les unes les autres, si on avait moins peur de la concurrence, si on était assez sure de nous pour comprendre que notre travail, nos valeurs ce qui nous rends spéciales n’est pas en danger parce qu’une autre femme belle, jeune ou talentueuse arrive nous enfonce, mais qu’au contraire on s’aider les unes les autres, on pourrait sans doute transformer le monde.

Je sais que cela peut sembler un peu utopiste, mais une femme solide et stable n’a pas peur, du coup même en prenant des coups elle sait qu’elle avancera toujours.

Alors, mettons la peur, la jalousie et tous ces sentiments négatifs de côté pour aider les projets de nos consoeurs à fleurir et par la même occasion nous enrichir aux contacts de personnes créatives et pleines d’énergies.

Faisons de cette nouvelle année un moment de réussite et d’accomplissements, pour nous et pour toutes celles qui veulent se donner les moyens de mettre en place des démarches positives qui valorisent les femmes et pas que les rondes !

Quelles résolutions allez-vous suivre ?