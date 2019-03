Journée internationale des droits des femmes – 8 vidéos pour le 8 mars

Ce 8 mars, c’est la journée internationale des droits de la femme, et cela fait plus 40 ans que la journée des droits de la femme existe, oui 40 ans.

Alors pour faire le point on a réuni plusieurs vidéos, certaines d’humour pour aider à ouvrir les yeux et penser, d’autres plus sérieuses pour comprendre le pourquoi du comment de cette journée et son utilité.

Bonne fête à toutes les femmes

Journée de l’homme – Martin, sexe faible par Studio 4

Dans un monde où ce sont les femmes qui ont le pouvoir, que se passerait-il le jour des droits de l’homme ?

L’amour propre par Golden Moustache

Comment perdre sa confiance en soi petit à petit, comment mettre la pression sur les autres sans faire attention et surtout comment se libérer.

Un mal qui touche les femmes, mais aussi les hommes, un mal qu’on s’inflige seul parfois, peu importe les injustices dont on peut se sentir victime, c’est à nous de lutter et de nos reconnaitres nos valeurs avant tout

Mecs Meufs par Affreux sales et méchants

Si les hommes se trouvaient à notre place, dans un monde où les femmes draguent comme les hommes.

Un rêve ou un cauchemar ? Une vidéo à partager avec les hommes.





Pourquoi y a-t-il une inégalité homme femme ? – Le Coup de Phil’ #19 par Cyrus North

On revient un peu sur le pourquoi comment des inégalités hommes et femmes.

En effet c’est toujours bien de comprendre d’où vient le mal pour le combattre.

Femmes guerrières au combat – Questions Histoire adulte #3 par Nota Bene

Sexe faible, sexe faible, et si il existait dans la vie réelle des wonder woman réelle, des femmes combattantes capables de diriger des armées et de gagner des guerres. Jeanne d’Arc n’est pas la seule femme guerrière !

Histoire du droit des femmes par Trace ton ciné

On revient à l’essentiel avec un peu d’histoire sur les droits des femmes en France façon « Draw my life »

De quoi se rendre compte que les choses ont évolué lentement chez nous, mais qu’on peut encore faire bouger des choses dans le monde.

Le Dessous des cartes : Quelle est la situation des droits des femmes dans le monde ? Par Bruno Peyron

Où en est-on sur l’égalité des droits dans les femmes dans le monde ? Voici le point sur le sujet en septembre 2016.

J’ai voulu expliquer le 8 mars à mes filles, elles ont eu honte de moi

N’oublions pas que le combat, c’est à chacune de nous de le mener au quotidien, tant par nos actions que par l’exemple que nous donnons à nos enfants et l’éducation de respect et d’ouverture que nous leur enseignons.

Chaque femme peut si elle s’en donne les moyens faire ce qu’elle veut de sa vie, battons-nous en prouvant par l’exemple ce que nous sommes capables de faire et aidons à faire changer les mentalités chez nous et aussi partout dans le monde !