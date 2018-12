25 rondes sportives à suivre sur instagram

Vous en avez marre d’entendre des phrases comme :

“Les rondes ne sont pas sportives !“

“Elles n’ont pas de force, pas d’équilibre.“

“Ce sont des fainéantes, on n’en verra jamais une femme obèse courrir un marathon.“

“Si les grosses bougeaient leurs fesses, elles seraient minces !.”

Voici la preuve que tous ces propos sont souvent des clichés, une propagande anti-grosse qui n’a pour conséquence que de nous complexer et de nous faire peur, de nous diminuer destabiliser…de tenter de nous empêcher de révéler la badass en nous !

Car on le sait, les femmes fortes et indépendantes ça fait peur : imaginez un peu un monde remplit d’amazones …



Heureusement, il existe des femmes fortes, inspirantes, exceptionnelles qui ont décidé de ne pas écouter quand on leur disait qu’elle ne pourraient pas y arriver, qu’elles étaient trop grosses, trop lourdes, pas assez élégantes/féminines/précises … (complétez la liste).

Et elles y sont arrivé, atteignant des sommmets, jusqu’à même gagner une médaille d’or aux Jeux olympiques.

Cette liste de 25 rondes sportives qui va en secouer plus d’un est là pour fermer la porte aux clichés, aider à changer votre vision de ce qui est possible. Et booster un peu vous morale tout en vous invitant à oser !

1 Whitney Way Thore

Vous la connaissez peut-être sous le nom de A fat girl dancing.

Elle a secoué internet avec ses vidéos et donne des cours de danse pour tous ceux qui veulent se lancer, peu importe la taille et le niveau.

Un merveilleux exemple d’une femme pleine d’énergie qui casse encore et toujours les clichés.

Instagram : whitneywaythore

2 Jessamyn Stanley

Jessamyn Stanley est l’auteur du livre “Every body yoga”.

On peut la voir dans de nombreux tuto sur Youtube, qui sont d’ailleurs une bonne façon de prendre contact avec le monde du yoga en douceur.

Elle dit avoir pendant longtemps sous-estimé son corps.

Mais une chose est certaine lorsqu’on regarde Jessamyn en action : si on voit ses rondeurs ce qui ressort le plus c’est son élégance.

Son instagram : mynameisjessamyn

3 Dana Falsetti

Dana est professeur de yoga, son crédo : “Je ne vis pas ma vie pour les autres, je la vis pour moi“

Non seulement cette femme est ronde, sexy et dynamique, mais ses actes sont uen authentique inspiration pour apprendre à aimer son corps.

Elle a découvert le yoga alors qu’elle souffrait de dépression; la pratique de ce sport l’a aidé à se reconstruire, à s’accepter, à s’aimer, à être plus forte.

Son instagram : nolatrees





4 glitterandlazers

Fitness, pole dance, yoga , vélo, nage et bikini … cette femme est une badass qui prouve que même si on ne ressemble pas à l’image qu’une majorité se fait d’une personne active en bonne santé, on peut être ronde et avoir un bon niveau d’activité et de santé.

Ses photos sont toute plus motivantes les unes que les autres jour après jour.

Son instagram : glitterandlazers

5 Valérie Sagun

Auteur d’un guide sur le yoga avec des pauses et des conseils pour apprendre à aimer son corps et reprendre le pouvoir, Valérie a aussi été vue dans des magazines comme People, Glamour, Marie Claire ou encore sur Buzzfeed.

Son compte est une vague positive qui secoue le monde du yoga.

Instagram : biggalyoga

6 Lizzy Howell

Lizzy Howell a secoué internet alors qu’elle avait à peine 15 ans, une véritable ballerine qui pourtant n’a pas le physique de l’emploi, mais vit sa passion avec force et élégance quand d’autres jeunes filles de son âge sont paralysées par les complexes et ne savent pas encore ce qu’elles veulent.

Sa détermination lui a valu de nombreuses parutions dans la presse et aussi l’apparition dans une campagne pour une ligne de sport pour Target. Elle est suivie par 110k fans.

Instagram : lizzy.dances

7 Brittany Danielle

Brittany Danielle est professeur de yoga, mannequin plus et maman.

Elle raconte avec sincérité son parcours pour apprendre à s’aimer, lutter contre ses troubles alimentaires, son obésité, sa dépression…

“Le yoga n’a pas toujours été facile pour moi. Il m’a fallu beaucoup de travail, de dévouement et le bon état d’esprit pour arriver là où je suis aujourd’hui“

Son instagram : crazycurvy_yoga

8 Amanda Lacount

La première fois que j’ai vu Amanda danser, ma réaction a été WAHOOO !!!

Danseuse professionnelle de hip-hop, à 15 ans elle a déjà repoussé vraiment les limites de ce que l’on imagine qu’une ronde peut faire.

Impressionnante, énergique, positive, elle veut se battre pour casser les clichés sur les physiques des danseurs.

Cette jeune fille est juste bluffante !

Son instagram : amandalacount

9 Michelle Carter

Oh Michelle, elle a juste gagné une médaille d’or du lancer de poids aux jeux olympiques de 2016.

“Si vous vous sentez bien, vous avez bonne mine, vous avez confiance en vous, vous allez sortir et vous allez assurer“

Son instagram : shotdiva

10 Jalisa Robinson

Voilà à quoi ressemblent 4 années de yoga sur le corps d’une ronde !

Oui oui, cela donne un corps ferme, dynamique et musclé …si on pratique tous les jours !

Flexx est aussi cofondatrice de Movement through poetry, un spectacle qui allie les mots au corps, la poésie au yoga tout en sensualité.

Son instagram : flexx_inkyjaja

11 Louise Green

Et si je vous disais que Louise est capable de faire des MARATHONS ?! Mieux elle est même entraîneuse.

si si, et elle aide d’autres femmes à surmonter leurs peurs et oser se lancer.

Cette femme est une pure badass, une amazone des temps modernes.

Son instagram : louisegreen_bigfitgirl

12 Julie Henderson

Mannequin Plus, actrice, ancienne joueuse professionelle de basketball, membre de Alda Women (au côté entre de Ashley Graham, Marquita Pring… Des femmes qui veulent changer l’industrie de la mode et du mannequinat,changer la perception e la beauté)

On a pu voir Julie dans des campagnes de L’Oreal, Avenue, H&M, Talbots, Evans, Catherines, Just My Size, Kohl’s, Belks, La Redoute, Saks Fifth Avenue, Macy’s, Ulla Popken et Target.

Mais ce qui compte le plus ici est de réaliser que cette femme hors norme dans l’industrie de la mode a réussi à mener une carrière sportive professionnelle tout en poursuivant des études. Elle a aussi fait des vidéos d’exercice de sport pour Lane Bryant

Son instagram : juliehenderson32

13 Roz Mays

La spécialité de Roz c’est le Pole dance. Elle est même professeur de pole dance et entraîneur sportif.

Son truc : aider les hommes et les femmes de toutes tailles à se lancer.

Et elle le fait avec énergie et des paillettes he he !

Cette femme est sans concession, elle se donne à fond, sans faux semblants et avec humour.

Son instagram : rozthediva

14 Pretty Big Movement

Elles ont participé à America’s Got Talent, on peut les voir comme ci-dessus dans les campagnes de Lane Bryant, elles organisent des cours…

Cette compagnie de danse pourrait bien changer la façon dont les gens ont perçoivent ce à quoi une danseuse doit ressembler.

Instagram : prettybigmovement

Et aussi Youtube : Pretty BIG Movement

15 Dianne Bondy

À voir Dianne, on se dit que le yoga doit vraiment être la voie pour retrouver la paix et se réconcilier avec son corps.

Est-ce qu’on peut trouver des professeurs de yoga comme elle en Europe ?

“Peu importe qui vous êtes, et de quoi vous avez l’air, vous êtes assez. Ne laissez personne vous dire que votre corps a des défauts. Cela voudrait dire qu’il existe un corps parfait. Le corps parfait est un mythe. Nous avons la chance d’avoir mère nature qui crée des corps qui sont parfaits pour nous“

Son instagram : diannebondyyoga

16 Mirna Valerio

Courir, faire des marathons et même des ultramaratons, cela ne fait pas peur à Mirna.

La plupart des gens pensent qu’une femme qui pèse plus de 100 kilos ne peut pas courir plus de 55km par semaine et pourtant elle est capable de courir avec une moyenne de 11 à 13 min par mile (environ 1,6km).

Sa plus longue course était de 100km ! ça force le respect.

Actuellement elle s’entraîne pour courrir un marathon de 200km dans la montagne.

Sur sa page on la voit faire de l’escalade, des entraînements sportifs, et batailler contre les préjugés liés à son apparence, simplement en prouvant qu’elle est capable.

Son instagram : themirnavator

17 Jessie Diaz-Herrera

Jessie Diaz-Herrera est une danseuse qu’on a pu entre autres voir dans les campagnes de Lane Bryant ou faire la reprise de Flashdance.

Aujourd’hui on peut aussi retrouver ses tutos de danse sur Youtube : Curves with moves

Son instagram : curveswithmoves

18 Morit Summers

Morit est un coach sportif et une source d’idée pour ceux qui cherchent des idées d’exercices pour s’améliorer.

Une femme fort impressionnante !

Son instagram : moritsummers

19 Becci Holcomb

Championne qui a gagné de nombreuses compétitions d’haltérophilie, cette femme est connue pour sa détermination.

Elle a fait sauter des records, et est capable de déplacer des montagnes tant par sa force mentale que physique.

On dit d’elle qu’elle n’est pas juste forte “pour une femme”, elle est simplement forte !

Son instagram : prettystrongbec

20 Laura

Encore une jeune femme qui défie la gravité en faisant du yoga.

Et c’est juste génial de voir jour après jour ce qu’elle est capable de faire et ce que nous pouvons sans doute nous aussi réussir à faire si nous nous lançons vraiment.

Son instagram : yoga.cats.coffee

21 Eda Marbury

Voici un compte qui va décomplexer celles qui aimeraient se lancer !

Eda compte bien s’améliorer, et permet à ses abonnés de suivre sa progression.

Son instagram : edasclimb

22 Krista Henderson

Krista est une de celles qui m’impressionnent le plus : elle fait des compétions de triathlon.

Elle nage, fait du vélo et court. s’entraînant comme une athlète.

Elle a passé des concours, est devenue coach sportif et professeur de spinning en plus de son job.

Son but : avoir une vie saine et aider des femmes qui se sentiront peut-être plus à l’aise avec une femme ronde à surpasser leurs peurs.

Nombreuses apparitions dans la presse et même une campagne avec Lane Bryant.

Son instagram : borntoreignathletics

23 Dolly Singh

Dolly Singh est une indienne qui pratique le yoga.

“Vous dites que vous ne pouvez pas faire ces choses à cause de votre corps, je ne le crois pas… Ne laissez pas votre corps vous limiter.“

Son instagram : yogaforallmumbai

24 Jada

Son instagram : i_am_couture

25 Emma Haslam

Emma Haslam est une reine du Pole dance.

Elle a impressionné le jury de Britain’s got talent, a fait sensation sur internet, donne des cours, et s’est aussi lancé dans l’aerial arts fitness.

Son instagram : emmaspoledancing

Voilà !

En conclusion, ces femmes ont toutes dû combattre des tonnes de préjugés, transpirer, faire preuve de force mentale et ne jamais lâcher pour arriver là où elles sont. Si nous faisons comme elle, va savoir jusqu’où nous sommes capables d’aller !

Et sachez que si vous avez lu tout l’article, vous avez déjà dépassé une très large portion des gens qui ont sans doute juste regardé les 3 premières images, puis ont refermé en se disant “oh fff ce n’est pas pour moi”.

C’est déjà pour moi le signe que vous êtes vraiment une personne motivée et interressé par le dépassement de soi.

Au fait…y-a-t-il encore quelqu’un pour dire qu’une grosse ne peut pas être une athlète ?

Vous connaissez d’autres rondes sportives ? On aimerait bien les connaître aussi.

